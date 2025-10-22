Govardhan puja vidhi:गोवर्धन पूजा से आती है समृद्धि, जानें क्या भोग लगाएं, कैसे करें पूजा

संक्षेप: Govardhan puja aaj: गोवर्धन पूजा का पर्व दिवाली से अगले दिन यानी कार्तिक मास की प्रतिपदा को आता है। इस दिन भगवान कृष्ण के गोवर्धन पर्वत उठाते हुए स्वरूप बनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गोवर्धन पूजा से घर में सुख समृद्धि आती है।

गोवर्धन पूजा का पर्व दिवाली से अगले दिन यानी कार्तिक मास की प्रतिपदा को आता है। इस दिन भगवान कृष्ण के गोवर्धन पर्वत उठाते हुए स्वरूप बनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गोवर्धन पूजा से घर में सुख समृद्धि आती है।इस दिन जो गोवर्धन भगवान की पूजा करता है, उसके घर में अन्न और धन आता है। लोक परंपराओं में कहावत भी है, गोवर्धन महाराज थोड़ा खइयो खूब कमइयो। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान कृष्ण को 56 भोग लगाया जाा है। दरअसल इंद्र की बारिश से गोकुलवासियों की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा लिया था, तभी से यह पर्व मनाया जाता है।

कैसे करें पूजा

कई जगह मान्यता है कि गोवर्धन की पूजा शाम को होती है। सुबह उन्हें स्थापित किया जाता है और फिर शाम को गोवर्धन महाराज की कथा पढ़ी जाती है और उन्हें भोग लगाया जाता है।आज 22 अक्टूबर को शाम 6:26 से रात 8:42 बजे तक का समय गोवर्धन पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। सबसे पहले आटे से चौक पूर लें और मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाएं। इन पर रोली, चावल, बताशे और जल अर्पित करें। इसके अलावा दूध, पान, केसर, पुष्प आदि पूजा सामग्री भक्ति भाव से अर्पित करें।भगवान के समक्ष दीपक जलाएं और उनका ध्यान करें। शाम को छप्पन भोग अर्पित करें और कथा सुनें। नंदी और गौमाता की पूजा करें।