Govardhan Puja 2025 wishes : गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं, अपनों को ऐसे कहें, हैप्पी- गोवर्धन पूजा

Govardhan Puja 2025 wishes : गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं, अपनों को ऐसे कहें, हैप्पी- गोवर्धन पूजा

Govardhan Puja 2025 Wishes : गोवर्धन पूजा, जिसे अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है, हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। यह पर्व विशेष रूप से भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने अपने भक्तों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाकर उन्हें भारी वर्षा और बाढ़ से बचाया।

Tue, 21 Oct 2025 12:14 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Govardhan Puja 2025 Wishes : गोवर्धन पूजा, जिसे अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है, हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। यह पर्व विशेष रूप से भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने अपने भक्तों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाकर उन्हें भारी वर्षा और बाढ़ से बचाया। गोवर्धन पूजा दिवाली के अगले दिन मनाई जाती है और इसे दीपावली के पांच दिवसीय महापर्व का हिस्सा माना जाता है। इस वर्ष गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार इसका प्रातःकालीन शुभ मुहूर्त सुबह 5:03 बजे से 7:38 बजे तक रहेगा। गोवर्धन पूजा की अपनों को शुभकामनाएं भी दी जाती हैं। आप भी इन खास संदेशों से गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं अपनों को भेज सकते हैं…

Govardhan Puja 2025 Wishes, गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं-

इस गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण की कृपा आप पर सदा बनी रहे। गोवर्धन पर्वत की छाया में आपके जीवन से सभी दुख दूर हों, घर में प्रेम और सुख का वास हो, और आपके परिवार में हमेशा खुशियाँ बनी रहें।

गोवर्धन पर्वत के पावन पर्व पर मेरी यह प्रार्थना है कि आपकी मेहनत रंग लाए, हर कदम पर सफलता मिले, और भगवान कृष्ण आपके हर कार्य में आपका मार्गदर्शन करें।

इस पावन पर्व पर भगवान कृष्ण की भक्ति और प्रेम आपके जीवन में शांति, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आए। गोवर्धन पूजा आपके घर और परिवार के लिए अपार खुशियाँ लाए।

भगवान कृष्ण की लीला और गोवर्धन पर्वत की छाया हमेशा आपके साथ रहे। यह पर्व आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई उम्मीदें और असीम खुशियाँ लेकर आए।

गोवर्धन पूजा का यह पावन अवसर आपके परिवार में प्रेम और सौहार्द को और मजबूत करे। घर में खुशियाँ बनी रहें और हर सदस्य का जीवन सफल और सुखमय हो।

भगवान कृष्ण की कृपा से आपके जीवन से सभी परेशानियाँ और दुःख दूर हों। गोवर्धन पूजा के इस दिन आपके जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहे।

इस पावन पर्व पर भगवान कृष्ण की मूरत आपके घर को आशीर्वाद दे और आपके जीवन के सभी कठिनाइयाँ आसान हो जाएँ। आपकी मेहनत और समर्पण को हमेशा सफलता मिले।

गोवर्धन पूजा पर मैं यह कामना करता हूँ कि आपके जीवन में प्रेम, शांति और खुशियाँ हमेशा बनी रहें। यह पर्व आपके परिवार के सभी सदस्यों के लिए स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आए।

भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से आपका घर और जीवन सदैव रोशन रहे। गोवर्धन पूजा का यह पर्व आपके जीवन में खुशियों की नई बहार लाए।

इस गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण आपके घर और परिवार को सुख, प्रेम और समृद्धि से भर दें। आपके जीवन के सभी मार्ग सरल और सफलता से भरे हों।

गोवर्धन पर्वत की पूजा से आपके जीवन में हर संकट दूर हो और हर दिन नए उत्साह और उमंग से भरा रहे। भगवान कृष्ण की कृपा से घर और परिवार में खुशियों का वास हो।

इस पावन दिन भगवान कृष्ण की भक्ति और आशीर्वाद आपके जीवन को उज्जवल बनाएं। गोवर्धन पूजा आपके लिए सफलता, स्वास्थ्य और अपार खुशियाँ लेकर आए।

गोवर्धन पूजा पर मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन के हर दिन में शांति, प्रेम और समृद्धि बनी रहे। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ हो।

इस पावन अवसर पर भगवान कृष्ण की लीला आपके जीवन में खुशियों का संचार करे। आपके घर और परिवार में प्रेम, स्वास्थ्य और सफलता बनी रहे।

गोवर्धन पूजा का यह पर्व आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई उम्मीद और अपार खुशियाँ लेकर आए। भगवान कृष्ण आपके हर कार्य में सफलता और मार्गदर्शन दें।

भगवान कृष्ण की कृपा से आपके जीवन के हर कठिनाई और चुनौती सरल हो जाए। गोवर्धन पूजा आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का संदेश लाए।

इस पावन पर्व पर भगवान कृष्ण आपके जीवन में हर दिशा से खुशियाँ लाएं और आपके घर और परिवार में प्रेम और सौहार्द को बढ़ाएं।

गोवर्धन पर्वत की पूजा से आपके जीवन में हर दिन नई उमंग, ऊर्जा और सकारात्मकता आए। भगवान कृष्ण आपके सभी प्रयासों को सफल बनाएं।

इस गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से आपका जीवन हमेशा खुशियों और समृद्धि से भरा रहे। आपके घर और परिवार में प्रेम और सुख का वास हो।

गोवर्धन पूजा के इस पावन दिन पर मेरी यही प्रार्थना है कि भगवान कृष्ण आपके जीवन के हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करें और आपके जीवन को खुशियों और सफलता से भर दें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
