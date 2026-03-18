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Gudi Padwa 2026: कब है गुड़ी पड़वा? नोट करें पूजा के लिए शुभ मुहूर्त, भोग में लगती हैं ये 6 चीजें

Mar 18, 2026 01:42 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। इस खास मौके पर लोग सुख-समृद्धि की कामना करते हैं और इस दिन को नई शुरुआत के रूप में देखते हैं। जानते हैं कि इस बार गुड़ी पड़वा कब है और इस दिन क्या-क्या भोग लगाया जाता है?

Gudi Padwa 2026: कब है गुड़ी पड़वा? नोट करें पूजा के लिए शुभ मुहूर्त, भोग में लगती हैं ये 6 चीजें

Gud Padwa 2026 Date: गुड़ी पड़वा का त्योहार महाराष्ट्र में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। साथ ही लोग घरों को सजाकर रंगोली इत्यादि बनाते हैं। इस खास मौके पर कई पकवान भी बनते हैं। इस दिन को लोग नए साल की शुरुआत के रूप में मनाते हैं जोकि जीवन में खुशियां और पॉजिटिव एनर्जी लाता है। माना जाता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। बहुत लोग इस दिन घर में पूजा पाठ रखवाते हैं। वहीं इस दिन को दान-पुण्य के लिए भी खास माना जाता है। नीचे विस्तार से समझते हैं कि इस बार गुड़ी पड़वा कब है और इसकी पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या हैं?

इस दिन है गुड़ी पड़वा

हर साल गुड़ी पड़वा का त्योहार चैत्र माह में प्रतिपदा तिथि पर होती है। इसी दिन चैत्र नवरात्रि का भी पहला दिन होता है। साथ ही पंचांग के हिसाब से गुड़ी पड़वा वाला दिन ही हिंदू नव वर्ष का प्रतीक माना जाता है। इस दिन को नई शुरुआत के रूप में देखा जाता है। इस साल गुड़ी पड़वा 19 मार्च 2026 को मनाई जाएगी। इस खास त्योहार पर लोग खुली जगह पर गुड़ी की स्थापना करते हैं। ये देखने में पताका जैसी होती है। आम तौर पर लोग अपने घरों की बालकनी में इसे स्थापित करते हैं और इसकी पूजा करते हैं। इस खास मौके पर नीम की पत्ती और मिश्री का भोग लगाया जाता है।

कब शुरु होगी प्रतिपदा तिथि?

पंचांग के हिसाब से प्रतिपदा तिथि का आरंभ कल यानी 19 मार्त की सुबह 6 बजकर 52 मिनट से हो रहा है। ये तिथि 20 मार्च की सुबह 4 बजकर 52 मिनट में खत्म हो जाएगी। चैत्र महीने में पड़ने वाली इस तिथि को बेहद ही खास माना जाता है क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण चीजें होती हैं।

gudi padwa 2026

पूजा का शुभ मुहूर्त

गुड़ी पड़वा में सुबह ही पूजा की जाती है। ब्रह्म मुहूर्त के बाद इस पूजा को करना फलदायी माना जाता है। चौघड़िया के शुभ मुहूर्त में गुड़ी पड़वा की पूजा की जाए तो ये अच्छा माना जाता है। इस शुभ मुहूर्त की शुरुआत सुबह 6 बजकर 53 मिनट से लेकर 7 बजकर 57 मिनट तक होगी। माना जाता है कि इस दिन कोई नई चीज खरीदना बेहद ही शुभ होता है। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन हर मुहूर्त शुभ होता है।

ये भी पढ़ें:Gudi Padwa 2026: गुड़ी पड़वा के दिन घर में क्या करें? क्या है इस पर्व का महत्व

गुड़ी पड़वा पर लगता है इन चीजों का भोग

1. साबूदाना खीर

2. पूरी चना

3. गुड़ और चने की दाल

4. पूरन पोली

5. मिठाइयां

6. नीम की पत्तियां और मिश्री

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

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गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


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