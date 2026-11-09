Govardhan Puja Katha in hindi : गोवर्धन महाराज की पौराणिक कथा, कैसे श्रीकृष्ण ने इंद्र की पूजा रोकी
Govardhan Puja Katha : गोवर्धन पूजा में गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है, जिसे श्रीहरि ने अपनी उंगली पर उठा लियाथा।
Govardhan puja Katha :कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा होती है। इस दिन घरों में गोवर्धन महाराज का आकृति बनाई जाती है और उन्हें अन्नकूटा का भोग लगाया जाता है। इसके बाद घर के बड़े और पुरुष इसकी परिक्रमा करते हैं। सुबह शाम दोनों टाइम भोग लगाते हैं और खील खिलौने अर्पित करते हैं। इसके बाद शाम को दीपक जलाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गोवर्धन महाराज को जो अन्नकूट का प्रसाद का भोग लगाता है, उसके अन्न और धन की कमी नहीं रहती है। इनकी पूजा अधिकतर शाम को होती है और इस दिन भगवान श्रीकृष्ण और इंद्र की कथा पढ़ते हैं।
रामसेतू से भी जुड़ी है कथा
ऐसा कहा जाता है कि रामसेतू के निर्माण के समय हनुमान जी पर्वत उठाकर ला रहे थे, उन्होंने गिरराज पर्वत को भी उठा लिया। लेकिन उन्हें पता चला कि रामसेतू का निर्माण तो पूरा हो गया है, इसलिए उन्होंने गिरिराज जी से कहा कि क्षमा करें, अब तो निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन गिरिराज जी बोले मैं तो प्रभु के काण आने के लिे बहुत खुश था, मैं श्रीहरि के काम आता। इस पर हनुमान जी से श्रीराम से पूछा तो उन्होंने कहा कि गिरिराज जी को मथुरा में स्थापित कर दो। जब मैं द्वापर युग में आऊंगा तो गिरिराज की पूजा होगी और उनको सब जग जानेगा। इसी के ऊपर गोवर्धन की कथा इस प्रकार है।
इंद्र की पौराणिक कथा
इंद्र की पौराणिक कथा यह है मथुरा वासी इंद्र से बहुत डरते थे और हर साल इंद्र देव की पूजा करने जाते हैं। यहां तक कि नंदबाबा भी उनकी पूजा करते थे। इस पर श्रीकृष्ण को बहुत आश्चर्य हुआ कि इंद्र को क्यों पूजा जाता है। नंदबाबा से जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो वे बोले कि दरअसल इंद्र देव जब खुश होते हैं तो बारिश करते हैं, इससे हमारी फसल अच्छी होती है और हमारी गायों को चारा मिलता है।
इसलिए उनकी पूजा करते हैं। भगवान श्रीकृष्ण ने सभी को मना कर दिया कि अब से इंद्र की पूजा नहीं होगी। इस पर इंद्र भगवान नाराज हो गए और उन्होंने खूब बारिश की। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गाय वहीं चरने जाती हैं। इसे इंद्र भगवान ने अपना अपमान समझा।
इंद्र ने मांगी क्षमा
तेज बारिश से गांव वाले बहुत परेशान हुए तो श्रीहरि ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया। इसके नीचे गांव वाले रहते और गायों को चराते । इन दिनों में सभी लोग भगवान कृष्ण के लिए अलग अलग प्रसाद बनाकर लाते तो इसे अन्नकूट कहा जाने लगा। तभी से अन्नकूट के भोग की परंपरा शुरू हुई। इस प्रकार श्रीकृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा की। और इंद्र को अपनी भूल का अहसास हुआ। इसके बाद इंद्र ने भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी और भगवान ने कहा कि अब से इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाएगी और परिक्रमा होगी। जो लोग इस दिन अन्नकूट का भोग लगाएंगे, उनके यहां अन्न की कमी कभी नहीं होगी।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
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