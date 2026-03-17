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Gudi Padwa 2026: गुड़ी पड़वा के दिन घर में क्या करें? क्या है इस पर्व का महत्व

Mar 17, 2026 10:41 am ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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19 मार्च 2026 को मनाया जाएगा गुड़ी पड़वा - हिंदू नववर्ष का पहला त्योहार। जानिए इस दिन घर में गुड़ी कैसे लगाएं, तेल स्नान क्यों जरूरी है, पूजा विधि, प्रसाद, रंगोली और शुभ मुहूर्त। गुड़ी पड़वा का महत्व, विजय पताका का प्रतीक और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के सरल उपाय।

Gudi Padwa 2026: गुड़ी पड़वा के दिन घर में क्या करें? क्या है इस पर्व का महत्व

गुड़ी पड़वा हिंदू नववर्ष का पहला त्योहार है, जो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। यह चैत्र मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि पर पड़ता है और नए साल की शुरुआत, विजय, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। इस दिन घर में गुड़ी लगाना, तेल स्नान करना, नए वस्त्र पहनना और पूजा-अर्चना करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि गुड़ी पड़वा पर किए गए कार्य पूरे वर्ष सुख-समृद्धि और शांति लाते हैं। आइए जानते हैं 2026 में इसकी तिथि, महत्व और घर में क्या करना चाहिए।

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गुड़ी पड़वा 2026 की तिथि और शुभ मुहूर्त

वैदिक पंचांग के अनुसार, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि 19 मार्च 2026, दिन - गुरुवार को सुबह 6:52 बजे शुरू होगी और 20 मार्च को सुबह 4:52 बजे समाप्त होगी। उदय तिथि के आधार पर गुड़ी पड़वा मुख्य रूप से 19 मार्च 2026 को मनाया जाएगा। इस दिन के प्रमुख शुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:

  • ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:51 से 5:39 बजे तक
  • विजय मुहूर्त: दोपहर 2:30 से 3:18 बजे तक
  • गोधुली मुहूर्त: शाम 6:29 से 6:53 बजे तक
  • निशिता मुहूर्त: रात 12:05 से 12:52 बजे तक

गुड़ी लगाने और पूजा के लिए विजय या गोधुली मुहूर्त सबसे उत्तम माना जाता है।

गुड़ी पड़वा का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व

गुड़ी पड़वा का अर्थ है 'विजय पताका का प्रतिपदा पर्व'। 'गुड़ी' विजय ध्वज का प्रतीक है और 'पड़वा' प्रतिपदा तिथि को दर्शाता है। इस दिन भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी और राजा शालिवाहन ने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। इसलिए यह त्योहार नई शुरुआत, विजय और समृद्धि का प्रतीक है। गुड़ी लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, नकारात्मकता दूर होती है और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। यह पर्व नए साल की खुशियां और उम्मीदों का उत्सव है, जहां परिवार एक साथ मिलकर भविष्य के लिए संकल्प लेता है।

गुड़ी पड़वा पर घर में क्या करें

गुड़ी पड़वा की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। तेल स्नान (सुगंधित तेल लगाकर गुनगुने पानी से नहाना) विशेष रूप से शुभ है। नए वस्त्र धारण करें और घर की साफ-सफाई करें। मुख्य द्वार पर गुड़ी लगाएं – बांस की छड़ी पर रंग-बिरंगे कपड़े लपेटें, तांबे का उल्टा कलश रखें, नीम-अमरूद की पत्तियां, माला और गुड़-चने की माला लगाएं। घर के आंगन में रंगोली बनाएं। पूजा में प्रसाद के रूप में पूरन पोली, श्रीखंड, साबूदाना खीर, पूरी-चना आदि चढ़ाएं। शाम को गुड़ी की पूजा करें और गुड़ी को उतारकर शुद्ध स्थान पर रखें। दान-पुण्य अवश्य करें।

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तेल स्नान का विशेष महत्व और फायदे

गुड़ी पड़वा पर तेल स्नान की परंपरा बहुत प्राचीन है। सुबह सुगंधित तेल (नारियल, तिल या बादाम तेल) शरीर पर लगाकर गुनगुने पानी से स्नान करने से शरीर की अशुद्धियां दूर होती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से यह रक्त संचार बढ़ाता है, त्वचा को चमकदार बनाता है और तनाव कम करता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, तेल स्नान से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, जिससे घर में धन-समृद्धि बढ़ती है और गरीबी दूर होती है। यह दिन नए साल की शुरुआत में शारीरिक और मानसिक शुद्धि का प्रतीक है।

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गुड़ी पड़वा पर क्या ना करें

इस दिन नकारात्मक कार्यों से बचें। झगड़ा, क्रोध या निंदा न करें। पुराने कपड़े न पहनें और घर में सफाई के बाद कचरा बाहर न निकालें। तामसिक भोजन (लहसुन-प्याज, मांस-मदिरा) से दूर रहें। नए व्यवसाय या निवेश की शुरुआत टालें, क्योंकि यह दिन पूजा और उत्सव का है। गुड़ी लगाने के बाद उसे शाम को उतारना जरूरी है, रातभर न छोड़ें। इन नियमों का पालन करने से पूरे वर्ष शुभ फल मिलते हैं।

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गुड़ी पड़वा हमें सिखाता है कि जीवन में हर नई शुरुआत विजय और समृद्धि के साथ होनी चाहिए। घर में गुड़ी लगाकर हम नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा आमंत्रित करते हैं। तेल स्नान और पूजा से मन-शरीर की शुद्धि होती है और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। 19 मार्च 2026 को इस पर्व को पूरे उत्साह से मनाएं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

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संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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