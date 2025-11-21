Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Gita Jayanti Kab Hai 2025 Know Date Puja Vidhi Shubh Muhurat Mantra
Gita Jayanti 2025 : गीता जयंती कब है? नोट कर लें डेट, पूजा विधि और मंत्र

Gita Jayanti 2025 : गीता जयंती कब है? नोट कर लें डेट, पूजा विधि और मंत्र

संक्षेप:

Gita Jayanti Kab Hai 2025 : मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की दशमी के अगले दिन मोक्षदा एकादशी पड़ती है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और लक्ष्मी-नारायण की पूजा करते हैं। मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है।

Fri, 21 Nov 2025 08:16 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की दशमी के अगले दिन मोक्षदा एकादशी पड़ती है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और लक्ष्मी-नारायण की पूजा करते हैं। मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार, द्वापर युग में इसी दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसलिए हर साल इस एकादशी को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस मौके पर श्रीकृष्ण की विशेष पूजा और गीता पाठ किया जाता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गीता जयंती 2025: तिथि और मुहूर्त

एकादशी तिथि शुरू: 30 नवंबर, रात 09:29 बजे

एकादशी तिथि समाप्त: 1 दिसंबर, शाम 07:01 बजे

उदया तिथि को मानने की परंपरा है, इसलिए गीता जयंती सोमवार, 1 दिसंबर 2025 को मनाई जाएगी।

गीता जयंती पर शिववास योग- इस योग में भगवान कृष्ण की पूजा करने से बहुत शुभ फल मिलता है।

पूजा विधि : गीता जयंती के दिन सुबह स्नान करके घर के पूजास्थल को साफ करें और भगवान श्रीकृष्ण की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं। इसके बाद थोड़ा सा गंगाजल छिड़ककर स्थान को पवित्र करें। श्रीकृष्ण को पीले या सफेद फूल, तुलसी दल, भोग के रूप में फल-मीठा और गाय का दूध-अगर मिल सके तो मिश्री का प्रसाद चढ़ाएं। अब श्रीमद्भगवद्गीता का एक अध्याय, अध्याय 12 या अध्याय 15 पढ़ना सबसे शुभ माना जाता है। इसके बाद “हरे कृष्ण” महामंत्र या “ॐ श्रीकृष्णाय नमः” का जप करें। अंत में भगवान को प्रणाम कर परिवार और दुनिया के कल्याण की प्रार्थना करें। शाम के समय दोबारा दीपक जलाकर छोटी-सी आरती करें और प्रसाद बांटें। इस दिन झूठ, गुस्सा और विवाद से दूर रहना भी शुभ माना जाता है।

ये भी पढ़ें:शनि होंगे मार्गी, मेष, कुंभ समेत इन राशियों के जीवन में होंगे बड़े बदलाव

भगवान श्रीकृष्ण के मंत्र-

ॐ कृष्णाय नमः

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ।

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे।।

ॐ श्री कृष्णः शरणं ममः

ॐ देवकिनन्दनाय विधमहे

वासुदेवाय धीमहि

तन्नो कृष्ण: प्रचोदयात्

ॐ नमो भगवते तस्मै कृष्णाय कुंठमेधसे।

सर्वव्याधि विनाशाय प्रभो माममृतं कृधि।।

इन मंत्रों के जाप से मन को शांति, घर में सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक लाभ मिलता है।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Astrology
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने