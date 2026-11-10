गोवर्धन आरती: श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहेओ, पढ़ें श्री कृष्ण की आरती

गोवर्धन आरती: श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहेओ, पढ़ें श्री कृष्ण की आरती
Govardhan Aarti Lyrics Shri Govardhan Maharaj : मंगलवार को गिरिराज महाराज की पूजा होगी। यह पूजा गोवर्धन महाराज की आरती और भगवान श्री कृष्ण की आरती के साथ संपन्न की जाती है। बिना आरती के गोवर्धन पूजा अधूरी मानी जाती है।
Govardhan Aarti Lyrics, Aarti of Shri Krishna: आज है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हुए गाय की भी पूजा की जाएगी। मंगलवार को श्रद्धालु परंपरानुसार गिरिराज महाराज का पूजन करेंगे। गोवर्धन पूजा के लिए घरों में गोबर के गोवर्धन बनाए जाते हैं। इस दिन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा और पूजा करने का विशेष महत्व माना जाता है। आंगन में गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर पूजा होती है। पर्वत के आसपास भगवान श्रीकृष्ण, गाय और ग्वालों की प्रतीकात्मक आकृतियां बनाई जाती है। इसके बाद रोली, अक्षत, फूल, फल, दीपक और अन्य पूजन सामग्री से विधि- विधान के साथ पूजा पूरी की जाती है। परिवार के सभी सदस्य एकत्र होकर भगवान श्रीकृष्ण से समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हैं। यह पूजा गोवर्धन महाराज की आरती और भगवान श्री कृष्ण की आरती के साथ संपन्न की जाती है। बिना आरती के गोवर्धन पूजा अधूरी मानी जाती है। आगे पढ़ें गोवर्धन महाराज और भगवान कृष्ण की आरती -
श्री गोवर्धन महाराज की आरती
श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज,
तेरे माथे मुकुट विराज रहेओ।
तोपे पान चढ़े तोपे फूल चढ़े,
तोपे चढ़े दूध की धार।
तेरे माथे मुकुट विराज रहेओ।
तेरी सात कोस की परिकम्मा,
और चकलेश्वर विश्राम
तेरे माथे मुकुट विराज रहेओ।
तेरे गले में कण्ठा साज रहेओ,
ठोड़ी पे हीरा लाल।
तेरे माथे मुकुट विराज रहेओ।
तेरे कानन कुण्डल चमक रहेओ,
तेरी झांकी बनी विशाल।
तेरे माथे मुकुट विराज रहेओ।
गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण।
करो भक्त का बेड़ा पार
तेरे माथे मुकुट विराज रहेओ।गोवर्धन
श्री कृष्ण की आरती
आरती कुंजबिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की
गले में बैजंती माला, बजावै मुरली मधुर बाला।
श्रवण में कुण्डल झलकाला, नंद के आनंद नंदलाला।
आरती कुंजबिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की॥
गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली।
लतन में ठाढ़े बनमाली; भ्रमर सी अलक, कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक,
ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की।
आरती कुंजबिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की॥
कनकमय मोर मुकुट बिलसै, देवता दरसन को तरसैं।
गगन सों सुमन रासि बरसै; बजे मुरचंग, मधुर मिरदंग, ग्वालिन संग;
अतुल रति गोप कुमारी की॥ श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की॥
आरती कुंजबिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की॥
जहां ते प्रकट भई गंगा, कलुष कलि हारिणि श्रीगंगा।
स्मरन ते होत मोह भंगा; बसी सिव सीस, जटा के बीच, हरै अघ कीच;
चरन छवि श्रीबनवारी की॥ श्री गिरिधर कृष्णमुरारी की॥
आरती कुंजबिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की॥
चमकती उज्ज्वल तट रेनू, बज रही वृंदावन बेनू।
चहुं दिसि गोपि ग्वाल धेनू; हंसत मृदु मंद,चांदनी चंद, कटत भव फंद।।
टेर सुन दीन भिखारी की॥ श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की॥
आरती कुंजबिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की॥
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लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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