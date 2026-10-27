घर में लगाएं पानी में उगने वाले ये 3 पौधे, बढ़ेगी पॉजिटिविटी और आएगी खुशहाली!

Water Plants for Vastu: घर में पानी में आसानी से उगने वाले मनी प्लांट, लकी बैम्बू और पीस लिली के वास्तु लाभ जानें। सही दिशा में लगाकर पाएं मां लक्ष्मी की असीम कृपा और सुख-समृद्धि।

घर को सुंदर बनाने के लिए लोग तरह-तरह के पौधे लगाते हैं। इनमें कुछ पौधे ऐसे भी हैं, जिन्हें मिट्टी के बजाय पानी में आसानी से उगाया जा सकता है। इन्हें लगाने के लिए बड़े गमले या ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती। बस एक कांच का जार या बोतल और थोड़ा पानी काफी है। वास्तु शास्त्र में कुछ पौधों को सुख-समृद्धि और सकारात्मकता से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि इन्हें सही दिशा में रखने से घर का माहौल अच्छा बना रहता है। आइए जानते हैं पानी में उगने वाले ऐसे 3 पौधों के बारे में।

मनी प्लांट से घर में आती है समृद्धि मनी प्लांट को घरों में लगाने का चलन काफी पुराना है। वास्तु शास्त्र और फेंगशुई में इसे धन और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि घर में इसकी हरी-भरी बेल होने से सकारात्मकता बनी रहती है और तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं। इस पौधे को उगाने के लिए मिट्टी की जरूरत नहीं होती है। इसकी एक स्वस्थ कटिंग को पानी से भरे कांच के जार में रखकर आसानी से बढ़ाया जा सकता है। वास्तु के अनुसार, मनी प्लांट के लिए दक्षिण-पूर्व दिशा शुभ मानी जाती है। पौधे की देखभाल करते समय ध्यान रखें कि इसकी पत्तियां पीली या सूखी होने पर उन्हें हटा दें। बेल को व्यवस्थित तरीके से ऊपर की ओर बढ़ने दें और समय-समय पर पानी बदलते रहें।

लकी बैम्बू से बना रहता है सुख-शांति का माहौल लकी बैम्बू यानी बैम्बू प्लांट अपनी खूबसूरत बनावट के कारण घर और ऑफिस की सजावट में खूब इस्तेमाल किया जाता है। वास्तु और फेंगशुई में इसे सौभाग्य, तरक्की और सुख-समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसे कांच के पारदर्शी बर्तन में पानी भरकर रखा जा सकता है। सजावट के लिए बर्तन में रंगीन पत्थर भी डाल सकते हैं, ताकि पौधा आकर्षक दिखाई दे। मान्यता के अनुसार, इसे पूर्व या उत्तर-पूर्व दिशा में रखना शुभ माना जाता है। इसकी देखभाल में लापरवाही न करें। बर्तन का पानी नियमित रूप से बदलें और जड़ों को साफ रखें। ध्यान रहे कि पौधे की जड़ें पानी में रहें, लेकिन पत्तियों का बड़ा हिस्सा पानी के अंदर ना डूबे।

पीस लिली घर को देती है खूबसूरत लुक पीस लिली अपने चमकदार हरे पत्तों और सफेद फूलों के लिए जानी जाती है। इसका शांत और आकर्षक रूप घर के किसी भी कोने की सुंदरता बढ़ा सकता है। वास्तु शास्त्र में इसे शांति, पवित्रता और पारिवारिक सौहार्द से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि इसकी मौजूदगी घर के वातावरण को सकारात्मक बनाए रखने में मदद करती है। इसे उत्तर या पूर्व दिशा में रखने की सलाह दी जाती है। पीस लिली को पानी में उगाना संभव है, लेकिन इसके लिए जड़ों को मिट्टी से सावधानीपूर्वक साफ करके पानी में रखना चाहिए। पौधे को तेज धूप से बचाएं और ऐसी जगह रखें, जहां पर्याप्त रोशनी मिल सके। पानी को साफ रखना भी जरूरी है, ताकि जड़ों की सेहत बनी रहे।

कांच के बर्तन में पौधे लगाने का सही तरीका पानी में पौधे उगाने के लिए साफ कांच का जार या बोतल अच्छा विकल्प है। इससे जड़ों की स्थिति देखना आसान रहता है और पौधे भी सुंदर दिखाई देते हैं। सबसे पहले बर्तन को अच्छी तरह साफ करें और उसमें जरूरत के अनुसार पानी भरें। मनी प्लांट की कटिंग या लकी बैम्बू की जड़ों को पानी में रखें। पीस लिली को पानी में उगाते समय उसकी जड़ों से मिट्टी पूरी तरह हटाना जरूरी है। समय-समय पर पानी बदलें और बर्तन की अंदरूनी सतह पर जमा गंदगी साफ करते रहें। अगर पानी से दुर्गंध आने लगे या जड़ें गलने लगें, तो तुरंत पानी बदलकर खराब हिस्सों को हटा दें। पौधों की नियमित देखभाल से वे लंबे समय तक हरे-भरे रह सकते हैं।

पौधों की दिशा और देखभाल का रखें ध्यान वास्तु शास्त्र में पौधों की दिशा को खास महत्व दिया जाता है। मनी प्लांट के लिए दक्षिण-पूर्व, लकी बैम्बू के लिए पूर्व या उत्तर-पूर्व और पीस लिली के लिए उत्तर या पूर्व दिशा को शुभ माना जाता है। हालांकि, पौधे की सेहत के लिए सही रोशनी, साफ पानी और उचित देखभाल भी जरूरी है। केवल पौधा लगा देने से धन-संपत्ति मिलने की गारंटी नहीं होती है।

वास्तु शास्त्र के अनुसार, हरे-भरे पौधे घर में सकारात्मक माहौल बनाने का प्रतीक हैं। इसलिए अपनी पसंद और घर में उपलब्ध जगह के अनुसार इन पौधों को लगाएं। नियमित देखभाल के साथ ये घर की सुंदरता बढ़ाने के साथ आसपास के वातावरण को भी खुशनुमा बनाए रख सकते हैं।