Govardhan Puja Wishes , Photos , Messages : टॉप 20 गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं फोटो मैसेज, SMS और कोट्स
संक्षेप: Govardhan Puja Wishes Photos , Images , Messages : आज गोवर्धन पूजा का पावन पर्व मनाया जा रहा है। नीचे दी गईं शुभकामनाओं को शेयर कर आप इस दिन को और खास बना सकते हैं। इन्हें आप अपने करीबियों को शेयर कर सकते हैं।
Govardhan Puja Wishes Photos , Images , Messages : आज 22 अक्टूबर को कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा का त्योहार मना जा रहा है। आमतौर पर दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। लेकिन इस बार एक दिन के गैप के बाद यह पावन पर्व मनाया जा रहा है। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस त्योहार पर लोग घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन पर्वत का चित्र बनाकर गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं और परिक्रमा लगाते हैं। इस दिन भगवान को अन्नकूट का भोग लगाकर सभी को प्रसाद दिया जाता है। भगवान गोवर्धन को 56 भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्रीकृष्ण ने इंद्रदेव का घमंड तोड़ा था और गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों की जान बचाई थी। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा सम्बन्ध दिखाई देता है। इस पर्व पर गोधन यानी गायों की पूजा भी की जाती है।
इस दिन को और खास बनाने के लिए हम आपके लिए कुछ शुभकामनाओं वाले मैसेज लेकर आए हैं, जिसे आप अपने करीबियों को शेयर कर सकते हैं।
1. श्री कृष्ण जिनका नाम
गोकुल जिनका धाम
ऐसे भगवान श्री कृष्ण
को हम सब का प्रणाम
हैप्पी गोवर्धन पूजा 2025
2. उठाकर गोवर्धन पर्वत, ब्रज को लिया बचाए
जिसकी रक्षा करे सांवरा, उसको कौन डुबाए।
प्रकृति की उपासना एवं गौरक्षा के प्रतीक पर्व गोवर्धन पूजा की समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।
3. बंसी की धुन पर सबके दुख हरता है
आज भी कन्हैया कई चमत्कार करता है
गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं
4. लोगों की रक्षा करने
एक अंगुली पर पहाड़ उठाया,
उसी कन्हैया की याद दिलाने
गोवर्धन पूजा का पावन दिन आया
गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं
5. चन्दन की खुशबू, रेशम का हार
धूप की सुगंध, दीयों की फुहार
दिल की उम्मीदें, अपनों का प्यार
मंगलमय हो आपके लिए
गोवर्धन पूजा का ये त्योहार
हैप्पी गोवर्धन पूजा 2025
6. मुरली मनोहर, ब्रज की धरोहर
वो नंदलाला गोपाला
सब मिलकर मचाये धूम
कि कृष्ण है आने वाला
हैप्पी गोवर्धन पूजा 2025
7. लोगों की रक्षा करने
एक उंगली पर पहाड़ उठाया
उसी कन्हैया की याद दिलाने
गोवर्धन पूजा का पावन दिन आया
गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं
8. आप सभी को प्रकृति, पर्यावरण एवं पशुधन के संवर्धन के प्रतीक गोवर्धन पूजा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं ।
9. गोवर्धन धराधार गोकुल त्राणकारक।
विष्णुबाहु कृतोच्छाय गवां कोटिप्रदो भव।।
गोधन संवर्धन एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक पर्व ‘गोवर्धन पूजा’ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
जय श्रीकृष्ण!,
10. गोवर्धन धराधार गोकुल त्राणकारक,
विष्णुबाहु कृतोच्छ्राय गवां कोटिप्रभो भव:,
लक्ष्मीर्या लोक पालानाम् धेनुरूपेण संस्थिता,
घृतं वहति यज्ञार्थ मम पापं व्यपोहतु।
प्रकृति और गोवंश संरक्षण-संवर्धन की प्रतीक गोवर्धन पूजा की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं।
11. हर खुशी आपके द्वार आए
जो आप मांगे उससे अधिक पाएं
गोवर्धन पूजा में कृष्ण गुण गाएं
और ये त्योहार खुशी से मनाएं
गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं
12. लियो गोवरधन नख पै धार, दाऊ हल मूसर लियौ संभार।
संग में गोपी, गऊ और ग्वारि, कियौ गिरि तले ब्रजविस्तार।।
गौ रक्षा व पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक पर्व गोवर्धन पूजा एवं अन्नकूट महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्रीकृष्ण का आशीर्वाद सदैव सभी पर बना रहे।
गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं
13. आज का पावन दिन हमें भगवान श्रीकृष्ण की उस दिव्य लीला की याद दिलाता है, जब उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर व्रजवासियों की रक्षा की थी। यह दिन हमें सिखाता है कि सच्चा बल बाहुबल में नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और भक्ति में होता है।
14. गोवर्धन पूजा का संदेश है —
“प्रकृति ही हमारी सच्ची पूजनीय है।”
जिस मिट्टी में हम जन्म लेते हैं, जो जल हमें जीवन देता है, जिन पशुओं से हमें अन्न और सहारा मिलता है — वही हमारे आराध्य हैं।
गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं
15. “गोवर्धनं धरणीं वन्दे गोविंदं गिरिधारिणम्।
अन्नपूर्णा कृपा नित्यं सर्वे भवन्तु सुखिनः॥”
गोवर्धन पूजा का यह पावन दिवस हमें प्रकृति, अन्न और गोसंवर्धन के प्रति कृतज्ञता का भाव सिखाता है। यह पर्व सह-अस्तित्व, परोपकार और समर्पण के संस्कारों को सशक्त करता है।
आइए, इस परंपरा के माध्यम से हम प्रकृति और पशुधन की सेवा का संकल्प दोहराएं -
गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं
16. गोवर्धन पूजा का यह विशेष दिन आपके लिए शक्ति, सफलता, सामर्थ्य और प्रेम लेकर आए। आप सभी को गोवर्धन पूजा की अनेकों शुभकामनाएं।
गोवंश संवर्धन व प्रकृति संरक्षण के लोक-मंगलकारी भाव को प्रदर्शित करती गोवर्धन पूजा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं!
17. गोवर्धन पूजा का आया है त्योहार,
भक्ति में डूबा हर घर-द्वार।
कृष्ण करें सबकी मनोकामना पूरी,
जीवन में बरसे सुख और प्यार।
गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं
भगवान श्रीकृष्ण से प्रार्थना है कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें और सुख, समृद्धि व आरोग्यता प्रदान करें।
18. अन्नकूट का भोग लगे घर-आंगन में,
खुशियां बरसे श्रीकृष्ण के चरणों में।
गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं
19. गोवर्धन पर्वत जैसे ऊंचे हों आपके कर्म,
कृष्ण कृपा से मिटे हर दुःख और दर्द।
गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं
20. "गोवर्धन धराधार गोकुल त्राणकारक।
विष्णुबाहु कृतोच्छ्राय गवां कोटिप्रभो भव।।"
सभी को गोवर्धन पूजा के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं