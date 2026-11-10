गोवर्धन से गोपाष्टमी कृष्ण 1 दिन में 8 बार भोजन किया, 7 दिन के हिसाब छप्पन भोग परंपरा शुरू हुई
govardhan puja 2026:इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए कृष्ण ने बिना कुछ खाए-पिए सात दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा कर ब्रजवासियों की इंद्र के क्रोध से रक्षा की।
गोवर्धन पूजा प्रकृति, अन्न और नई फसल के प्रति आभार प्रकट करने का पर्व है। इस दिन कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। उन्हें अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। अन्नकूट का अर्थ है- अन्न का पर्वत। इस दिन मंदिरों और घरों में विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाकर उन्हें थाल में रखकर एक पर्वत या ढेर के रूप में कृष्ण को भोग लगाया जाता है, इसलिए इसे अन्नकूट का भोग कहा जाता है।
पौराणिक कथाओं के अनुसार पहले सभी ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे। कृष्ण के कहने पर उन्होंने गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू की। इससे क्रोधित होकर इंद्र ने ब्रज में मूसलाधार वर्षा कर दी।कृष्ण ने सात दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा कर ब्रजवासियों की इंद्र के क्रोध से रक्षा की। बाद में इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगी। इसके बाद गोवर्धन पर्वत पर देवराज इंद्र ने ऐरावत द्वारा लाए गए आकाशगंगा के जल और कामधेनु गाय के दूध से कृष्ण का अभिषेक किया। इस अभिषेक के बाद कामधेनु और इंद्र ने कृष्ण को ‘गोविंद’ नाम दिया था। गोवर्धन में जिस स्थान पर यह अभिषेक हुआ था, उस स्थान को आज गोविंद कुंड के नाम से जाना जाता है।
कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि (दिवाली के अगले दिन) को उठाया था और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि (गोपाष्टमी) को वापिस जमीन पर रखा था। कृष्ण एक दिन में आठ बार भोजन करते थे, इसलिए सात दिन के हिसाब से यशोदा और ब्रजवासियों ने गोपाष्टमी के दिन कृष्ण को छप्पन प्रकार के भोजन अर्पित किए। इसके बाद से कृष्ण को छप्पन भोग लगाने की परंपरा शुरू हुई।
गोवर्धन के अगले दिन भैया दूज का पर्व आता है। इस पर्व से संबंधित एक पौराणिक कथा के अनुसार यमुना के निमंत्रण पर उनके भाई यमराज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को उनसे मिलने मथुरा के विश्राम घाट पर आए। यमुना ने प्रसन्न होकर अपने भाई का स्वागत करते हुए उन्हें तिलक किया और भोजन कराया। इस स्नेह से प्रसन्न होकर यमराज ने अपनी बहन से वरदान मांगने को कहा। यमुना ने कहा, जो भाई इस दिन अपनी बहन से तिलक कराए और साथ में भोजन करे, उसे आपका भय न हो, साथ ही उसकी आयु और सुख-समृद्ध भी बनी रहे। यमराज ने अपनी बहन की प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब से भाई दूज मनाने की परंपरा चली आ रही है। इस पर्व को यम द्वितीया भी कहा जाता है।
-अरुण कुमार जैमिनि
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