Govardhan Puja 2025 wishes: गोवर्धन पूजा के मौके पर अपनी फैमिली और दोस्तों को शेयर कीजिए ये टॉप बधाई संदेश
Happy Govardhan Puja 2025 Wishes Images, Messages, Quotes, Images: हर वर्ष कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पूजा का त्योहार मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि अनुसार, इस दिन जब त्रेतायुग में इन्द्रदेव गोकुल के वासियों से नाराज थे और उन्होंने मूसलधार बारिश शुरू कर दी थी, तब प्रभु श्रीकृष्ण ने अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठाकर गोकुलवासियों को गोवर्धन की छाव में सुरक्षित किया था। तभी से गोवर्धन पूजा मनाने की परंपरा चली आ रही है। गोवर्धन को 'अन्नकूट पूजा' भी कहा जाता है। दिवाली के बाद पड़ने वाले इस त्योहार पर लोग घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन पर्वत का चित्र बनाकर गोवर्धन भगवातु की पूजा करते हैं और परिक्रमा लगाते हैं। इस दिन भगवान को अन्नकूट का भोग लगाकर सभी को प्रसाद दिया जाता है। भगवान गोवर्धन को 56 भोग लगाया जाता है। इस खास मौके पर आप अपने प्रियजनों को गोवर्धन और अन्नकूट पूजा की शुभकामना शेयर कर सकते हैं। यहां पढ़ें लेटेस्ट विशेज, कोट्स और मैसेज...
सुख-समृद्धि जीवन में आए
आपकी हर मुराद सफल हो जाए
गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं
गोवर्धन पूजा पर श्रीकृष्ण का आशीर्वाद मिले,
प्रेम और उल्लास से भरा हो हर दिन
धन की वर्षा, खुशियों की बहार
गोवर्धन पूजा हो बेहद खास त्योहार
हैप्पी गोवर्धन पूजा 2025!
श्रीकृष्ण की कृपा से हो सबका साथ
घर में हो धन, सुख-समृद्धि का वास
गोवर्धन पूजा पर मिले श्रीकृष्ण का आशीर्वाद
गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं!
गोवर्धन पूजा की खुशबू ऐसे फैले
कि हर घर में खुशहाली आए
इतना हो खास हो ये त्योहार
हर दिन में बस जाए प्रेम की बात
सबको मिले श्रीकृष्ण का साथ
गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं
गोवर्धन पूजा का दिन हो बेहद खास
हर दिन हो जीवन में खुशियों को एहसास
गोवर्धन पूजा की बधाई!
गोवर्धन पर्व जीवन में लाएं खुशियां हजार
रिश्तों में बिखरे प्रेम और मिठास
सदा रहे अपनों का साथ और विश्वास
इतना खास हो यह त्योहार
गोवर्धन पूजा की मंगलकामनाएं
सच्चे मन से करें जो कृष्ण की भक्ति,
उसके हर कार्य सफल हो जाए।
जीवन में सुख-समृद्धि आए।
गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं
गौ माता, गोवर्धन और श्रीकृष्ण के संग
गोवर्धन पूजा का पर्व मनाएं सबसे संग
हर दिन मन में हो उत्सव का रंग
हैप्पी गोवर्धन पूजा 2025!
गोवर्धन पूजा इतना खास हो
श्रीकृष्ण की पूजा हर दिन खास हो
पूरी आपकी हर एक आस हो
गोवर्धन पूजा की शभकामनाएं
गोवर्धन पूजा का है खास मौका
प्रेम और भक्ति से भरे हर एक कोना
हैप्पी गोवर्धन पूजा 2025!
लोगों की रक्षा करने
एक उंगली पर पहाड़ उठाया
उसी कन्हैया की याद दिलाने
गोवर्धन पूजा का पावन दिन आया,
गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं
श्री कृष्ण जिनका नाम
गोकुल जिनका धाम
ऐसे भगवान श्री कृष्ण को
हम सब का प्रणाम
हैप्पी गोवर्धन पूजा
जो आप मांगें उससे अधिक पाएं
गोवर्धन पूजा में कृष्ण गुण गाए, और ये त्योहार खुशियों से मनाएं।
गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं!
मुरली मनोहर
ब्रज की धरोहर
वो नंदलाला गोपाला
सब मिलकर मचाये धूम
कि कृष्ण है आने वाला