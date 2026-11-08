Govardhan Puja: गोवर्धन पूजा 2026 कब है? जानें तारीख, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, अन्नकूट का महत्व और श्रीकृष्ण की कथा
गोवर्धन पूजा 2026 का पर्व 10 नवंबर, मंगलवार को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान श्रीकृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। जानें पूजा का शुभ मुहूर्त, विधि, अन्नकूट भोग का महत्व, गाय की पूजा की परंपरा और भगवान श्रीकृष्ण से जुड़ी पौराणिक कथा।
Govardhan Puja 2026 Date: दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस पर्व का विशेष महत्व है। हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन भगवान श्रीकृष्ण के साथ गोवर्धन पर्वत की पूजा करने की परंपरा है। घरों में गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है। इसके बाद विधि-विधान से पूजा की जाती है और भगवान को अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। इस दिन मंदिरों में विशेष आयोजन होंगे। कई जगहों पर अन्नकूट महोत्सव भी आयोजित किया जाएगा। मान्यता है कि गोवर्धन पूजा करने से भगवान श्रीकृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है।
गोवर्धन पूजा 2026 कब है?
पंचांग के अनुसार, कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा की जाती है। इस साल यह तिथि 10 नवंबर को पड़ रही है। इसलिए गोवर्धन पूजा का पर्व मंगलवार को मनाया जाएगा। इस दिन सुबह से ही पूजा की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ब्रज क्षेत्र में इस पर्व का खास उत्साह देखने को मिलता है।
गोवर्धन पूजा 2026 शुभ मुहूर्त
गोवर्धन पूजा में शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस दिन सुबह और शाम दोनों समय पूजा की परंपरा है।
प्रातःकालीन पूजा मुहूर्त: सुबह 6:40 बजे से 8:50 बजे तक
प्रतिपदा तिथि प्रारंभ: 9 नवंबर, दोपहर 12:31 बजे
प्रतिपदा तिथि समाप्त: 10 नवंबर, दोपहर 2:00 बजे
गोवर्धन पूजा की विधि
गोवर्धन पूजा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। इसके बाद घर के आंगन या किसी साफ जगह पर गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाएं। इसे फूलों और पत्तियों से सजाएं। गोवर्धन पर्वत के पास भगवान श्रीकृष्ण की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद रोली, अक्षत, फूल, दीपक और धूप से पूजा करें। भगवान को फल, मिठाई और अन्नकूट का भोग लगाएं।पूजा के दौरान गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने की भी परंपरा है। कई जगहों पर परिवार के सभी सदस्य मिलकर परिक्रमा करते हैं।
गोवर्धन पूजा पर अन्नकूट का महत्व
गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट बनाने और भगवान श्रीकृष्ण को इसका भोग लगाने की परंपरा है। अन्नकूट का अर्थ है कई तरह के अन्न और पकवानों का समूह। इस दिन घरों और मंदिरों में अलग-अलग तरह के पकवान तैयार किए जाते हैं। कई मंदिरों में सब्जियों, दाल, चावल, मिठाइयों और अन्य व्यंजनों से भोग तैयार किया जाता है। इसे भगवान को अर्पित करने के बाद प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। अन्नकूट का संबंध प्रकृति और अन्न के प्रति आभार जताने से भी है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि जीवन में भोजन, जल, पशु और प्रकृति का कितना महत्व है।
गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा
गोवर्धन पूजा के पीछे भगवान श्रीकृष्ण से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा है। मान्यता के अनुसार, द्वापर युग में गोकुल और वृंदावन के लोग अच्छी बारिश और फसल के लिए इंद्रदेव की पूजा करते थे। भगवान श्रीकृष्ण ने लोगों को समझाया कि उनके जीवन और आजीविका का आधार गोवर्धन पर्वत, प्रकृति और पशुधन हैं। इसलिए उन्हें प्रकृति के प्रति आभार जताना चाहिए। इसके बाद ब्रजवासियों ने इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा की। इससे इंद्रदेव नाराज हो गए। उन्होंने ब्रज में मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। लगातार बारिश से लोगों के सामने संकट खड़ा हो गया। तब भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। सभी ब्रजवासी और उनके पशु पर्वत के नीचे आकर सुरक्षित हो गए। कई दिनों तक बारिश करने के बाद इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण से क्षमा मांगी। तभी से गोवर्धन पूजा की परंपरा चली आ रही है।
गोवर्धन पूजा पर गाय की पूजा क्यों होती है?
हिंदू धर्म में गाय को विशेष स्थान दिया गया है। भगवान श्रीकृष्ण का बचपन भी गायों के बीच बीता था। उन्हें गोपाल और गोविंद नामों से भी जाना जाता है। इसी वजह से गोवर्धन पूजा के दिन गायों और बछड़ों की पूजा करने की परंपरा है। इस दिन गायों को स्नान कराया जाता है। उनके सींगों और शरीर को सजाया जाता है। इसके बाद उन्हें गुड़, हरा चारा और अन्य खाद्य पदार्थ खिलाए जाते हैं। ब्रज क्षेत्र में गोवर्धन पूजा के अवसर पर गायों की सेवा को विशेष महत्व दिया जाता है।
गोवर्धन पूजा का धार्मिक महत्व
गोवर्धन पूजा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह प्रकृति और पशुधन के महत्व को भी समझाती है। भगवान श्रीकृष्ण की गोवर्धन लीला से यह संदेश मिलता है कि मनुष्य को प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर रहना चाहिए। इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा, अन्नकूट का भोग और गायों की सेवा करने की परंपरा है। मान्यता है कि श्रद्धा के साथ पूजा करने से भगवान श्रीकृष्ण का आशीर्वाद मिलता है। परिवार में सुख-शांति बनी रहती है और जीवन में अन्न-धन की कमी नहीं होती। इस दिन भगवान श्रीकृष्ण से परिवार की खुशहाली, अच्छी सेहत और समृद्धि की प्रार्थना की जाती है।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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