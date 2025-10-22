Hindustan Hindi News
Govardhan Puja Muhurat: आज गोवर्धन पूजा के लिए ये है सुबह-शाम का शुभ मुहूर्त, अवधि सिर्फ 02 घंटे 16 मिनट ही

संक्षेप: govardhan puja muhurat 2025 Time: हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा का खास महत्व है। इस दिन लोग भगवान श्रीकृष्ण की विधि-विधान से पूजा-अर्चना करते हैं और उन्हें कई तरह के पकवानों का भोग लगाते हैं। जानें आज गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है।

Wed, 22 Oct 2025 06:52 AMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Govardhan puja muhurat 2025 today: हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। इस साल गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर, बुधवार को है। आमतौर पर गोवर्धन पूजा का दिन दीवाली के ठीक अगले दिन पड़ता है, लेकिन अमावस्या तिथि दो दिन होने पर दीवाली व गोवर्धन पूजा के बीच एक दिन का अंतर हो सकता है। यह पर्व भगवान श्रीकृष्ण के भगवान इंद्र को पराजित किए जाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है।

गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है: पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान कृष्ण द्वारा इंद्रदेव का अहंकार तोड़ने और ब्रजवासियों को सात दिनों तक मूसलाधार बारिश से बचाने की याद में गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया है। कहते हैं कि इस दिन ही भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी ब्रज वासियों को सुरक्षित किया था, जिसके बाद उन्होंने गोवर्धन पर्वत की पूजा करने की बात भी कही थी।

गोवर्धन पूजा के दिन किनकी पूजा की जाती है: गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्रीकृष्ण और गोबर ने गोवर्धन पर्वत को बनाकर उसकी पूजा का विधान है। इस दिन भगवान श्रीकृष्ण को कई तरह के पकवान अर्पित किए जाते हैं।

गोवर्धन पूजा मुहूर्त 2025: इस बार स्वाति नक्षत्र और प्रीति योग में बुधवार को श्रद्धालु गोवर्धन पूजा करेंगे। गोवर्धन पूजा प्रातःकाल मुहूर्त सुबह 06 बजकर 26 मिनट से सुबह 08 बजकर 42 मिनट तक रहेगा। पूजन की कुल अवधि 02 घंटे 16 मिनट की है। गोवर्धन पूजा सायाह्नकाल मुहूर्त दोपहर 03 बजकर 29 मिनट से शाम 05 बजकर 44 मिनट तक है। पूजन की कुल अवधि 02 घंटे 16 मिनट की है।

गोवर्धन पूजा के लिए ये भी है शुभ मुहूर्त- गोवर्धन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 5.52 से 8.08 बजे के बीच और दोपहर 2.59 से 5.16 बजे के बीच भी रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

