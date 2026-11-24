करियर में लाएगा तरक्की, शार्टकट से बचें, तो लाभ देगा राहु गोचर, 12 राशियों पर शार्ट में समझें असर
rahu gochar : राहु का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा समय भी लेकर आ रहा है और कहीं -कहीं आपके लिए कुछ चैलेंज भी लाएगा। यहां पढ़ें 12 राशियों पर इसका असर
राहु (शुद्ध) 25 नवंबर, 2026 बुधवार शाम 04.34 बजे कुंभ राशि से मकर राशि में गोचर करेंगे और वहां 24 मई, 2028 बुधवार को दोपहर 12.34 तक रहेंगे। राहु का गोचर कई राशियों के लिए तरक्की में तेजी लाएगा, आपको नए तरीकों से मिलाएगा। मकर राशि में जा रहा है तो आपको समाजिक सम्मान और नौकरी में लाभ मिलेगा। करियर में और लीडरशिप में आपको लाभ दे सकता है। ऐसी स्थिति सभी के साथ नहीं है, लेकिन कुछ राशियों के लिए अच्छे योग हैं। आपको इस समय हर तरह के शार्टकट से बचना है। कोशिश करें कि मेहनत करें। केतु कर्क में जा रहे हैं तो आपको बैलेंस बनाने की कोशिश करनी होगी। आ
राहु के बारे में कुछ जानें
कुंभ राशि, मिथुन और वृषभ राशि में राहु अच्छा माना जाता है। इन राशियों में राहु अच्छे फल देता है। राहु शनि के द्वारा अपने कार्य करवाता है। जिसका राहु खराब होगा, वो बहुत झूठ बोलेगा। अगर आफ राहु की एनर्जी को चैनलाइज नहीं करेगें, तो आपको डिप्रेशन दे सकता है। राहु की महादशा में कुछ बुरे काम का भी मौका मिलेगा, उस समय तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन शनि की दशा में आपके लिए फल मिलेगा, इसलिए इस दौरान बुरे काम करने से बचें। अगर आप अपनी भी कुंडली में राहु का असर जानना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें आइए जानते हैं बारह राशियों के लिए राहु के मकर राशि में गोचर के क्या परिणाम होंगे :
मेष : मेष राशि के लिए रुके काम पूरे होंगे। अधिकांश मामलों में सफलता। निवास/कार्यस्थल में लाभकारी परिवर्तन के योग बनेंगे।
वृष : वृष राशि के लिए व्यापार में अनुकूल समय रहेगा। छोटी-लंबी यात्रा। आर्थिक पक्ष में थोड़ी संघर्षपूर्ण स्थितियां होंगी। मित्र एवं पिता से मतभेद।
मिथुन : मिथुन राशि के लिए पारिवारिक चिंता का समय रहेगा। गलत निर्णय से हानि हो सकती है। घर में मरम्मत एवं स्वास्थ्य कार्य पर खर्च।
कर्क : कर्क वालों के लिए स्वास्थ्य एवं संबंधों में बाधा हो सकती है। कार्य व्यापार एवं साझेदारी में अवरोध। नए कार्य को टालना हितकर।
सिंह : सिंह राशि वालों के लिए लाभकारी परिवर्तन हो सकते हैं। नए कार्य में संलग्नता। नई नौकरी। मित्रों का सहयोग। कुछ बड़ी सफलता का संयोग।
कन्या : कन्या राशि के लिए अतिरिक्त श्रम से सफलता के योग हैं। कार्य व्यापार में संघर्षपूर्ण प्रगति। संतान पक्ष के लिए मिश्रित प्रभाव। विवाद तथा जोखिमपूर्ण कार्य से परहेज करें।
तुला : तुला राशि के लिए संघर्षपूर्ण सफलता के योग हैं। घर में मरम्मत, स्वास्थ्य, खरीदारी, निर्माण कार्य पर खर्च। पारिवारिक सुख में कमी।
वृश्चिक : साहस एवं पराक्रम में वृद्धि। आर्थिक लाभ। छोटी-लंबी लाभकारी यात्रा। पैतृक पक्ष से धन का लाभ।
धनु : धनु राशि के लिए खर्च की अधिकता हो सकती है। स्वास्थ्य एवं संबंध में स्थिरता। व्यापार में सामान्य लाभ। अतिरिक्त श्रम से ही काम बनेंगे।
मकर : मकर के लिए स्वास्थ्य एवं पारिवारिक जीवन में अस्थिरता। कार्य व्यापार में थोड़ी सतर्कता। अतिरिक्त प्रयास से लाभ।
कुंभ : कुंभ राशि के लिए महत्त्वपूर्ण कार्य में बाधा आ सकती है। स्वास्थ्य एवं सुख सामग्री पर खर्च। विदेशी मामलों में सफलता की संभावना। कार्यक्षेत्र में थोड़े अतिरिक्त श्रम से लाभ।
मीन : मीन के लिए आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। तरक्की। नए संबंध-संपर्क बनेंगे। नए कार्य में संलग्नता। बड़े भाई एवं मित्रों से सहायता।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
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ग्रहों की स्थिति और राशियां