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साक्षात लक्ष्मी का प्रतीक गोमती चक्र के ये 5 उपाय दूर करेंगे आर्थिक तंगी, बुरी नजर से देगा सुरक्षा दूर होगी कई परेशानी

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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गोमती चक्र के 5 चमत्कारी उपाय जानिए, जो आर्थिक तंगी दूर करते हैं, बुरी नजर से सुरक्षा देते हैं और वास्तु दोष खत्म करते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा पाने और घर में सुख-समृद्धि लाने के लिए गोमती चक्र के सरल और प्रभावी उपाय।

साक्षात लक्ष्मी का प्रतीक गोमती चक्र के ये 5 उपाय दूर करेंगे आर्थिक तंगी, बुरी नजर से देगा सुरक्षा दूर होगी कई परेशानी

वास्तु शास्त्र और ज्योतिष में गोमती चक्र को मां लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप माना जाता है। यह एक दुर्लभ समुद्री खोल है, जो गोमती नदी में पाया जाता है। छोटे-छोटे घुमावदार आकार वाला यह चक्र सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। अगर घर या ऑफिस में सही तरीके से इसका उपयोग किया जाए, तो आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं, बुरी नजर का असर कम होता है और वास्तु दोष भी खत्म हो जाता है। आइए जानते हैं गोमती चक्र के 5 सबसे प्रभावी उपाय और इसके उपयोग के नियम।

गोमती चक्र का महत्व

गोमती चक्र को धन की देवी मां लक्ष्मी का प्रतीक मानकर पूजा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यह चक्र घर में धन-धान्य की बरकत बढ़ाता है और नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाता है। वास्तु विशेषज्ञों का मानना है कि जहां गोमती चक्र स्थापित होता है, वहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। यह ना सिर्फ आर्थिक स्थिति सुधारता है बल्कि परिवार में शांति और सुख भी बनाए रखता है।

आर्थिक तंगी दूर करने का उपाय

अगर घर में धन की कमी बनी रहती है या व्यापार में रुकावटें आ रही हैं, तो गोमती चक्र को तिजोरी या कैश बॉक्स में रखें। 11 या 21 गोमती चक्रों को लाल कपड़े में बांधकर उत्तर-पूर्व दिशा में रखने से धन आकर्षण के योग बनते हैं। इसे मंदिर में लक्ष्मी-नारायण की मूर्ति के पास भी रखने से आर्थिक संकट जल्दी समाप्त होते हैं।

बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा

गोमती चक्र बुरी नजर का सबसे अच्छा बचाव माना जाता है। इसे घर के मुख्य द्वार पर या बच्चों के कमरे में रखने से नकारात्मक ऊर्जा और बुरी दृष्टि का प्रभाव कम हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति ईर्ष्या या नजर के कारण परेशान है, तो उसे गोमती चक्र की माला धारण करने की सलाह दी जाती है। इससे मानसिक शक्ति बढ़ती है और बाहरी नकारात्मक प्रभाव से सुरक्षा मिलती है।

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वास्तु दोष निवारण

वास्तु दोष से पीड़ित घरों में गोमती चक्र बहुत कारगर साबित होता है। नए घर की नींव में 7 या 11 गोमती चक्र दबाने से वास्तु दोष दूर होता है। अगर घर में पहले से दोष है, तो मुख्य द्वार पर या ईशान कोण में गोमती चक्र रखने से शांति आती है। इससे घर में कलह, आर्थिक हानि और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कम होती हैं।

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मानसिक शांति और सफलता के लिए

स्टूडेंट या जो लोग एकाग्रता की कमी महसूस करते हैं, उन्हें गोमती चक्र को अपनी स्टडी टेबल पर रखना चाहिए। इससे मन शांत रहता है और बुद्धि तेज होती है। कार्यक्षेत्र में रुकावटें आने पर गोमती चक्र को अपनी डेस्क पर रखने से बाधाएं दूर होती हैं और सफलता मिलती है।

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गोमती चक्र उपयोग के महत्वपूर्ण नियम

  • गोमती चक्र हमेशा विषम संख्या (1, 3, 5, 7, 11, 21) में ही प्रयोग करें।
  • इसे उत्तर-पूर्व यानी ईशान कोण में रखना सबसे शुभ होता है।
  • नए गोमती चक्र को लाने के बाद गंगाजल या कच्चे दूध से शुद्ध करें।
  • 'ॐ श्रीं नमः' मंत्र का जाप करके इसे जागृत करें, फिर ही स्थापित करें।
  • इसे गंदे हाथों से कभी ना छुएं और पूजा स्थल या तिजोरी में साफ-सुथरी जगह पर रखें।

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गोमती चक्र एक साधारण खोल नहीं, बल्कि मां लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक है। अगर आप इन उपायों को श्रद्धा और नियमों के साथ करते हैं, तो ना सिर्फ आर्थिक तंगी दूर होगी बल्कि घर में सुख-समृद्धि और शांति भी बनी रहेगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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