Govardhan Pooja Wishes: गोवर्धन पूजा पर इन टॉप 10 शानदार मैसेज से दें गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं
संक्षेप: Govardhan Pooja Wishes in hindi: बंसी की धुन पर, सबके दुख वो हरता है, आज भी अपना कन्हैया, कई चमत्कार करता है गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ दें गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं-
Govardhan Pooja Wishes in hindi: बंसी की धुन पर,
सबके दुख वो हरता है
आज भी अपना कन्हैया ,
कई चमत्कार करता है
गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं
गौ माता, गोवर्धन और श्रीकृष्ण के संग,
मनाएं यह पर्व एक नए उमंग के संग
जिसने प्रकृति को दिया सर्वोच्च मान,
उस लीलाधर कृष्ण की कृपा हो आप पर महान
गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं
गोवर्धन पर्वत जैसे ऊंचे हों आपके कर्म,
कृष्ण कृपा से मिटे हर दुःख और दर्द
अन्नकूट का भोग लगे घर-आंगन में,
खुशियां बरसे श्रीकृष्ण के चरणों में।
गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं
हर खुशी आपके द्वार आए,
जो आप मांगे उससे अधिक पाएं
गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं
प्रेम से जो ले कृष्ण का नाम
पूरे होंगे उसके सारे अधूरे काम
आज काम न करना कोई दूजा
आज तो करनी है गोवर्धन पूजा
गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं
गोवर्धन पूजा में कृष्ण गुण गाएं
और ये त्योहार खुशी से मनाएं
गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं
गोवर्धन पूजा का आया है त्योहार,
भक्ति में डूबा हर घर-द्वार।
गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं
कृष्ण करें सबकी मनोकामना पूरी,
जीवन में बरसे सुख और प्यार।
गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं
श्रीकृष्ण का नाम लो,
जीवन संवर जाएगा,
गोवर्धन पूजा का पर्व खुशियां लेकर आएगा
गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं
प्रभु श्री कृष्ण जिनका है नाम,
गोकुल जिनका है धाम,
ऐसे प्रभु श्री कृष्ण जी को
हम सब करें प्रणाम
गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं
प्रेम से कृष्ण का नाम जपो
दिल की हर इच्छा पूरी होगी,
कृष्ण आराधना में तल्लीन हो जाओ
उनकी महिमा खुशहाल करेगी
गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं
लोगों की रक्षा करने
एक अंगुली पर पहाड़ उठाया,
उसी कन्हैया की याद दिलाने
गोवर्धन पूजा का पावन दिन आया
गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं
गोवर्धन है प्रकृति का आधार,
कान्हा ने किया था जिसका उद्धार
देवराज का अहंकार जिसने तोड़ा
उस बाल गोपाल को शत-शत प्रणाम
गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं
कृष्ण की शरण में आकर,
भक्त नया जीवन पाते हैं,
इसलिए गोवर्धन पूजा का दिन हम
सच्चे दिल से मनाते हैं
गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं