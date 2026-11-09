Govardhan puja wishes 2026: गोवर्धन पूजा की बधाई के लिए बेस्ट हैं ये 20 मैसेज, आप भी करें शेयर
Govardhan puja wishes: गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन महाराज और भगवान श्रीकृष्ण की पूजा करते हैं। इस दिन पूजा-पाठ करने के साथ ही लोग अपनों को इस दिन की बधाई देते हैं। देखें गोवर्धन पूजा की बधाई के लिए बेस्ट संदेश।
Govardhan puja wishes in hindi: हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार, इस बार गोवर्धन पूजा 10 नवंबर 2026 को है। आमतौर पर गोवर्धन पूजा का त्योहार दिवाली के ठीक अगले दिन मनाया जाता है, लेकिन इस बार अमावस्या तिथि दो दिन होने के कारण दिवाली और गोवर्धन पूजा के बीच एक दिन का अंतर पड़ रहा है। इस दिन गोवर्धन पर्वत और भगवान श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना का विधान है।
मान्यता है कि इस दिन गोवर्धन पर्वत और श्रीकृष्ण भगवान की पूजा करने से जीवन में खुशियों का आगमन होता है और सुख-समृद्धि आती है। इस दिन लोग पूजा-पाठ करने के साथ ही अपनों को गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं भी भेजते हैं। आप भी शेयर करें गोवर्धन पूजा के लिए बेस्ट मैसेज।
दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजें गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं:
गोवर्धन पूजा का आया पावन त्योहार,
जीवन में खुशियों की आए बहार।
श्रीकृष्ण की कृपा सदा बनी रहे,
हर दिन आपके लिए मंगलमय रहे।
गोवर्धन पूजा की बधाई।
2. मुरली मनोहर की कृपा बरसे अपार,
खुशियों से महक उठे आपका संसार।
दुख और संकट आपसे दूर हो जाएं,
जीवन में सुख-समृद्धि के फूल खिल जाएं।
3. गिरिराज धरण की महिमा अपरंपार,
उनकी कृपा से संवरे जीवन हर बार।
आपके घर में खुशियों का रहे वास,
हर पल कान्हा का आशीर्वाद रहे।
4. कान्हा की भक्ति में मन रम जाए,
जीवन का हर दुख दूर हो जाए।
गोवर्धन पूजा लाए इतनी खुशियां,
हर ख्वाब आपका पूरा हो जाए।
5. गोवर्धन पर्वत की महिमा महान,
श्रीकृष्ण हैं हम सबकी आन-बान।
आपके जीवन में सुख का उजियारा हो,
हर दिन खुशियों का नया नजारा हो।
6. माखन चोर की कृपा बरसती रहे,
आपकी झोली खुशियों से भरती रहे।
हर मुश्किल आसान हो जाए,
जीवन में प्रेम और समृद्धि छा जाए।
7. श्रीकृष्ण जी का आशीर्वाद मिले,
हर कदम पर खुशियों का संसार मिले।
धन-धान्य से भरा रहे आपका घर,
कान्हा की कृपा रहे आप पर हमेशा बनी रहे।
8. गोवर्धन पूजा का आया त्योहार,
कान्हा करेंगे सबका बेड़ा पार।
जीवन में खुशियों की बारिश हो,
आपके हर दिन की शुरुआत हो शानदार।
9. कान्हा की कृपा से हर सपना साकार हो,
आपके जीवन में खुशियों की बहार हो।
दूर रहें सभी दुख और परेशानियां,
मुबारक हो आपको गोवर्धन पूजा।
अपनों को भेजें गोवर्धन पूजा की बधाई
10. गोवर्धन की पूजा का पावन दिन आया,
संग अपने खुशियों का मैसेज लाया।
कृष्ण भक्ति से रोशन हो जीवन आपका,
हर पल बना रहे आशीर्वाद कान्हा का।
11. राधे-कृष्ण का नाम हो जुबान पर,
खुशियां बरसें आपके आंगन पर।
हर मुश्किल से मिले आपको छुटकारा,
कान्हा का आशीर्वाद रहे सबसे प्यारा।
12. कान्हा की बंसी की मधुर तान हो,
हर चेहरे पर मुस्कान हो।
गोवर्धन पूजा पर यही अरमान है,
आपका जीवन खुशियों के नाम हो।
13. गिरिराज जी के चरणों में शीश झुकाएं,
कान्हा के चरणों में खुशियां पाएं।
आपके जीवन में कभी दुख न आए,
हर दिन नई उमंग लेकर आए।
14. गोवर्धन पूजा का शुभ संदेश है,
कान्हा की कृपा आपके आसपास है।
सुख-समृद्धि से भरा रहे परिवार,
खुशियों से सजा रहे जीवन का संसार।
15. श्रीकृष्ण की भक्ति का रंग चढ़ जाए,
हर चिंता और परेशानी दूर हो जाए।
गिरिराज भगवान का आशीर्वाद मिले,
जीवन में खुशियों के फूल खिलें।
16. कान्हा के चरणों में अरदास रहे,
हर घर में खुशियों का वास रहे।
न कोई गम हो, न कोई परेशानी,
कुछ ऐसा मनाएं गोवर्धन पूजा का त्योहार।
17. गोवर्धन की महिमा गाएं मिलकर,
कृष्ण नाम का दीप जलाएं मिलकर।
आपके जीवन में सुख का संचार हो,
हर दिन खुशियों की बरसात हो।
18. संकट में जो बनते हैं सहारा,
वो हैं कृष्ण जी प्यारा।
उनकी कृपा से जीवन संवर जाए,
हर सपना हकीकत बन जाए।
19. अन्नकूट का पावन प्रसाद मिले,
हर दिल को खुशियों का आशीर्वाद मिले।
घर-आंगन में सुख-शांति आए,
कान्हा की कृपा आपको मिले।
20. गोवर्धन पूजा पर यही दुआ हमारी,
खुशियों से भरी रहे दुनिया तुम्हारी।
श्रीकृष्ण का आशीष मिलता रहे,
जीवन में प्रेम का दीपक जलता रहे।
शुभ गोवर्धन पूजा 2026
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान