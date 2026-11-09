Govardhan Puja 2026 Muhurat: गोवर्धन पूजा के लिए 43 मिनट की ये अवधि सबसे शुभ, जानें मुहूर्त
Govardhan puja 2026 muhurat: हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि गोवर्धन पूजा करने से भगवान श्रीकृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। जानें गोवर्धन पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है।
Govardhan puja 2026 muhurat: दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाता है। लेकिन इस बार दो दिन अमावस्या तिथि होने के कारण गोवर्धन पूजा 10 नवंबर 2026, मंगलवार को मनाई जाएगी। इस दिन गोवर्धन महाराज, गौ माता और गोवर्धन पर्वत की पूजा और परिक्रमा करने का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण ने इंद्र देव के अहंकार को तोड़ने और उनके प्रकोप से गोकुलवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठाया था। जिसके नीचे मनुष्य, पक्षी और जानवरों तक ने आश्रय लिया था। कहा जाता है कि भगवान श्रीकृष्ण ने सात दिनों तक गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर रखा था। अंत में इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण ने क्षमा मांगी। कहते हैं तभी से गोवर्धन पूजा मनाने की परंपरा शुरु हुई।
गोवर्धन पूजा के लिए सामग्री:
- रोली, अक्षत और चंदन
- फूल और फूलों की माला
- धूप, दीप और अगरबत्ती
- फल, मिठाई और पंचामृत
- गोबर (गोवर्धन पर्वत बनाने के लिए)
- दूध, दही, घी और शहद
- अन्नकूट और छप्पन भोग
- तुलसी दल
- जल से भरा कलश
गोवर्धन पूजा विधि:
सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थल की साफ-सफाई करें।
घर के आंगन या पूजा स्थल पर गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाएं। इसे फूलों, पत्तियों और रंगोली से सजाएं।
गोवर्धन पर्वत के पास भगवान श्रीकृष्ण की प्रतिमा या तस्वीर रखें। साथ में गाय और बछड़े की प्रतिमा भी रख सकते हैं।
भगवान श्रीकृष्ण और गोवर्धन महाराज को रोली, चंदन, अक्षत, फूल और माला अर्पित करें।
भगवान श्रीकृष्ण और गोवर्धन महाराज को दूध, दही, घी, शहद और पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद अन्नकूट और अन्य पकवानों का भोग लगाएं।
गोवर्धन पूजा के मंत्रों का जाप करें और भगवान श्रीकृष्ण की आरती करें।
गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करें। अंत में परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद बांटें।
गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त:
हिंदू पंचांग के अनुसार, प्रतिपदा तिथि 09 नवंबर 2026 को दोपहर 12:31 बजे से शुरू होगी और 10 नवंबर 2026 को दोपहर 02 बजे समाप्त होगी। पूजन का प्रात:काल पूजा मुहूर्त सुबह 06:40 बजे से सुबह 08:50 बजे तक रहेगा। पूजन की कुल अवधि 02 घंटे 10 मिनट की है। सायंकाल पूजा मुहूर्त दोपहर 03:28 बजे से शाम 05:40 बजे तक रहेगा।
गोवर्धन पूजा का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 44 मिनट से दोपहर 12 बजकर 27 मिनट तक रहेगा। गोवर्धन पूजा के लिए सबसे उत्तम अवधि 43 मिनट की है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, गोवर्धन पूजा के लिए सबसे उत्तम समय अभिजीत मुहूर्त माना जाता है। गोधूलि मुहूर्त शाम 05:31 बजे से शाम 05:57 बजे तक रहेगा।
गोवर्धन पूजा मंत्र:
ऊं गोवर्धनाय नमः।
भगवान श्रीकृष्ण मंत्र:
ऊं नमो भगवते वासुदेवाय।
गोवर्धन पूजा का धार्मिक महत्व:
मान्यता है कि गोवर्धन पूजा करने से भगवान श्रीकृष्ण प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर विशेष कृपा रखते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि इससे जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है।
भगवान श्रीकृष्ण की आरती:
आरती कुंजबिहारी की,
श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की ॥
आरती कुंजबिहारी की,
श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की ॥
गले में बैजंती माला,
बजावै मुरली मधुर बाला ।
श्रवण में कुण्डल झलकाला,
नंद के आनंद नंदलाला ।
गगन सम अंग कांति काली,
राधिका चमक रही आली ।
लतन में ठाढ़े बनमाली
भ्रमर सी अलक,
कस्तूरी तिलक,
चंद्र सी झलक,
ललित छवि श्यामा प्यारी की,
श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की ॥
आरती कुंजबिहारी की,
श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की ॥
कनकमय मोर मुकुट बिलसै,
देवता दरसन को तरसैं ।
गगन सों सुमन रासि बरसै ।
बजे मुरचंग,
मधुर मिरदंग,
ग्वालिन संग,
अतुल रति गोप कुमारी की,
श्री गिरिधर कृष्णमुरारी की ॥
आरती कुंजबिहारी की,
श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की ॥
जहां ते प्रकट भई गंगा,
सकल मन हारिणि श्री गंगा ।
स्मरन ते होत मोह भंगा
बसी शिव सीस,
जटा के बीच,
हरै अघ कीच,
चरन छवि श्रीबनवारी की,
श्री गिरिधर कृष्णमुरारी की ॥
आरती कुंजबिहारी की,
श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की ॥
चमकती उज्ज्वल तट रेनू,
बज रही वृंदावन बेनू ।
चहुं दिसि गोपि ग्वाल धेनू
हंसत मृदु मंद,
चांदनी चंद,
कटत भव फंद,
टेर सुन दीन दुखारी की,
श्री गिरिधर कृष्णमुरारी की ॥
आरती कुंजबिहारी की,
श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की ॥
आरती कुंजबिहारी की,
श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की ॥
आरती कुंजबिहारी की,
श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की ॥
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान