गृह प्रवेश के नियम: जानिए किस नक्षत्र में नए घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए?

ज्योतिष शास्त्र में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और लग्न का विशेष ध्यान रखा जाता है। अगर गलत समय पर गृह प्रवेश किया जाए, तो घर में अशांति, आर्थिक हानि, स्वास्थ्य समस्या या पारिवारिक कलह हो सकती है।

Jan 10, 2026 03:09 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
गृह प्रवेश हिंदू संस्कृति में एक महत्वपूर्ण संस्कार है। नया घर केवल ईंट-पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि परिवार की शांति, सुख और समृद्धि का आधार होता है। इसलिए गृह प्रवेश का समय बहुत सावधानी से चुना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में तिथि, वार, नक्षत्र, योग और लग्न का विशेष ध्यान रखा जाता है। अगर गलत समय पर गृह प्रवेश किया जाए, तो घर में अशांति, आर्थिक हानि, स्वास्थ्य समस्या या पारिवारिक कलह हो सकती है। शास्त्रों में कुछ विशेष नक्षत्र, वार, तिथियां और समय ऐसे बताए गए हैं, जिनमें गृह प्रवेश वर्जित है। आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में विस्तार से।

गृह प्रवेश के लिए शुभ-अशुभ नक्षत्र

ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्र गृह प्रवेश का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। कुछ नक्षत्रों में प्रवेश करने से घर में बाधाएं और नकारात्मक ऊर्जा आती है। वर्जित नक्षत्र हैं:

  • मूल, आश्लेषा, ज्येष्ठा, आर्द्रा और विशाखा - इनमें गृह प्रवेश से धन हानि, मानसिक तनाव और पारिवारिक कलह होती है।
  • भरणी और कृत्तिका - ये भी सामान्यतः अशुभ माने जाते हैं।
  • इन नक्षत्रों में प्रवेश करने से घर में अशुभ प्रभाव बढ़ता है। शुभ नक्षत्र जैसे रोहिणी, उत्तराषाढ़ा, उत्तर फाल्गुनी, उत्तर भाद्रपद, हस्त, चित्रा, अनुराधा, पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा और रेवती में गृह प्रवेश करना सर्वोत्तम माना जाता है।

अशुभ वार और तिथियां

गृह प्रवेश के लिए वार का भी बहुत महत्व है। मंगलवार और शनिवार को सामान्य रूप से गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। मंगलवार में मंगल का प्रभाव कलह और उग्रता लाता है, जबकि शनिवार में शनि का प्रभाव विलंब और बाधाएं बढ़ाता है। हालांकि, अगर कोई विशेष शुभ योग बन रहा हो, तो ज्योतिषी की सलाह से इन दिनों में प्रवेश किया जा सकता है।

तिथियों में चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा को रिक्ता तिथि कहा जाता है। इनमें गृह प्रवेश करने से कार्य अधूरा रहता है या परेशानियां बढ़ती हैं। शुभ तिथियां हैं – द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी और त्रयोदशी।

अशुभ महीने और चंद्र स्थिति

आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और पौष माह में गृह प्रवेश सामान्यतः वर्जित है। इन महीनों में प्राकृतिक और ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं होती। यदि मजबूरी हो तो योग्य ज्योतिषी से विशेष मुहूर्त निकलवाकर प्रवेश करें।

चंद्र की स्थिति भी महत्वपूर्ण है। यदि गोचर में चंद्रमा जातक की जन्म राशि से अष्टम या द्वादश भाव में हो तो गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में मानसिक अशांति, स्वास्थ्य समस्या और अनावश्यक खर्च बढ़ता है। चंद्र बल देखना जरूरी है।

राहुकाल और अन्य अशुभ समय

राहुकाल में किसी भी शुभ कार्य को वर्जित माना गया है। राहुकाल में गृह प्रवेश करने से कार्य में बाधाएं और नकारात्मक प्रभाव बढ़ सकते हैं। इसलिए गृह प्रवेश हमेशा राहुकाल से बाहर ही करें।

गृह प्रवेश के लिए हमेशा शुभ तिथि, शुभ वार, अनुकूल नक्षत्र, शुभ योग और शुभ लग्न का चयन करें। जिस व्यक्ति के नाम से प्रवेश हो रहा है, उसका चंद्र बल भी मजबूत होना चाहिए। सही मुहूर्त में गृह प्रवेश करने से घर में सुख-शांति, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिरता बनी रहती है।

गृह प्रवेश एक संस्कार है। सही नियमों का पालन करें तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और परिवार सदा सुखी रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

अपना राशिफल जाने