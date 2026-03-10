Hindustan Hindi News
Gudi Padwa 2026: तो इस दिन है गुड़ी पड़वा? लगता है इन 2 चीजों का भोग, खास है इस त्योहार का महत्व

Mar 10, 2026 05:59 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
गुड़ी पड़वा को हिंदू नववर्ष का पहला दिन माना जाता है। इस त्योहार पर खास तरह का भोग लगता है। आज बात करेंगे इस त्योहार से जुड़े महत्व का और इस दिन लगाए जाने वाले भोग में क्या-क्या चीजें लगती हैं?

Gud Padwa 2026: धर्म में गुड़ी पड़वा के त्योहार का खास महत्व होता है। इसे एक तरह से नए साल की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। इसे महाराष्ट्र, गोवा और दक्षिण भारत की ओर बड़े ही उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा वाले दिन से ही चैत्र नवरात्रि की भी शुरुआत हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन से एक नई शुरुआत होती है और हर घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। इसी वजह से इस त्योहार पर लोगों का उत्साह भी देखते बनता है। कई लोग इस दिन विशेष रूप से अपने घरों में पूजा-पाठ करवाते हैं। तो वहीं कई लोग दान-दक्षिणा भी करते हैं। फिलहाल तो आज गुड़ी पड़वा की तारीख से लेकर इसके महत्व के बारे में बात करेंगे।

कब है गुड़ी पड़वा?

गुड़ी पड़वा वाले दिन से ही चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है। हिंदू पंचांग के हिसाब से साल 2026 में गुड़ी पड़वा 19 मार्च को मनाई जाएगी। इस दिन गुरुवार पड़ रहा है। इस दिन लोग घर में गुड़ी की स्थापना करते हैं जोकि एक तरह की पताका या ध्वज होती है। साथ ही गुड़ी पड़वा पर खास भोग भी लगाया जाता है।

ये है गुड़ी पड़वा का शुभ मुहूर्त

बता दें कि हर साल गुड़ी पड़वा का त्योहार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाते हैं। इस साल इस तिथि की शुरुआत 19 मार्च से हो रही है। तिथि के शुरू होने का समय सुबह 6:52 बजे से शुरू होकर अगले दिन सुबह 4:52 बजे खत्म हो जाएगी। इसी वजह से गुड़ी पड़वा 19 मार्च को मनाई जाएगी। इसी के साथ इस तिथि को ही हिंदू नववर्ष का पहला दिन माना जाएगा।

गुड़ी पड़वा पर लगता है इस चीज का भोग

गुड़ी पड़वा के दिन लोग विशेष प्रकार का भोग लगाते हैं। इस दिन नीम की पत्तियों के साथ-साथ मिश्री का भोग लगता है। मुख्य रूप से इस दिन महाराष्ट्र की सबसे खास पूरन पोली बनाई जाती है। जिसे गुड़ और चने की दाल से बनाया जाता है। इसी के साथ साबूदाने की खीर और पूरी-चने का प्रसाद बनता है। इस भोग को कड़वे और मीठे का सबसे अच्छा संतुलन माना जाता है।

गुड़ी पड़वा का महत्व

पौराणिक कथाओं की मानें तो इस खास दिन पर ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। यही वजह है कि गुड़ी पड़वा को लोग नई शुरुआत के रूप में देखते है। इस दिन लोग भगवान से सुख-समृद्धि के साथ-साथ तरक्की और खुशहाली की कामना करते हैं।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Astrology
