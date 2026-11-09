गोवर्धन पूजा कैसे करें? जानें शुभ मुहूर्त, 7 परिक्रमा का नियम और क्या चढ़ाएं-क्या नहीं

Govardhan Puja 2026 Guide: जानें 10 नवंबर 2026 गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त, घर पर गोबर से गोवर्धन बनाने की सही दिशा, 7 परिक्रमा का नियम और पूजा सामग्री निस्तारण विधि।

गोवर्धन पूजा का पर्व भगवान श्रीकृष्ण की उस लीला की याद दिलाता है, जब उन्होंने ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। इसी दिन घरों में गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर भगवान श्रीकृष्ण, गौमाता और प्रकृति की पूजा की जाती है। इस अवसर पर अन्नकूट का भोग लगाया जाता है और गोवर्धन महाराज की सात परिक्रमा करने का विधान है। पूजा के दौरान कुछ खास नियमों का ध्यान रखना भी जरूरी है। आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त, घर पर पूजा करने की सही विधि, सात परिक्रमा का नियम और भगवान को क्या चढ़ाना चाहिए।

गोवर्धन पूजा 2026 शुभ मुहूर्त और तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि 9 नवंबर को दोपहर 12 बजकर 31 मिनट से शुरू होकर 10 नवंबर को दोपहर 2 बजे तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर गोवर्धन पूजा 10 नवंबर 2026, मंगलवार को मनाई जाएगी। दिल्ली में पूजा का प्रातःकालीन शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजकर 41 मिनट से 8 बजकर 51 मिनट तक है। गोधूलि मुहूर्त शाम 5 बजकर 31 मिनट से 5 बजकर 57 मिनट तक रहेगा। अलग-अलग शहरों में समय बदल सकता है।

घर पर गोबर से ऐसे बनाएं गोवर्धन पर्वत गोवर्धन पूजा के दिन सुबह स्नान करके घर के आंगन या किसी साफ जगह को तैयार करें। वहां गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाएं। इसके आसपास गाय, बछड़े, पेड़-पौधों और पशुधन की छोटी आकृतियां भी बना सकते हैं। गोवर्धन महाराज का मुख पश्चिम दिशा की ओर रखने की परंपरा है। पर्वत के बीच में भगवान श्रीकृष्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। उनकी नाभि के स्थान पर मिट्टी का दीपक रखें और पूरी आकृति को फूलों से सजाएं।

भगवान श्रीकृष्ण को क्या चढ़ाएं और क्या नहीं? गोवर्धन पूजा में भगवान श्रीकृष्ण को रोली, चंदन, अक्षत, मौली, फूल, धूप और दीप अर्पित करें। भोग में बाजरे की खिचड़ी, अन्नकूट की सब्जी, मक्खन, मिश्री और मौसमी पकवान रख सकते हैं। कई मंदिरों में इस अवसर पर 56 भोग लगाने और अन्नकूट उत्सव मनाने की परंपरा है। पूजा में तामसिक भोजन, बासी या झूठा प्रसाद चढ़ाने से बचें। टूटे बर्तनों का इस्तेमाल ना करें और साफ-सुथरी पूजा सामग्री से ही भगवान का पूजन करें।

गोवर्धन की सात परिक्रमा का क्या है नियम? गोवर्धन पूजा में गोबर से बनी पर्वत की आकृति की सात परिक्रमा करने का विधान बताया गया है। परिक्रमा हमेशा दक्षिणावर्त यानी घड़ी की दिशा में करनी चाहिए। इस दौरान हाथ में जल या दूध से भरा लोटा लेकर उसकी पतली धारा गिराते हुए परिक्रमा कर सकते हैं। कुछ परंपराओं में परिक्रमा के समय बाजरा, जौ या बताशे भी अर्पित किए जाते हैं। ध्यान रखें कि परिक्रमा के दौरान बिखेरी गई सामग्री पर पैर न पड़े। श्रद्धा और शांत मन से सातों परिक्रमा पूरी करें।

पूजा के बाद प्रसाद और पूजन सामग्री का क्या करें? गोवर्धन पूजा पूरी होने के बाद अन्नकूट और दूसरे प्रसाद को परिवार, रिश्तेदारों और पड़ोसियों में बांटें। भोजन को बर्बाद ना करें। गाय के लिए रखा गुड़, हरा चना और बाजरा किसी गौशाला या आसपास की गाय को प्रेम से खिला सकते हैं। परिक्रमा के दौरान चढ़ाया गया जल पौधों की जड़ों में डाल दें और फूल-पत्तियों को गमले की मिट्टी या खाद में इस्तेमाल करें। गोबर से बनी आकृति को पूजा के बाद सम्मानपूर्वक सुखाकर उपले बना सकते हैं। इसे कचरे में फेंकने से बचें।

10 नवंबर 2026 को गोवर्धन पूजा का यह पावन पर्व पूरी श्रद्धा और नियमों का पालन करते हुए मनाएं। जब आप प्रकृति और पशुधन के प्रति कृतज्ञ होकर विधि-विधान से पूजन और 7 परिक्रमा संपन्न करेंगे, तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपके घर में हमेशा सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्य और अन्न-धन के अक्षय भंडार भरे रहेंगे।