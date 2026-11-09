Govardhan puja wishes 2026: गोवर्धन पूजा की बधाई के लिए बेस्ट हैं ये 20 मैसेज, आप भी करें शेयर

Govardhan puja wishes: गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन महाराज और भगवान श्रीकृष्ण की पूजा करते हैं। इस दिन पूजा-पाठ करने के साथ ही लोग अपनों को इस दिन की बधाई देते हैं। देखें गोवर्धन पूजा की बधाई के लिए बेस्ट संदेश।

गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं 2026

Govardhan puja wishes in hindi: हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार, इस बार गोवर्धन पूजा 10 नवंबर 2026 को है। आमतौर पर गोवर्धन पूजा का त्योहार दिवाली के ठीक अगले दिन मनाया जाता है, लेकिन इस बार अमावस्या तिथि दो दिन होने के कारण दिवाली और गोवर्धन पूजा के बीच एक दिन का अंतर पड़ रहा है। इस दिन गोवर्धन पर्वत और भगवान श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना का विधान है।

मान्यता है कि इस दिन गोवर्धन पर्वत और श्रीकृष्ण भगवान की पूजा करने से जीवन में खुशियों का आगमन होता है और सुख-समृद्धि आती है। इस दिन लोग पूजा-पाठ करने के साथ ही अपनों को गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं भी भेजते हैं। आप भी शेयर करें गोवर्धन पूजा के लिए बेस्ट मैसेज।

जीवन में खुशियों की आए बहार।

श्रीकृष्ण की कृपा सदा बनी रहे,

हर दिन आपके लिए मंगलमय रहे।

गोवर्धन पूजा की बधाई।

2. मुरली मनोहर की कृपा बरसे अपार,

खुशियों से महक उठे आपका संसार।

दुख और संकट आपसे दूर हो जाएं,

जीवन में सुख-समृद्धि के फूल खिल जाएं।

3. गिरिराज धरण की महिमा अपरंपार,

उनकी कृपा से संवरे जीवन हर बार।

आपके घर में खुशियों का रहे वास,

हर पल कान्हा का आशीर्वाद रहे।

4. कान्हा की भक्ति में मन रम जाए,

जीवन का हर दुख दूर हो जाए।

गोवर्धन पूजा लाए इतनी खुशियां,

हर ख्वाब आपका पूरा हो जाए।

5. गोवर्धन पर्वत की महिमा महान,

श्रीकृष्ण हैं हम सबकी आन-बान।

आपके जीवन में सुख का उजियारा हो,

हर दिन खुशियों का नया नजारा हो।

6. माखन चोर की कृपा बरसती रहे,

आपकी झोली खुशियों से भरती रहे।

हर मुश्किल आसान हो जाए,

जीवन में प्रेम और समृद्धि छा जाए।

7. श्रीकृष्ण जी का आशीर्वाद मिले,

हर कदम पर खुशियों का संसार मिले।

धन-धान्य से भरा रहे आपका घर,

कान्हा की कृपा रहे आप पर हमेशा बनी रहे।

8. गोवर्धन पूजा का आया त्योहार,

कान्हा करेंगे सबका बेड़ा पार।

जीवन में खुशियों की बारिश हो,

आपके हर दिन की शुरुआत हो शानदार।

9. कान्हा की कृपा से हर सपना साकार हो,

आपके जीवन में खुशियों की बहार हो।

दूर रहें सभी दुख और परेशानियां,

मुबारक हो आपको गोवर्धन पूजा।

अपनों को भेजें गोवर्धन पूजा की बधाई 10. गोवर्धन की पूजा का पावन दिन आया,

संग अपने खुशियों का मैसेज लाया।

कृष्ण भक्ति से रोशन हो जीवन आपका,

हर पल बना रहे आशीर्वाद कान्हा का।

11. राधे-कृष्ण का नाम हो जुबान पर,

खुशियां बरसें आपके आंगन पर।

हर मुश्किल से मिले आपको छुटकारा,

कान्हा का आशीर्वाद रहे सबसे प्यारा।

12. कान्हा की बंसी की मधुर तान हो,

हर चेहरे पर मुस्कान हो।

गोवर्धन पूजा पर यही अरमान है,

आपका जीवन खुशियों के नाम हो।

13. गिरिराज जी के चरणों में शीश झुकाएं,

कान्हा के चरणों में खुशियां पाएं।

आपके जीवन में कभी दुख न आए,

हर दिन नई उमंग लेकर आए।

14. गोवर्धन पूजा का शुभ संदेश है,

कान्हा की कृपा आपके आसपास है।

सुख-समृद्धि से भरा रहे परिवार,

खुशियों से सजा रहे जीवन का संसार।

15. श्रीकृष्ण की भक्ति का रंग चढ़ जाए,

हर चिंता और परेशानी दूर हो जाए।

गिरिराज भगवान का आशीर्वाद मिले,

जीवन में खुशियों के फूल खिलें।

16. कान्हा के चरणों में अरदास रहे,

हर घर में खुशियों का वास रहे।

न कोई गम हो, न कोई परेशानी,

कुछ ऐसा मनाएं गोवर्धन पूजा का त्योहार।

17. गोवर्धन की महिमा गाएं मिलकर,

कृष्ण नाम का दीप जलाएं मिलकर।

आपके जीवन में सुख का संचार हो,

हर दिन खुशियों की बरसात हो।

18. संकट में जो बनते हैं सहारा,

वो हैं कृष्ण जी प्यारा।

उनकी कृपा से जीवन संवर जाए,

हर सपना हकीकत बन जाए।

19. अन्नकूट का पावन प्रसाद मिले,

हर दिल को खुशियों का आशीर्वाद मिले।

घर-आंगन में सुख-शांति आए,

कान्हा की कृपा आपको मिले।

20. गोवर्धन पूजा पर यही दुआ हमारी,

खुशियों से भरी रहे दुनिया तुम्हारी।

श्रीकृष्ण का आशीष मिलता रहे,

जीवन में प्रेम का दीपक जलता रहे।

शुभ गोवर्धन पूजा 2026