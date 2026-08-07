ग्रह दोष कर रहे हैं परेशान? 9 ग्रहों की शांति के लिए अपनाएं पानी के ये आसान उपाय
ग्रह दोष कर रहे हैं परेशान? 9 ग्रहों की शांति के लिए अपनाएं पानी के ये आसान उपाय। सूर्य, चंद्र, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु के आसान जल उपाय जानें। ये उपाय नियमित करने से दोष कम होते हैं और जीवन में शांति आती है।
ज्योतिष शास्त्र में नौ ग्रहों की स्थिति को जीवन का महत्वपूर्ण आधार माना गया है। जब ग्रह शुभ फल देते हैं, तो सुख समृद्धि और सफलता आसानी से मिलती है। लेकिन कोई ग्रह अशुभ होने पर करियर रिश्ते स्वास्थ्य या मानसिक शांति में बाधाएं आ सकती हैं। हालांकि, पानी से जुड़े आसान उपायों से इन दोषों को शांत करने का प्रयास किया जा सकता है। ये उपाय घर पर आसानी से किए जा सकते हैं और नियमित अभ्यास से राहत मिलने की मान्यता है।
सूर्य ग्रह की शांति का उपाय
सूर्य कमजोर होने पर करियर प्रतिष्ठा पिता से जुड़े मामलों और सरकारी कार्यों में रुकावट आ सकती है। ऐसे में प्रतिदिन या विशेष रूप से रविवार को जल में लाल चंदन और लाल फूल मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। यह उपाय सूर्य दोष को शांत करने वाला माना गया है। नियमित अर्घ्य से आत्मविश्वास और सफलता में सहायता मिलने की बात कही जाती है। सुबह के समय यह अर्घ्य देना अधिक फलदायी रहता है।
चंद्र ग्रह को शांत करने का तरीका
चंद्रमा के अशुभ प्रभाव से मानसिक तनाव अशांति और निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। जल में थोड़ा गाय का दूध और सफेद फूल भी मिलाया जा सकता है। यह उपाय चंद्र दोष दूर करने में सहायक माना जाता है। मन की स्थिरता और भावनात्मक संतुलन के लिए इसे नियमित रूप से करने की सलाह दी जाती है।
गुरु ग्रह के दोष का निवारण
शिक्षा विवाह करियर या सम्मान से जुड़े कार्यों में लगातार बाधा आने पर गुरु ग्रह को कमजोर माना जा सकता है। ऐसे में स्नान के पानी में हल्दी मिलाकर नहाएं। यह उपाय रोज किया जा सकता है, लेकिन गुरुवार को विशेष लाभकारी माना जाता है। हल्दी युक्त जल से स्नान करने से गुरु की कृपा प्राप्त होने और कार्यों में गति मिलने की मान्यता है।
बुध ग्रह को मजबूत बनाने का उपाय
व्यापार वाणी और बुद्धि के कारक बुध के अशुभ होने पर तुलसी के पौधे में एक लोटा शुद्ध जल अर्पित करें। रविवार को छोड़कर अन्य दिनों में यह उपाय किया जा सकता है। मान्यता है कि तुलसी को जल देने से बुध दोष कम होने और बुद्धि संबंधी समस्याओं में राहत मिलता है। श्रद्धा के साथ यह उपाय नियमित करने से बेहतर परिणाम मिलते हैं।
शुक्र ग्रह की शांति के लिए उपाय
प्रेम संबंधों में खटास वैवाहिक तनाव या सुख सुविधाओं की कमी महसूस होने पर शुक्र को कमजोर माना जाता है। ऐसे में नहाने के पानी में गुलाब की पंखुड़ियां या गुलाब जल मिलाकर स्नान करें। यह उपाय शुक्र को प्रसन्न करने वाला बताया गया है। इससे रिश्तों में मिठास और भौतिक सुखों में वृद्धि होने की मान्यता है। यह उपाय नियमित करने से प्रभाव बढ़ता है।
शनि दोष दूर करने का आसान तरीका
शनि की साढ़ेसाती ढैया या अन्य शनि दोष से राहत पाने के लिए घर में काम करने वाले लोगों, सफाई कर्मचारियों या जरूरतमंदों को पानी पिलाएं। जल का दान शनि को शांत करने का प्रभावी उपाय माना गया है। विनम्र भाव से पानी पिलाने से शनि के कठोर प्रभाव में कमी आने की बात कही जाती है। यह सेवा भाव वाला उपाय विशेष फलदायी माना जाता है।
मंगल दोष के लिए पानी का दान
मंगल दोष होने पर गरीबों और राहगीरों को पानी पिलाना शुभ माना गया है। यदि संभव हो, तो घर के बाहर प्याऊ लगाकर पीने के पानी की व्यवस्था करें। इससे मंगल का अशुभ प्रभाव कम होने की मान्यता है। पानी का दान करने से ऊर्जा संतुलित होती है और क्रोध संबंधी समस्याएं भी घटती हैं। नियमित व्यवस्था बनाए रखने से लाभ मिलता है।
राहु दोष शांत करने का उपाय
राहु अशुभ फल दे रहा हो, तो एक बर्तन में पानी भरकर घर के बाहर रखें और बाद में वह पानी किसी कुत्ते को पिला दें। इस उपाय को नियमित रूप से करने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि इससे राहु दोष शांत होता है। कुत्ते को जल देने से राहु के प्रभाव में नरमी आने और मानसिक उलझनों में कमी होने की बात कही जाती है।
केतु ग्रह के लिए जल का उपाय
केतु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए अपने इष्ट देव के सामने एक लोटे में जल भरकर रखें। कुछ समय बाद उस जल का सेवन करें। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, यह उपाय केतु दोष दूर करने में सहायक है। श्रद्धापूर्वक इस उपाय को करने से आध्यात्मिक शांति और बाधाओं में कमी महसूस होने लगती है।
पानी से जुड़े इन उपायों को श्रद्धा और नियमितता के साथ करना चाहिए। किसी भी उपाय को जल्दबाजी या दिखावे के लिए ना करें। शुद्ध जल और सात्विक भाव सबसे महत्वपूर्ण है। इन उपायों से ग्रह दोष पूरी तरह समाप्त हो यह कहना कठिन है, लेकिन अशुभ प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। पानी से जुड़े इन उपायों को सही तरीके से अपनाने पर जीवन में स्थिरता और सकारात्मकता बढ़ने लगती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
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