दिवाली के अगले दिन या उसके बाद कब है गोवर्धन पूजा, पढ़ें पूजा में क्या चाहिए?

गोवर्धन पूजा 2026 में 9 या 10 नवंबर कब मनाई जाएगी? जानिए सही तिथि, पूजन सामग्री की पूरी सूची, गोवर्धन पर्वत की शास्त्रीय पूजा विधि और अन्नकूट का धार्मिक महत्व।

दिवाली का पांच दिवसीय त्योहार कई धार्मिक परंपराओं और उत्सवों से जुड़ा है। दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है, जिसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन भगवान श्रीकृष्ण के साथ गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा की जाती है। घरों में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर उसे फूलों से सजाते हैं और अन्नकूट तैयार करके भगवान को भोग लगाते हैं। मान्यता है कि गोवर्धन पूजा करने से परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है और अन्न-धन की कमी नहीं होती। आमतौर पर यह त्योहार दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है, लेकिन इस साल तिथि के कारण गोवर्धन पूजा की तारीख को लेकर लोगों में असमंजस है। ऐसे में आइए जानते हैं कि 2026 में गोवर्धन पूजा 9 या 10 नवंबर को मनाई जाएगी। साथ ही जानेंगे पूजा का शुभ मुहूर्त, सामग्री और विधि।

9 या 10 नवंबर, कब है गोवर्धन पूजा? पंचांग के अनुसार, गोवर्धन पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है। साल 2026 में प्रतिपदा तिथि 9 नवंबर को दोपहर 12 बजकर 31 मिनट से शुरू होकर 10 नवंबर को दोपहर 2 बजे तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर गोवर्धन पूजा 10 नवंबर, मंगलवार को मनाई जाएगी। इस बार दिवाली और गोवर्धन पूजा के बीच एक दिन का अंतर रहेगा।

गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त गोवर्धन पूजा के लिए सुबह का समय शुभ माना जाता है। पटना में 10 नवंबर को पूजा का प्रातःकालीन मुहूर्त सुबह 6 बजकर 4 मिनट से 8 बजकर 16 मिनट तक रहेगा। वहीं, दिल्ली में यह समय सुबह 6 बजकर 40 मिनट से 8 बजकर 50 मिनट तक है। अलग-अलग शहरों में सूर्योदय के समय के अनुसार मुहूर्त में अंतर हो सकता है।

क्यों मनाई जाती है गोवर्धन पूजा? पौराणिक कथा के अनुसार, द्वापर युग में ब्रजवासी अच्छी वर्षा और फसल के लिए इंद्र देव की पूजा करते थे। भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हें गोवर्धन पर्वत, गायों और प्रकृति के महत्व के बारे में समझाया। इसके बाद ब्रजवासियों ने गोवर्धन की पूजा की। इससे नाराज होकर इंद्र ने मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। तब श्रीकृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी की रक्षा की।

गोवर्धन पूजा के लिए क्या-क्या चाहिए? पूजा के लिए गाय का गोबर, फूल, रोली, अक्षत, हल्दी, धूप, दीपक, रुई की बाती और घी की जरूरत होती है। इसके अलावा गंगाजल या साफ पानी, फल, मिठाई, पान, सुपारी, नारियल और कलश भी रख सकते हैं। भगवान श्रीकृष्ण की तस्वीर या प्रतिमा के साथ पूजा में अन्नकूट का भोग तैयार करने के लिए मौसमी सब्जियां, अनाज और पकवान भी जुटा लें।

गोवर्धन पूजा की विधि क्या है? इस दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनें। घर के आंगन या खुले स्थान पर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाएं। उसे फूलों, रोली और अक्षत से सजाएं। पास में भगवान श्रीकृष्ण की प्रतिमा स्थापित करके दीपक जलाएं। इसके बाद फल, मिठाई और पकवान अर्पित करें। गोवर्धन पर्वत की सात परिक्रमा करने की भी परंपरा है। इस दौरान भगवान कृष्ण का स्मरण करें।

अन्नकूट का भोग क्यों लगाया जाता है? गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पर्व भी कहा जाता है। इस दिन कई तरह के अनाज, मौसमी सब्जियों और पकवानों को मिलाकर भोग तैयार किया जाता है। मंदिरों में भी भगवान श्रीकृष्ण को अनेक व्यंजन अर्पित किए जाते हैं। कुछ स्थानों पर 56 भोग लगाने की परंपरा है। मान्यता है कि अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण करने से घर में अन्न की कमी नहीं होती और सुख-समृद्धि बनी रहती है।

गोवर्धन पूजा में गायों की पूजा का महत्व गोवर्धन पूजा के दिन गायों की पूजा करना भी विशेष महत्व रखता है। गाय को हिंदू धर्म में पूजनीय और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। इस दिन गायों को स्नान कराकर सजाया जाता है और उन्हें तिलक लगाकर हरा चारा, गुड़ या अन्य खाद्य सामग्री खिलाई जाती है। भगवान श्रीकृष्ण को गोपाल और गोविंद नामों से भी जाना जाता है। इसलिए इस पर्व पर प्रकृति, गोवंश और अन्न के प्रति आभार जताया जाता है।

गोवर्धन पूजा का यह पावन पर्व आपके जीवन में भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा और प्रकृति का भरपूर आशीर्वाद लेकर आए।