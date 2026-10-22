अक्टूबर के आखिरी दिनों में बदलेंगी ग्रहों की चाल, नवंबर में भी 12 राशियों पर दिखेगा असर
अक्टूबर के आखिरी दिनों में गुरु और बुध की चाल का असर ज्योतिष में अहम माना जा रहा है। 31 अक्टूबर को गुरु कर्क से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। नवंबर में शुक्र और मंगल भी राशि बदलेंगे। जानें इन ग्रह गोचर का मेष से मीन तक सभी 12 राशियों पर क्या असर पड़ सकता है।
Grah Gochar: अक्टूबर खत्म होने से पहले गुरु अपनी राशि बदलने जा रहे हैं। 31 अक्टूबर को गुरु कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इससे पहले 24 अक्टूबर को बुध वक्री हो चुके हैं। नवंबर में शुक्र और मंगल का राशि परिवर्तन भी होगा। ऐसे में महीने के आखिरी दिन और नवंबर की शुरुआत ज्योतिष के लिहाज से अहम रहने वाली है। ग्रहों की चाल बदलने पर हर बार लोगों के मन में यही सवाल रहता है कि इसका उनकी राशि पर क्या असर पड़ेगा। किसी को नौकरी में तरक्की की उम्मीद रहती है तो कोई कारोबार और पैसों से जुड़े मामलों को लेकर जानना चाहता है। ज्योतिष में गुरु को ज्ञान, पढ़ाई, विवाह और धन से जोड़कर देखा जाता है। बुध का संबंध कारोबार और बातचीत से है। शुक्र प्रेम और सुख-सुविधाओं से जुड़े हैं, जबकि मंगल को साहस और ऊर्जा का कारक माना जाता है।
31 अक्टूबर को गुरु का राशि परिवर्तन
गुरु 31 अक्टूबर को दोपहर करीब 12 बजे सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। अभी गुरु कर्क राशि में हैं। ज्योतिष में गुरु को शुभ ग्रह माना जाता है और उनकी चाल में बदलाव को कई राशियों के लिए अहम बताया जाता है। सिंह राशि में गुरु के आने से मेष राशि वालों का ध्यान पढ़ाई और प्रेम संबंधों पर रह सकता है। सिंह राशि के जातक अपने काम और भविष्य की योजनाओं को लेकर नए सिरे से सोच सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए पढ़ाई और लंबी दूरी की यात्रा से जुड़े मामले अहम हो सकते हैं।
बुध की चलेंगे वक्री चाल
24 अक्टूबर को बुध तुला राशि में वक्री हुए हैं। ज्योतिष में बुध को कारोबार, लेखन, बातचीत और हिसाब-किताब से जोड़कर देखा जाता है। इसी वजह से इस दौरान इन मामलों में सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। नौकरी करने वाले लोग अपने जरूरी दस्तावेज एक बार फिर जांच लें। कारोबारियों को भुगतान और पुराने हिसाब का ध्यान रखना चाहिए। किसी से बातचीत करते समय अपनी बात साफ रखें, ताकि छोटी बात पर गलतफहमी न हो। बुध की वक्री चाल को लेकर ये ज्योतिषीय मान्यताएं हैं, किसी परेशानी की पक्की वजह नहीं।
नवंबर में शुक्र और मंगल भी बदलेंगे राशि
नवंबर में शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 12 नवंबर को मंगल सिंह राशि में जाएंगे। इन बदलावों के चलते महीने के पहले पखवाड़े में ग्रहों की चाल में कई बदलाव देखने को मिलेंगे।
शुक्र को प्रेम, शादी और सुख-सुविधाओं से जोड़ा जाता है। वहीं मंगल को हिम्मत और काम करने की ताकत का कारक माना जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इन ग्रहों के गोचर के दौरान रिश्तों और कामकाज से जुड़े मामलों पर ध्यान देना जरूरी हो सकता है।
मेष से मीन तक जानें किस राशि पर क्या असर
मेष: पढ़ाई, प्रेम और संतान से जुड़े मामलों पर ध्यान बढ़ सकता है।
वृषभ: घर-परिवार और संपत्ति से जुड़े काम अहम हो सकते हैं।
मिथुन: बातचीत और पैसों के लेनदेन में सावधानी रखना बेहतर रहेगा।
कर्क: बचत और परिवार से जुड़े फैसलों पर ध्यान देना पड़ सकता है।
सिंह: गुरु के आपकी राशि में आने से भविष्य की योजनाओं को लेकर उत्साह बढ़ सकता है।
कन्या: खर्च और निजी जीवन से जुड़े मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं।
तुला: बुध की वक्री चाल के दौरान पुराने काम पूरे करने पर ध्यान देना उपयोगी रहेगा।
वृश्चिक: नौकरी और कामकाज से जुड़े मामलों में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
धनु: पढ़ाई और यात्रा से जुड़े मामलों पर ध्यान बढ़ सकता है।
मकर: पैसों से जुड़े फैसले लेते समय जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा।
कुंभ: रिश्तों और साझेदारी से जुड़े मामलों पर ध्यान देना पड़ सकता है।
मीन: कामकाज और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बनाकर चलें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
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