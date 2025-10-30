Hindustan Hindi News
Gopashtami 2025 Date Puja Muhurat Vidhi and Gopashtami ki katha aur kya hai
गोपाष्टमी आज: यहां जानें महत्व, पूजा की विधि, मुहूर्त व भगवान कृष्ण से जुड़ी पौराणिक कथा

संक्षेप: Gopashtami Puja Muhurat and Vidhi: हिंदू धर्म में गोपाष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्रीकृष्ण, गौ माता की पूजा का विधान है। जानें इस त्योहार से जुड़ी कथा।

Thu, 30 Oct 2025 10:27 AMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Gopashtami ka mahatva aur katha kya hai: गोपाष्टमी का त्योहार हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल गोपाष्टमी 30 अक्तूबर, गुरुवार को है। गोपाष्टमी के दिन गायों, बछड़ों और भगवान श्रीकृष्ण की पूजा का विधान है। इस पर्व की रौनक मथुरा, गोकुल, वृंदावन व ब्रज में देखने लायक होती है। जानें गोपाष्टमी पूजन मुहूर्त, विधि व पौराणिक कथाएं।

गोपाष्टमी का महत्व: मान्यता है कि इस दिन भगवान श्रीकृष्ण व गौ माता की पूजा करने से जीवन में सुख-समृद्धि व खुशहाली आती है। कार्यों की बाधाएं दूर होती हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है।

गोपाष्टमी पूजा विधि: इस दिन स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब पूजा स्थल की साफ-सफाई करके एक चौकी में भगवान श्रीकृष्ण और गौ माता की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। अब विधि-विधान से पूजा-अर्चना करें। अंत में धूप-दीप से आरती उतारें और भोग लगाएं। परिवारजनों में प्रसाद को वितरित करें।

गोपाष्टमी पूजन मुहूर्त 2025:

अभिजित मुहूर्त- 11:42 ए एम से 12:27 पी एम

विजय मुहूर्त-01:55 पी एम से 02:40 पी एम

गोधूलि मुहूर्त- 05:37 पी एम से 06:03 पी एम

सायाह्न सन्ध्या- 05:37 पी एम से 06:55 पी एम

अमृत काल- 07:42 ए एम से 09:22 ए एम

गोपाष्टमी की कथा-

पौराणिक कथा के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण ने जब अपनी बाल्यावस्था के छठवें वर्ष में प्रवेश किया तो, उन्होंने अपनी माता यशोदा से कहा कि वे गाय चराना चाहते हैं। यशोदा माता ने भगवान श्रीकृष्ण से कहा कि पहले बाबा नंद से पूछो तब ही जाना। जब भगवान श्रीकृष्ण ने नंद बाबा से गाय चराने की इजाजत मांगी, तो उन्होंने कहा कि अभी तुम बहुत छोटे हो, बछड़ों को चराओ। नंद बाबा की बात सुनकर भगवान श्रीकृष्ण नहीं माने और गाय चराने की जिद करने लगे।

भगवान श्रीकृष्ण की जिद देखकर नंद बाबा ने शांडिल्य ऋषि से गौ-चारण के लिए शुभ मुहूर्त के बारे में पूछा। तब उन्होंने बताया कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का शुभ है। उसी दिन नंद बाबा से इजाजत मिलने पर भगवान कृष्ण ने पहली बार गायों को चराया। तभी से यह दिन गोपाष्टमी के रूप में जाना जाने लगा। कहते हैं कि इसी दिन से भगवान कृष्ण गोपाल और गायों की रक्षा करने वाले भगवान के रूप में पूजे जाने लगे।

एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार, एक बार सभी ब्रजवासी इंद्र भगवान की पूजा कर रहे थे, तब उन्होंने भगवान कृष्ण ने समझाया कि वर्षा का कारण भगवान इंद्र नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत हैं। गोवर्धन पर्वत से ही गौ माता अपना चारा खाती हैं और ब्रजवासियों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी शुरू की तो इंद्रदेव नाराज हो गए और तेज बारिश होने लगी।

तब भगवान श्रीकृष्ण ने सात दिनों तक अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों और पशुओं की रक्षा की। सात दिनों के बाद गोपाष्टमी के दिन ही इंद्रदेव ने अपनी हार स्वीकार की और भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Gopashtami
