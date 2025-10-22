Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़govardhan puja 2025 date time shubh muhurat Rahukaal mein na banayein Govardhan
गोवर्धन पर्व आज, पूजा के हैं कई शुभ मुहूर्त, राहुकाल में ना बनाएं गोवर्धन, कल होगा भाई दूज

संक्षेप: govardhan puja 2025shubh muhurat :हिन्दू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पर्व मनाया जाता है। इसमें विशेष रूप से गोवर्धन पर्व पर मंदिरों में भगवान गिरिराज (श्री कृष्ण) को अन्नकूट भोग सुबह से दोपहर तक के बीच लगाया जाता है।

Wed, 22 Oct 2025 05:37 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
हिन्दू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पर्व मनाया जाता है। इसमें विशेष रूप से गोवर्धन पर्व पर मंदिरों में भगवान गिरिराज (श्री कृष्ण) को अन्नकूट भोग सुबह से दोपहर तक के बीच लगाया जाता है। इसके अलावा घरों में किया जाने वाला पारम्परिक गोवर्धन पूजन संध्याकाल में किया जाता है। ज्योतिषों के अनुसार गोवर्धन पूजन के कई शुभ समय है। संध्याकाल : सामान्य जन के लिए घर पर पूजन का समय शाम 3.45 मिनट से 05 बजे तक और शाम 7 बजे से 8 बजकर 15 मिनट तक स्थिर लग्न और शुभ चौघड़िया में श्रेष्ठ है।

ज्योतिषचार्य विभोर इंदूसुत के अनुसार कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि 21 अक्टूबर की शाम 5:54 बजे से शुरू होकर 22 अक्टूबर की रात 8 बजकर 16 मिनट तक , लेकिन प्रातःकाल से संध्याकाल तक मुख्य रूप से प्रतिपदा 22 अक्टूबर को ही है, इसलिए इस बार गोवर्धन पर्व 22 अक्टूबर बुधवार को ही मनाया जायेगा। राहुकाल का रखें ध्यान : 22 अक्टूबर को निषिद्ध राहूकाल दोपहर 12.05 बजे से 1.30 बजे तक है। ऐसे में इस दौरान पूजन न करें।

ये हैं शुभ मुहूर्त

● सुबह लाभामृत योग : 6.26 बजे से 9.15 बजे तक

● सुबह शुभ योग : 10.40 बजे से 12.05 बजे तक

● शाम लाभ मुहूर्त : 4.20 बजे से 5.45 बजे तक

कई शुभ योग में होगा भाई के माथे पर तिलक

● प्रातः शुभ योग : 06:26 से 07:51 बजे तक

● प्रातः अभिजित योग : 11:42 से 12:27 बजे तक

● दोपहर लाभामृत योग : 12:05 से 02:54 बजे तक

● शुभामृत योग : 04:19 से 07:19 बजे तक

● इस समय नही होगा तिलक : राहुकाल दोपहर में 01:30 से 02:54 तक

