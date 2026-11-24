वास्तु शास्त्र के अनुसार नए घर में शिफ्ट होने से पहले किन 4 अशुभ चीजों को पुराने घर में ही छोड़ देना चाहिए। पढ़ें गृह प्रवेश के जरूरी वास्तु नियम और नए घर में ले जाने वाली शुभ वस्तुओं की पूरी सूची।

नया घर खरीदना या उसमें शिफ्ट होना हर परिवार के लिए खास मौका होता है। नए घर को लेकर कई तरह की तैयारियां की जाती हैं। सामान की पैकिंग से लेकर गृह प्रवेश की पूजा तक, हर छोटी-बड़ी बात का ध्यान रखा जाता है। वास्तु शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं में भी नए घर में प्रवेश से पहले कुछ बातों का ध्यान रखने की सलाह दी गई है। मान्यता है कि पुराने घर की हर चीज नए घर में ले जाना जरूरी नहीं होता। कुछ सामान ऐसे हैं जिन्हें नए घर में ले जाने से बचने की सलाह दी जाती है। इनमें टूटे बर्तन, खराब घड़ी और पुरानी झाड़ू जैसी चीजें शामिल हैं। आइए जानते हैं गृह प्रवेश से पहले किन चार चीजों को छांटकर अलग कर देना चाहिए।

टूटे बर्तन और चटका हुआ शीशा नए घर में ना ले जाएं वास्तु शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार, नए घर में टूटे या दरार वाले बर्तन लेकर जाना अच्छा नहीं माना जाता। चटके हुए कप, प्लेट, गिलास और टूटे शीशे को घर से बाहर कर देना चाहिए। ऐसी चीजों को वास्तु में नकारात्मकता और अव्यवस्था का प्रतीक माना जाता है। गृह प्रवेश के समय घर को साफ-सुथरा और व्यवस्थित रखना बेहतर होता है। इसलिए पुराने सामान की पैकिंग करते समय एक बार बर्तनों की जांच जरूर कर लें। जो बर्तन इस्तेमाल के लायक नहीं हैं, उन्हें नए घर में जगह देने के बजाय हटा दें।

कांटेदार और सूखे पौधे ले जाने से बचें घर को सुंदर बनाने के लिए लोग कई तरह के पौधे लगाते हैं, लेकिन वास्तु की मान्यताओं में कुछ पौधों को घर के अंदर रखने से बचने की सलाह दी जाती है। इनमें कैक्टस जैसे कांटेदार पौधे और सूखे या मुरझाए पौधे शामिल हैं। मान्यता है कि कांटेदार पौधे घर के माहौल में तनाव और कड़वाहट का संकेत देते हैं। वहीं, सूखे पौधों को ठहराव और उदासी से जोड़कर देखा जाता है। नए घर में पौधे ले जाने से पहले उनकी स्थिति जरूर देख लें। स्वस्थ और हरे-भरे पौधों को प्राथमिकता दें। ध्यान रहे कि हर कांटेदार पौधा अशुभ नहीं होता, इसलिए पौधे की प्रजाति और उसे रखने की जगह भी मायने रखती है।

पुरानी या टूटी झाड़ू को नए घर में ना ले जाएं हिंदू धर्म में झाड़ू को मां लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। यही वजह है कि घर में झाड़ू को लेकर कई तरह की धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं। वास्तु के अनुसार, नए घर में पुरानी, घिसी हुई या टूटी झाड़ू ले जाने से बचना चाहिए। गृह प्रवेश के लिए नई झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। पुरानी झाड़ू को नए घर में ले जाने के बजाय पुराने घर में ही उचित तरीके से हटा दें। मान्यता है कि इससे नए घर में स्वच्छता और समृद्धि का भाव बना रहता है। झाड़ू को हमेशा साफ जगह पर रखें और उसे पैरों से छूने से बचें।

बंद घड़ी और खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान भी करें अलग वास्तु शास्त्र में बंद घड़ी को रुके हुए समय और प्रगति में बाधा का प्रतीक माना जाता है। इसलिए नए घर में खराब या लंबे समय से बंद पड़ी घड़ी ले जाने से बचने की सलाह दी जाती है। अगर घड़ी ठीक हो सकती है तो उसे मरम्मत करवाकर इस्तेमाल करें, अन्यथा हटा दें। इसी तरह खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान और बेकार पड़े उपकरण भी नए घर में अनावश्यक जगह घेरते हैं। गृह प्रवेश से पहले ऐसे सामान की छंटाई कर लेना बेहतर रहता है। इससे नया घर व्यवस्थित रहेगा और शिफ्टिंग के दौरान भी परेशानी कम होगी।

नए घर में प्रवेश के समय साथ ले जाएं ये शुभ चीजें धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गृह प्रवेश के समय चावल, गेहूं जैसे अनाज और दूध-दही ले जाना शुभ माना जाता है। इन्हें अन्न और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। घर के पूजा स्थल में भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित की जा सकती है। तुलसी का स्वस्थ पौधा भी नए घर में ले जाना शुभ माना जाता है। गृह प्रवेश के दिन पूजा-पाठ के बाद परिवार के साथ नए घर में पहला भोजन करना भी कई परिवारों की परंपरा है। इन रीति-रिवाजों का उद्देश्य नए घर में सुख, शांति और खुशहाली की कामना करना है।

नए घर में प्रवेश करना जीवन के एक नए और खुशहाल अध्याय की शुरुआत होती है। अगर आप गृह प्रवेश से पहले अपने पुराने सामान की अच्छी तरह जांच करके इन अशुभ वस्तुओं को बाहर कर देते हैं और शुभ सामग्री के साथ नए घर में कदम रखते हैं, तो आपके नए घर में हमेशा सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी।