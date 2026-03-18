Gudi Padwa 2026: कब है गुड़ी पड़वा? नोट करें पूजा के लिए शुभ मुहूर्त, भोग में लगती हैं ये 6 चीजें
महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। इस खास मौके पर लोग सुख-समृद्धि की कामना करते हैं और इस दिन को नई शुरुआत के रूप में देखते हैं। जानते हैं कि इस बार गुड़ी पड़वा कब है और इस दिन क्या-क्या भोग लगाया जाता है?
Gud Padwa 2026 Date: गुड़ी पड़वा का त्योहार महाराष्ट्र में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। साथ ही लोग घरों को सजाकर रंगोली इत्यादि बनाते हैं। इस खास मौके पर कई पकवान भी बनते हैं। इस दिन को लोग नए साल की शुरुआत के रूप में मनाते हैं जोकि जीवन में खुशियां और पॉजिटिव एनर्जी लाता है। माना जाता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। बहुत लोग इस दिन घर में पूजा पाठ रखवाते हैं। वहीं इस दिन को दान-पुण्य के लिए भी खास माना जाता है। नीचे विस्तार से समझते हैं कि इस बार गुड़ी पड़वा कब है और इसकी पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या हैं?
इस दिन है गुड़ी पड़वा
हर साल गुड़ी पड़वा का त्योहार चैत्र माह में प्रतिपदा तिथि पर होती है। इसी दिन चैत्र नवरात्रि का भी पहला दिन होता है। साथ ही पंचांग के हिसाब से गुड़ी पड़वा वाला दिन ही हिंदू नव वर्ष का प्रतीक माना जाता है। इस दिन को नई शुरुआत के रूप में देखा जाता है। इस साल गुड़ी पड़वा 19 मार्च 2026 को मनाई जाएगी। इस खास त्योहार पर लोग खुली जगह पर गुड़ी की स्थापना करते हैं। ये देखने में पताका जैसी होती है। आम तौर पर लोग अपने घरों की बालकनी में इसे स्थापित करते हैं और इसकी पूजा करते हैं। इस खास मौके पर नीम की पत्ती और मिश्री का भोग लगाया जाता है।
कब शुरु होगी प्रतिपदा तिथि?
पंचांग के हिसाब से प्रतिपदा तिथि का आरंभ कल यानी 19 मार्त की सुबह 6 बजकर 52 मिनट से हो रहा है। ये तिथि 20 मार्च की सुबह 4 बजकर 52 मिनट में खत्म हो जाएगी। चैत्र महीने में पड़ने वाली इस तिथि को बेहद ही खास माना जाता है क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण चीजें होती हैं।
पूजा का शुभ मुहूर्त
गुड़ी पड़वा में सुबह ही पूजा की जाती है। ब्रह्म मुहूर्त के बाद इस पूजा को करना फलदायी माना जाता है। चौघड़िया के शुभ मुहूर्त में गुड़ी पड़वा की पूजा की जाए तो ये अच्छा माना जाता है। इस शुभ मुहूर्त की शुरुआत सुबह 6 बजकर 53 मिनट से लेकर 7 बजकर 57 मिनट तक होगी। माना जाता है कि इस दिन कोई नई चीज खरीदना बेहद ही शुभ होता है। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन हर मुहूर्त शुभ होता है।
गुड़ी पड़वा पर लगता है इन चीजों का भोग
1. साबूदाना खीर
2. पूरी चना
3. गुड़ और चने की दाल
4. पूरन पोली
5. मिठाइयां
6. नीम की पत्तियां और मिश्री
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
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गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
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