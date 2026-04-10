Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अक्षय तृतीया पर करने वाले हैं गृह प्रवेश, तो इन 7 बातों का रखें विशेष ध्यान, मां लक्ष्मी का मिलेगा आशीर्वाद

Apr 10, 2026 06:03 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
share

19 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया है। इस दिन अबूझ मुहूर्त होता है, यानी बिना किसी विशेष मुहूर्त के भी गृह प्रवेश किया जा सकता है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर गृह प्रवेश करने से घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। आइए जानते हैं गृह प्रवेश से जुड़े नियम।

अक्षय तृतीया पर करने वाले हैं गृह प्रवेश, तो इन 7 बातों का रखें विशेष ध्यान, मां लक्ष्मी का मिलेगा आशीर्वाद

अक्षय तृतीया हिंदू धर्म का एक बेहद शुभ और पावन पर्व है, जो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस साल अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026, रविवार को पड़ रही है। इस दिन अबूझ मुहूर्त होता है, यानी बिना किसी विशेष मुहूर्त के भी गृह प्रवेश किया जा सकता है। अक्षय तृतीया पर गृह प्रवेश करने से मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और घर में सुख-समृद्धि, शांति के साथ बरकत बनी रहती है।

अक्षय तृतीया पर गृह प्रवेश क्यों है शुभ?

अक्षय तृतीया को 'अक्षय' कहा जाता है, जिसका अर्थ है 'जो कभी क्षय ना हो'। इस दिन किए गए शुभ कार्य, दान और गृह प्रवेश का फल अक्षय (अनंत) रहता है। गृह प्रवेश के लिए यह दिन विशेष रूप से शुभ है क्योंकि इस तिथि पर सभी ग्रह अनुकूल रहते हैं और अबूझ मुहूर्त उपलब्ध होता है।

मुख्य द्वार को शुभ रूप से सजाएं

गृह प्रवेश के दिन मुख्य द्वार को तोरण, फूलों की मालाओं और रंगोली से खूबसूरती से सजाएं। मुख्य द्वार घर की ऊर्जा का प्रवेश द्वार होता है। इसे सुंदर और शुभ बनाने से सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं।

लक्ष्मी-गणेश की चांदी की मूर्ति स्थापित करें

गृह प्रवेश पूजा के समय यथाशक्ति चांदी की छोटी लक्ष्मी-गणेश मूर्ति स्थापित करें। चांदी शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक है। लक्ष्मी जी धन-वैभव की देवी हैं, जबकि गणेश जी विघ्नहर्ता हैं। दोनों की एक साथ स्थापना से घर में धन-धान्य की वृद्धि होती है और सभी बाधाएं दूर होती हैं। मूर्ति को लाल कपड़े पर विराजमान करें और रोजाना दीपक जलाकर पूजन करें।

कनकधारा स्तोत्र और श्रीसूक्त का पाठ करें

गृह प्रवेश पूजा में कनकधारा स्तोत्र और श्रीसूक्त का पाठ जरूर शामिल करें। कनकधारा स्तोत्र मां लक्ष्मी को समर्पित है, जिससे घर में लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और धन की निरंतर वृद्धि होती है। श्रीसूक्त पाठ से सुख-समृद्धि, वैभव और सौभाग्य स्थापित होता है। इन स्तोत्रों का पाठ पुरोहित या घर का कोई सदस्य श्रद्धापूर्वक करें।

वास्तु पूजन, नवग्रह पूजन और क्षेत्रपाल पूजन

सामान्य पूजा के अलावा वास्तु पूजन, नवग्रह पूजन, योगिनी पूजन और क्षेत्रपाल पूजन जरूर करवाएं। वास्तु पूजन से घर के वास्तु दोष दूर होते हैं। नवग्रह पूजन से ग्रहों की अनुकूलता मिलती है। क्षेत्रपाल पूजन से घर की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। ये पूजन घर की सभी दिशाओं को शुद्ध और सुरक्षित बनाते हैं।

पूजा के दौरान सभी दिशाओं में दीपक दिखाएं

गृह प्रवेश पूजा के समय घर के हर कमरे, रसोई और मुख्य पूजा स्थल में घी या कपूर का दीपक दिखाएं। ऐसा करना घर के हर कोने में दिव्य प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। रसोई में दीपक दिखाना अन्न-धान्य की बरकत के लिए विशेष रूप से शुभ है।

ये भी पढ़ें:Triyuginarayan Mandir: माता पार्वती-शिव ने यहां लिए थे सात फेरे, जानिए महत्व

पति-पत्नी दाहिने पैर से प्रवेश करें

गृह प्रवेश के दौरान जब पति-पत्नी घर में प्रवेश करें, तो दाहिने पैर से पहला कदम रखें। यह शुभ शुरुआत का प्रतीक है।

ये भी पढ़ें:शिवलिंग में यहां होता है अशोक सुंदरी का वास, इनकी पूजा करने से होता है धन लाभ

रसोई में चूल्हा जलाएं

गृह प्रवेश के बाद सबसे पहले रसोई में चूल्हा जलाकर दूध उबालें या खीर-हलवा जैसे मीठे व्यंजन बनाएं। इससे घर में बरकत और खुशहाली आती है।

ये भी पढ़ें:Raj Panchak April 2026: 13 अप्रैल से शुरू हो रहे पंचक में ना करें ये 5 गलतियां

अक्षय तृतीया पर गृह प्रवेश करते समय इन 7 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। इससे मां लक्ष्मी का स्थायी आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके नए घर में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

और पढ़ें
griha pravesh Akshaya Tritya
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने