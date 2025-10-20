गोवर्धन पूजा और भाई दूज कब है? नोट कर लें सही डेट और शुभ मुहूर्त

संक्षेप: Govardhan Puja aur bhai dooj : हिंदू धर्म में कार्तिक माह में कई त्योहार पड़ते हैं। दिवाली इस माह का प्रमुख त्योहार है। दिवाली का पर्व 5 दिनों तक मनाया जाता है। दिवाली के पावन पर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है और इस पर्व का समापन भाई दूज पर होता है।

हिंदू धर्म में कार्तिक माह में कई त्योहार पड़ते हैं। दिवाली इस माह का प्रमुख त्योहार है। दिवाली का पर्व 5 दिनों तक मनाया जाता है। दिवाली के पावन पर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है और इस पर्व का समापन भाई दूज पर होता है। इस साल 18 अक्टूबर को धनतेरस था और 20 अक्टूबर को दिवाली का मुख्य पर्व यानी महालक्ष्मी पूजा हुई। आमतौर पर महालक्ष्मी के पूजा के अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है, लेकिन इस बार एक दिन बाद गोवर्धन पूजा होगी। इस साल दिवाली का पर्व 6 दिनों तक मनाया जाएगा। गोवर्धन पूजा के अगले दिन भाई दूज मनाया जाएगा। आइए जानते हैं, गोवर्धन पूजा और भाई दूज कब है…

गोवर्धन पूजा 2025- इस साल गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर 2025 को है। गोवर्धन पूजा, जिसे अन्नकूट या अन्नकूट उत्सव भी कहा जाता है, दीपावली के अगले दिन, कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों और उनके मवेशियों को इंद्रदेव की मूसलधार बारिश से बचाने की घटना की याद में मनाया जाता है गोवर्धन पूजा में गोवर्धन पर्वत और गोवर्धन देव की पूजा की जाती है। इस दिन किसान और ग्रामीण समुदाय विशेष रूप से गोवर्धन की पूजा करके वर्ष भर की सुख-समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करते हैं। गोवर्धन पूजा को वर्षभर की समृद्धि, सुख-शांति और स्वास्थ्य की कामना के लिए मनाया जाता है।

प्रतिपदा तिथि की शुरुआत: 21 अक्टूबर, शाम 05:54 बजे

प्रतिपदा तिथि का समापन: 22 अक्टूबर, रात 08:16 बजे

प्रातःकाल मुहूर्त: सुबह 06:26 बजे से सुबह 08:42 बजे तक

सायाह्न काल मुहूर्त: दोपहर 03:29 बजे से शाम 05:44 बजे तक

भाई दूज 2025- इस साल भाई दूज का पर्व 23 अक्टूबर 2025 को है। इस दिन बहनें अपने भाई की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि के लिए तिलक करती हैं और भाई उन्हें उपहार देते हैं। भाई दूज का दिन भाई-बहन के रिश्ते को मजबूत करने और पारिवारिक प्रेम को बढ़ाने का प्रतीक माना जाता है।

द्वितीया तिथि की शुरुआत: 22 अक्टूबर, रात 08:16 बजे

द्वितीया तिथि का समापन: 23 अक्टूबर, रात 10:46 बजे