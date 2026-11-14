साल 2027 में लगेंगे 5 ग्रहण, दो सूर्य और तीन चंद्र ग्रहण से बदलेगा आसमान का नजारा, जानें भारत में कब दिखेंगे
साल 2027 में कुल पांच ग्रहण लगेंगे, जिनमें दो सूर्य ग्रहण और तीन चंद्र ग्रहण शामिल हैं। पहला ग्रहण 6 फरवरी को वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, जबकि 2 अगस्त को साल का पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा। फरवरी का उपच्छाया चंद्र ग्रहण और अगस्त का आंशिक सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देने की संभावना है।
Grahan 2027: नया साल 2027 खगोलीय घटनाओं के लिहाज से खास रहने वाला है। इस साल कुल पांच ग्रहण लगेंगे। इनमें दो सूर्य ग्रहण और तीन चंद्र ग्रहण शामिल हैं। खास बात यह है कि अगस्त में लगने वाला सूर्य ग्रहण पूर्ण होगा। इस दौरान दुनिया के कुछ हिस्सों में कुछ मिनटों के लिए दिन में अंधेरा छा जाएगा। भारत में हालांकि यह पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं दिखेगा। यहां इसका आंशिक रूप नजर आएगा। वहीं, फरवरी में लगने वाला चंद्र ग्रहण भी भारत से देखा जा सकेगा।
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2027 में कब-कब लगेंगे ग्रहण?
साल 2027 में पहला ग्रहण फरवरी में लगेगा। इसके बाद जुलाई और अगस्त में भी ग्रहण देखने को मिलेंगे। साल का आखिरी ग्रहण 17 अगस्त को होगा। सभी ग्रहणों की तारीख इस प्रकार है।
- 6 फरवरी 2027: वलयाकार सूर्य ग्रहण
- 20-21 फरवरी 2027: उपच्छाया चंद्र ग्रहण
- 18 जुलाई 2027: उपच्छाया चंद्र ग्रहण
- 2 अगस्त 2027: पूर्ण सूर्य ग्रहण
- 17 अगस्त 2027: उपच्छाया चंद्र ग्रहण
फरवरी में लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण
6 फरवरी 2027 को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। यह वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। इस दौरान चंद्रमा सूर्य के बीच में आ जाएगा, लेकिन उसे पूरी तरह ढक नहीं पाएगा। ऐसे में सूर्य के चारों ओर चमकदार छल्ला दिखाई देगा। इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। यह ग्रहण दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। भारत में यह नजर नहीं आएगा। इसलिए यहां सूतक काल भी मान्य नहीं होगा।
21 फरवरी को लगेगा चंद्र ग्रहण
फरवरी में ही साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगेगा। यह उपच्छाया चंद्र ग्रहण होगा। भारतीय समय के अनुसार इसकी तारीख 21 फरवरी पड़ेगी। इस दौरान चंद्रमा पृथ्वी की बाहरी छाया से होकर गुजरेगा। इसलिए चंद्रमा की चमक में हल्का बदलाव दिखाई देगा। यह ग्रहण भारत समेत एशिया के कई हिस्सों में दिखाई देने की संभावना है। हालांकि, उपच्छाया ग्रहण होने के कारण इसे सामान्य चंद्र ग्रहण की तरह साफ देख पाना मुश्किल हो सकता है।
जुलाई में भी लगेगा चंद्र ग्रहण
18 जुलाई 2027 को एक और उपच्छाया चंद्र ग्रहण लगेगा। इस ग्रहण में चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया का प्रभाव बेहद कम रहेगा। यही वजह है कि इसे देख पाना आसान नहीं होगा। नासा के अनुसार, इसकी उपच्छाया तीव्रता बहुत कम होगी। आम लोगों को चंद्रमा की चमक में खास अंतर नजर नहीं आ सकता।
2 अगस्त को लगेगा साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण
2 अगस्त 2027 को साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लगेगा। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। इस दौरान चंद्रमा कुछ समय के लिए सूर्य को पूरी तरह ढक लेगा। दुनिया के जिन हिस्सों से पूर्ण ग्रहण दिखाई देगा, वहां दिन में कुछ समय के लिए अंधेरा छा जाएगा। इसका पूर्ण रूप दक्षिणी स्पेन, उत्तरी अफ्रीका और अरब क्षेत्र के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। भारत में यह पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं होगा। यहां अलग-अलग जगहों पर सूर्य का कुछ हिस्सा चंद्रमा से ढका नजर आएगा। दिल्ली में यह ग्रहण दोपहर बाद से शाम तक दिखाई देने का अनुमान है। दूसरे शहरों में इसका समय और सूर्य का ढका हुआ हिस्सा अलग हो सकता है। सूर्य ग्रहण को कभी भी सीधे आंखों से नहीं देखना चाहिए। इसके लिए प्रमाणित सोलर फिल्टर या विशेष ग्रहण चश्मे का इस्तेमाल करना जरूरी है।
17 अगस्त को लगेगा साल का आखिरी ग्रहण
अगस्त में ही साल का आखिरी ग्रहण भी लगेगा। 17 अगस्त 2027 को उपच्छाया चंद्र ग्रहण होगा। यह अमेरिका, अंटार्कटिका, पश्चिमी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। भारत में यह ग्रहण नजर नहीं आएगा। इस तरह अगस्त में 15 दिनों के भीतर दो ग्रहण लगेंगे। पहले 2 अगस्त को सूर्य ग्रहण और फिर 17 अगस्त को चंद्र ग्रहण होगा।
भारत में कितने ग्रहण दिखाई देंगे?
2027 में लगने वाले पांच ग्रहणों में से सभी भारत में दिखाई नहीं देंगे। खगोलीय गणना के अनुसार, फरवरी का उपच्छाया चंद्र ग्रहण और अगस्त का आंशिक सूर्य ग्रहण भारत से देखा जा सकेगा। बाकी ग्रहण देश से दिखाई नहीं देंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि उपच्छाया चंद्र ग्रहण में चंद्रमा की रोशनी बहुत हल्की कम होती है। इसलिए इसे पहचानना भी मुश्किल हो सकता है।
ग्रहण के दौरान सूतक काल कब लगेगा?
हिंदू धर्म में ग्रहण से पहले सूतक काल की मान्यता है। परंपरा के अनुसार, चंद्र ग्रहण से करीब 9 घंटे और सूर्य ग्रहण से करीब 12 घंटे पहले सूतक शुरू होता है। इस दौरान पूजा-पाठ, भोजन और शुभ कार्यों को लेकर कुछ नियम माने जाते हैं।
हालांकि, धार्मिक मान्यता के अनुसार सूतक काल उसी ग्रहण के लिए मान्य होता है, जो संबंधित स्थान पर दिखाई देता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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