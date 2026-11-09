गोवर्धन पूजा पर 56 भोग ही क्यों लगाया जाता है? भगवान कृष्ण से जुड़ी है यह खास कथा, जानें अन्नकूट का महत्व
गोवर्धन पूजा पर भगवान श्रीकृष्ण को 56 भोग लगाने की परंपरा का संबंध उनकी गोवर्धन लीला से जुड़ा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए लगातार सात दिनों तक गोवर्धन पर्वत उठाए रखा था। इस दौरान उन्होंने भोजन नहीं किया।
Govardhan Puja 2026: दिवाली के बाद मनाया जाने वाला गोवर्धन पूजा का पर्व इस साल 10 नवंबर, मंगलवार को मनाया जाएगा। हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा की जाती है। पूजा पर भगवान श्रीकृष्ण को 56 भोग लगाने की परंपरा है। देशभर के मंदिरों में इस दिन तरह-तरह के पकवान तैयार किए जाते हैं। भगवान को मिठाई, फल, अनाज, सब्जियां और कई दूसरे पकवानों का भोग लगाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भगवान कृष्ण को 56 भोग ही क्यों चढ़ाए जाते हैं? इसके पीछे भगवान श्रीकृष्ण की गोवर्धन लीला से जुड़ी एक खास मान्यता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण ने ब्रजवासियों को देवराज इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए लगातार सात दिनों तक गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाए रखा था। इस दौरान भगवान ने अन्न ग्रहण नहीं किया। जब इंद्र का अहंकार टूटा और बारिश बंद हुई तो ब्रजवासियों ने भगवान कृष्ण को भोजन कराया। मान्यता है कि इसी घटना से 56 भोग लगाने की परंपरा शुरू हुई।
56 भोग लगाने के पीछे क्या है मान्यता?
पौराणिक कथा के अनुसार, माता यशोदा बाल कृष्ण को दिन में आठ बार भोजन कराती थीं। जब भगवान श्रीकृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए सात दिनों तक गोवर्धन पर्वत उठाए रखा तो उन्हें भोजन करने का समय नहीं मिला। सात दिन तक आठ बार के हिसाब से भगवान के 56 भोजन छूट गए। इसके बाद ब्रजवासियों ने भगवान के प्रति अपना प्रेम और आभार जताने के लिए 56 तरह के पकवान तैयार किए। इन्हें भगवान श्रीकृष्ण को अर्पित किया गया। तभी से गोवर्धन पूजा पर 56 भोग लगाने की परंपरा प्रचलित होने की मान्यता है। इस तरह आठ पहर के भोजन और सात दिनों की गणना से 56 भोग का संबंध बताया जाता है। हालांकि, यह कथा धार्मिक परंपरा और लोकमान्यता के रूप में प्रचलित है।
क्या होता है अन्नकूट?
गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पर्व भी कहा जाता है। अन्नकूट का अर्थ है अन्न का समूह या ढेर। इस दिन भगवान श्रीकृष्ण को कई तरह के पकवानों और खाद्य पदार्थों का भोग लगाया जाता है। अन्नकूट में अलग-अलग तरह की सब्जियां, दाल, चावल, पूड़ी, कढ़ी, मिठाइयां और मौसमी फल शामिल किए जाते हैं। कई मंदिरों में इस दिन बड़ी मात्रा में भोजन तैयार किया जाता है। पूजा के बाद इसे श्रद्धालुओं में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। अन्नकूट की परंपरा का संबंध प्रकृति और अन्न के प्रति आभार जताने से भी है। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान कृष्ण के साथ गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा की जाती है। यह पर्व खेती, पशुधन और प्रकृति के महत्व को भी दर्शाता है।
गोवर्धन पूजा पर कैसे लगाएं 56 भोग?
घर में भी भगवान श्रीकृष्ण को 56 भोग अर्पित किए जा सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं कि सभी पकवान बहुत महंगे हों। घर में बनने वाले अलग-अलग व्यंजनों, फल और मिठाइयों को भी भोग में शामिल किया जा सकता है।
- भगवान कृष्ण को सबसे पहले स्नान कराकर साफ वस्त्र पहनाएं।
- पूजा स्थल पर भगवान की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें।
- दीपक जलाकर रोली, अक्षत और फूल अर्पित करें।
- अपनी श्रद्धा के अनुसार 56 तरह के खाद्य पदार्थ तैयार करें।
- सभी पकवानों को भगवान के सामने रखकर भोग लगाएं।
- भगवान कृष्ण की आरती करें और प्रसाद परिवार के लोगों में बांटें।
गोवर्धन पूजा पर क्यों खास है अन्नकूट का प्रसाद?
गोवर्धन पूजा पर अन्नकूट का प्रसाद बांटने की भी विशेष परंपरा है। मंदिरों में श्रद्धालुओं को कई तरह के पकवान परोसे जाते हैं। ब्रज क्षेत्र में इस पर्व का विशेष महत्व है। यहां गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। धार्मिक मान्यता है कि गोवर्धन पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है और अन्न की कमी नहीं होती। भगवान कृष्ण की गोवर्धन लीला यह संदेश भी देती है कि प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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