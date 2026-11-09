आज या कल गोवर्धन पूजा कब होगी? अन्नकूट का प्रसाद कब होगा अर्पित, प्रतिपदा तिथि कब से शुरू
Govardhan puja 2026: दिवाली के बाद अगले दिन प्रतिपदा के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। इस साल गोवर्धन पूजा 10 नवंबर को की जाएगी।
कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को अन्नकूट के पर्व का विधान है। इस बार दिवाली के बाद आज एक दिन का गैप है, इसके बाद गोवर्धन महाराज स्थापित किए जाएंगे। दरअसल आज उदयातिथि में सोमवती अमावस्या है। गोवर्धन पूजा कल की जाएगी। वृंदावन में भी गोवर्धन पूजा 10 नवंबर को किया जाएगा और विश्वनाथ धाम के अन्नपूर्णा मंदिर में भी गोवर्धन पूजा कल 10 नवंबर को की जाएगी।
कब से लग रही है तिथि और इस दिन के शुभ मुहूर्त क्या हैं?
आपको बता दें कि कार्तिक मास की अमावस्या का मान दो दिन है। कल पूजा की कार्तिक अमावस्या थी और आज स्नान और दान का सोमवती अमावस्या है। कहते हैं कि सोमवती अमावस्या पर स्नान और दान का कई गुना फल मिलता है। आपको बता दें कि अमावस्या तिथि आज दोपहर 12 बजे तक है, इसके बाद प्रतिपदा तिथि का मान हो रहा है। वहीं कल प्रतिपदा तिथि 12 बजे तक ही रहेगी, इस समय तक गोवर्धन पूजा कर ली जाएगी। इसके बाद दूज की तिथि लग जाएगी, जो अगले दिन तक रहेगी।
प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त- सुबह 6:40 बजे से 8:50 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:43 बजे से दोपहर 12:26 बजे तक
गोधूलि मुहूर्त: शाम 5:30 बजे से 5:56 बजे तक
अन्नकूट का लगाते हैं भोग
महावीर पंचांग के संपादक पं. रामेश्वरनाथ ओझा के अनुसार ब्रह्मवैवर्त पुराण में विस्तार पूर्वक अन्नकूट का महत्व बताया गया है। मान्यता है कि जिन खाद्य पदार्थों का भोग अन्नकूट के दिन देवता को अर्पित करते हैं, उसकी पूरे वर्ष कमी नहीं होती। इसके लिए एक के साथ एक कई सब्जियां मिलाकर बनाई जाती है, इसलिए इसे अन्नकूट कहते हैं, वहीं कुछ लोगों के कढ़ी और कुछ लोगों के छप्पन भोग का भी भोग लगाया जाता है।
कब मनाया जाएगा अन्नकूट
इस दिन सभी छोटे-बड़े देवालयों में देवी-देवताओं को छप्पन भोग अर्पित किए जाते हैं। 10 नवंबर को इस पर्व पर विश्वनाथ धाम, अन्नपूर्णा मंदिर, मछोदरी स्थित स्वामी नारायण मंदिर इस पर्व के प्रमुख केंद्र होंगे। इस वर्ष दीपावली के अगले दिन भी अमावस्या का मान होने कारण अन्नकूट पर्व एक दिन बाद मनाया जाएगा। विश्वनाथ मंदिर और अन्नपूर्णा मंदिर में अन्नकूट की झांकी विश्वविख्यात है। लड्डुओं का शिवालय विश्वनाथ मंदिर के बैकुंठ मंडप में बनाया जाता है। इसमें 1008 लड्डुओं का उपयोग होता है। वहीं अन्नपूर्णा मंदिर में इस वर्ष 501 कुंतल का भोग लगाया जाएगा। मंदिर की सज्जा 51 प्रकार के मिष्ठानों से होगी। भगवती को 21 प्रकार की नमकीन भी अर्पित की जाएगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
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