गोपाष्टमी 17 नवंबर 2026: जानिए भगवान श्रीकृष्ण से जुड़ी इस पावन तिथि पर गौ पूजन का धार्मिक महत्व, पूजा विधि और मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के ऊन गांव में होने वाले भव्य अन्नकूट महोत्सव की खासियत।

हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। धार्मिक मान्यता है कि गौमाता में देवी-देवताओं का वास होता है और उनकी सेवा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस साल गोपाष्टमी 17 नवंबर 2026, मंगलवार को है। इस दिन भगवान श्रीकृष्ण के साथ गायों और बछड़ों की पूजा करने की परंपरा है। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के एक गांव में इस अवसर पर भव्य अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। आइए जानते हैं गोपाष्टमी पर गौ पूजन का धार्मिक महत्व और इस अनोखे महोत्सव की खासियत।

गोपाष्टमी पर गाय की पूजा क्यों की जाती है? गोपाष्टमी का पर्व भगवान श्रीकृष्ण और गौमाता की पूजा को समर्पित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इसी दिन बाल कृष्ण ने पहली बार गायों को चराने की जिम्मेदारी संभाली थी। इससे पहले वे बछड़ों को चराने जाया करते थे। इसी प्रसंग की याद में गोपाष्टमी मनाई जाती है। हिंदू धर्म में गाय को पवित्र और पूजनीय माना गया है। मान्यता है कि इस दिन गाय की सेवा, पूजा और उसे भोजन कराने से पुण्य मिलता है। भगवान श्रीकृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए भी गौ पूजन का विशेष महत्व बताया गया है।

गोपाष्टमी पर कैसे करें गाय और बछड़े की पूजा? गोपाष्टमी के दिन सुबह स्नान करके भगवान श्रीकृष्ण का स्मरण करें। इसके बाद गाय और बछड़े को साफ करके फूलों की माला से सजाएं। उनके माथे पर रोली और हल्दी का तिलक लगाएं। श्रद्धापूर्वक गौमाता की आरती करें और उन्हें हरा चारा, गुड़ या अन्य उपयुक्त भोजन खिलाएं। कई स्थानों पर इस दिन गायों की परिक्रमा करने की भी परंपरा है। धार्मिक मान्यता है कि गौमाता की सेवा से घर में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है। इस दिन गौशाला में जाकर गायों की सेवा और सामर्थ्य के अनुसार दान भी किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश के ऊन गांव में होता है भव्य अन्नकूट महोत्सव मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित ऊन गांव गोपाष्टमी के भव्य आयोजन के लिए प्रसिद्ध है। जिला मुख्यालय से करीब 18 किलोमीटर दूर स्थित श्री महालक्ष्मी मंदिर में हर साल अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। इस बार भी 15 नवंबर से तीन दिवसीय धार्मिक आयोजन शुरू हुआ है। इसका मुख्य उत्सव आज यानी 17 नवंबर को होगा। इस दौरान मंदिर में भजन-कीर्तन, हवन और विशेष पूजा-अर्चना की जा रही है। आयोजन में मध्य प्रदेश सहित देश के अलग-अलग हिस्सों से करीब डेढ़ से दो लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान जताया गया है।

मां महालक्ष्मी को लगेगा छप्पन भोग, होगा गौ पूजन ऊन गांव के श्री महालक्ष्मी मंदिर में गोपाष्टमी पर माता को छप्पन प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाने की परंपरा है। इस दिन गायों का विशेष श्रृंगार और पूजन भी किया जाता है। महोत्सव के दौरान 21 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन रखा गया है, जिसमें श्रद्धालु आहुति देकर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करेंगे। पूजा के बाद विशाल भंडारे में भक्तों को प्रसाद वितरित किया जाएगा। यह परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। स्थानीय मान्यता के अनुसार, ऊन का श्री महालक्ष्मी मंदिर देश के प्राचीन महालक्ष्मी मंदिरों में गिना जाता है।

गोपाष्टमी पर गौ सेवा से मिलता है पुण्य धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गोपाष्टमी पर गौमाता की सेवा करने से भगवान श्रीकृष्ण प्रसन्न होते हैं। इस दिन गाय को भोजन कराना, उसकी देखभाल करना और गौशाला में दान देना पुण्यकारी माना जाता है। ब्रज क्षेत्र के मथुरा, वृंदावन और गोकुल में यह पर्व विशेष श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। वहीं, मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में भी गौ पूजन और अन्नकूट की परंपरा प्रचलित है। गोपाष्टमी का धार्मिक संदेश केवल एक दिन की पूजा तक सीमित नहीं है। यह पर्व गौमाता के प्रति प्रेम, जीवों की सेवा और प्रकृति के संरक्षण की प्रेरणा भी देता है।