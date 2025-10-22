Govardhan Puja Wishes: आज गोवर्धन पूजा पर शेयर करें ये 10 भक्तिमय मैसेज, स्टेटस, शायरी, कोट्स व SMS

संक्षेप: Goverdhan Puja Wishes in Hindi: गोवर्धन पूजा का पर्व हिंदू धर्म में खास माना गया है। यह पर्व भगवान श्रीकृष्ण को समर्पित है। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान को अन्नकूट का भोग लगाया जाता है, जिस वजह से गोवर्धन पूजा को ‘अन्नकूट पूजा’ भी कहा जाता है। आप इन खास मैसेज से अपनों को भेजें गोवर्धन पूजा की बधाई।

Goverdhan Puja Wishes 2025, Goverdhan Pooja SMS: गोवर्धन पूजा का त्योहार हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इस साल गोवर्धन पूजा आज यानी 22 अक्टूबर, बुधवार को है। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्रीकृष्ण व गोबर से बने गोवर्धन पर्वत की पूजा का विधान है। मान्यता है कि गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्रीकृष्ण व गोवर्धन महाराज की पूजा करने से सुख-समृद्धि आती है और श्रीकृष्ण का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन लोग पूजा-पाठ करने के अलावा अपनों को इस खास दिन की बधाई देते हैं। आप भी इन चुनिंदा मैसेज से अपनों को भेज सकते हैं गोवर्धन पूजा की बधाई।

1. आंधी तूफान से वो डरते हैं,

जिनके मन में प्राण बसते हैं,

वो मौत देखकर भी हंसते हैं,

जिनके मन में कृष्ण कन्हैया बसते हैं।

गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं 2025

2. बंसी की धुन पर सबके दुःख वो हरता है,

आज भी अपना कन्हैया कई चमत्कार करता है।

हैप्पी गोवर्धन पूजा 2025 3. कृष्ण की शरण में आकर भक्त नया जीवन पाते हैं

इसलिए गोवर्धन पूजा का दिन हम सच्चे मन से मनाते हैं।

गोवर्धन पूजा की बहुत शुभकामनाएं। 4. प्रेम से कृष्ण का नाम जपो

दिल की हर इच्छा पूरी होगी,

कृष्ण आराधना में तल्लीन हो जाओ

उनकी महिमा खुशहाल करेगी।

गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं 2025 5. लोगों की रक्षा करने

एक उंगली पर पहाड़ उठाया,

उसी कन्हैया की याद दिलाने

गोवर्धन पूजा का पावन दिन आया

Happy Govardhan Pooja 2025 6. हर खुशी आपके द्वार आए,

जो आप मांगे उससे ज्यादा पाए,

गोवर्धन पूजा में कृष्ण गुण गाए,

और ये त्योहार खुशी से मनाए

गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं 2025 7. प्रभु श्री कृष्ण जिनका है नाम,

गोकुल जिनका है धाम,

ऐसे प्रभु श्री कृष्ण जी को

हम सब करें प्रणाम।

गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं! 8. गोवर्धन धराधार गोकुल त्राणकारक,

विष्णुबाहु कृतोच्छ्राय गवां कोटिप्रभो भव:,

लक्ष्मीर्या लोक पालानाम् धेनुरूपेण संस्थिता,

घृतं वहति यज्ञार्थ मम पापं व्यपोहतु।

गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं 9. मुरली मनोहर, ब्रिज के धरोहर,

वो नंदलाला गोपाला,

बंसी की धुन पर दुख हरने वाला,

सब मिलकर मचाए गोवर्धन पूजा की धूम

गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं! 10. प्रेम से जो ले कृष्ण का नाम,

पूरे होंगे सारे अधूरे काम,

आज काम न करना कोई दूजा,

आज तो करना है गोवर्धन पूजा।