Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Griha Pravesh Niyam: गृह प्रवेश में इन नियमों का पालन नए घर में बढ़ा देगा खुशियां, जानिए इसके अलग-अलग प्रकार और महत्व

Apr 18, 2026 02:15 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
share

हिंदू धर्म में नए घर में प्रवेश करने से पहले गृह प्रवेश पूजा का विधान है। गृह प्रवेश 3 प्रकार का होता है। इस पूजा में कुछ विशेष नियमों का पालन करने से नए घर में सुख-समृद्धि का वास होता है और नकारात्मकता दूर होती है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से...

Griha Pravesh Niyam: गृह प्रवेश में इन नियमों का पालन नए घर में बढ़ा देगा खुशियां, जानिए इसके अलग-अलग प्रकार और महत्व

नए घर में कदम रखना जीवन का एक यादगार पल होता है। बता दें कि नया घर सिर्फ चार दीवारों और छत का नहीं, बल्कि सपनों और भावनाओं की नई शुरुआत होता है। हिंदू धर्म में इस अवसर को और भी खास बनाने के लिए गृह प्रवेश की पूजा की परंपरा है। गृह प्रवेश पूजा से ना सिर्फ घर पवित्र होता है, बल्कि उसमें सुख, शांति और समृद्धि का प्रवेश भी होता है। शास्त्रों में गृह प्रवेश को बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि यह घर में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है और नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाता है।

गृह प्रवेश के तीन मुख्य प्रकार

धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गृह प्रवेश मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है।

अपूर्व गृह प्रवेश

यह तब होता है, जब कोई व्यक्ति पहली बार अपने नए घर में प्रवेश करता है। इसे सबसे शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अवसर पर पूजा-पाठ विशेष रूप से किया जाता है, क्योंकि यह घर में नई शुरुआत का प्रतीक होता है।

सपूर्व गृह प्रवेश

सपूर्व गृह प्रवेश उस स्थिति में किया जाता है, जब व्यक्ति पहले से खरीदे गए घर में किसी कारणवश दोबारा प्रवेश कर रहा हो। जैसे कि घर का पुनर्निर्माण या मरम्मत के बाद। इस प्रकार के प्रवेश में भी पूजा अनिवार्य है।

द्वंद्व गृह प्रवेश

जब घर को तोड़कर फिर से बनाया गया हो या उसमें बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए हों, तब यह प्रकार अपनाया जाता है। इसमें पुराने वास्तु दोषों को दूर करने के लिए विशेष पूजा की जाती है।

गृह प्रवेश की पूजा विधि

गृह प्रवेश की पूजा विधि-विधान से की जाती है। सबसे पहले घर को अच्छी तरह साफ-सुथरा किया जाता है। फिर भगवान गणेश और वास्तु की पूजा की जाती है। गृह प्रवेश के दिन परिवार के सभी सदस्य सुबह स्नान करके नए कपड़े पहनते हैं। घर में प्रवेश करते समय दाहिना पैर पहले रखना चाहिए। पूजा के बाद सभी सदस्यों को उसी घर में रात बितानी चाहिए।

वास्तु पूजन, नवग्रह पूजन और अन्य जरूरी पूजाएं

गृह प्रवेश में केवल गणेश पूजा ही नहीं, बल्कि वास्तु पूजन, नवग्रह पूजन, योगिनी पूजन और क्षेत्रपाल पूजन एकदम अनिवार्य है। वास्तु पूजन से घर के वास्तु दोष दूर होते हैं। नवग्रह पूजन से ग्रहों की अनुकूलता बनी रहती है। योगिनी और क्षेत्रपाल पूजन घर की सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा के लिए किया जाता है। इन पूजाओं से घर में शांति और समृद्धि का वास होता है।

ये भी पढ़ें:Abujh Muhurt 2026: अक्षय तृतीया ही नहीं इन दिनों पर भी होता है अबूझ मुहूर्त

लक्ष्मी-गणेश की चांदी की मूर्ति और स्तोत्र पाठ

गृह प्रवेश के अवसर पर घर के मुख्य पूजा स्थान पर लक्ष्मी-गणेश की चांदी की छोटी मूर्ति स्थापित करना शुभ माना जाता है। साथ ही कनकधारा स्तोत्र और श्रीसूक्त का पाठ जरूर करना चाहिए। ये स्तोत्र घर में धन और सुख की वृद्धि करते हैं। पूजा के समय घर के हर कोने में दीपक दिखाना चाहिए। इससे अन्न-धान्य की कमी नहीं होती और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।

ये भी पढ़ें:अक्षय तृतीया 2026 कोट्स: व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं ये खूबसूरत बधाई संदेश

गृह प्रवेश के बाद क्या करें?

गृह प्रवेश के बाद पहली रात परिवार के सभी सदस्यों को नए घर में ही सोना चाहिए। अगले दिन कलश में रखा पानी या दूध किसी मंदिर में चढ़ा दें। घर के मालिक को पूरे घर का एक चक्कर लगाना चाहिए, ताकि सकारात्मक ऊर्जा हर कोने तक पहुंचे। गृह प्रवेश के बाद कम से कम 40 दिनों तक घर में सात्विक भोजन और सकारात्मक वातावरण बनाए रखना चाहिए।

ये भी पढ़ें:Kal Ka Rashifal: 19 अप्रैल को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा?

गृह प्रवेश एक नई शुरुआत का प्रतीक है। अगर इसे शास्त्रों के अनुसार और सच्ची श्रद्धा से किया जाए, तो घर सुख, शांति और समृद्धि का केंद्र बन जाता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

और पढ़ें
griha pravesh Vastu Tips
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने