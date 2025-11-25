Gita jayanti 2025: सफलता की राह में सबसे बड़ा रोड़ा सशंकित मन है, जानें श्रीमद्भागवत गीता से

संक्षेप: श्रीमद्भागवत गीता के अठारह अध्यायों के बारे में श्रीविष्णु लक्ष्मी से कहते हैं- ‘गीता के पांच अध्याय मेरे मुख हैं, दस अध्याय मेरी भुजा हैं, सोलहवां अध्याय मेरा हृदय, मन और उदर है। सत्रहवां अध्याय मेरी जंघा है। अठारहवां अध्याय मेरे चरण हैं।

श्रीमद्भागवत गीता के अठारह अध्यायों के बारे में श्रीविष्णु लक्ष्मी से कहते हैं- ‘गीता के पांच अध्याय मेरे मुख हैं, दस अध्याय मेरी भुजा हैं, सोलहवां अध्याय मेरा हृदय, मन और उदर है। सत्रहवां अध्याय मेरी जंघा है। अठारहवां अध्याय मेरे चरण हैं। गीता के श्लोक मेरी नाड़ियां हैं। गीता के अक्षर मेरा रोम-रोम हैं।’ गीता के अठारह अध्यायों में पहला अध्याय है- अर्जुन विषाद योग। इसमें उन परिस्थितियों और पात्रों के संबंध में कथन है, जिनकी वजह से कौरवों-पांडवों के बीच महाभारत का संग्राम हो रहा था। इस अध्याय में उन कारणों का वर्णन है, जिसकी वजह से श्रीकृष्ण को गीता का उपदेश देना पड़ा। मोहग्रस्त अर्जुन जब कृष्ण के समक्ष पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करते हैं, तो अर्जुन को गीता का ज्ञान होता है। सांख्य योग भगवद्गीता का दूसरा अध्याय है। यह अध्याय सबसे महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि इस अध्याय में संपूर्ण गीता के उपदेशों का सार है। इसमें अर्जुन का कृष्ण के सामने पूरी तरह आत्मसमर्पण है। वे श्रीकृष्ण को अपना गुरु, अपना मार्गदर्शक स्वीकार कर लेते हैं। इसमें दुखों के मूल कारणों की विस्तार से व्याख्या है। निष्काम कर्म की व्याख्या इस अध्याय का एक अन्य प्रमुख बिंदु है। फल की आसक्ति किए बिना कर्म करना ही एक सच्चे कर्मयोगी के लक्षण हैं।

इसके अलावा बिना किसी संशय के स्थिर मन से निर्णय लेनेवाला व्यक्ति ही सफलता के लक्ष्य को प्राप्त करता है। गीता के अन्य अध्याय हैं- कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, ध्यान योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राज योग, विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुण त्रय विभाग योग, दैवासुरसंपद विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, श्रद्धात्रय विभाग योग और मोक्ष संन्यास योग। कृष्ण अर्जुन को अठारहवें अध्याय में संन्यास और त्याग में अंतर बताते हुए कहते हैं कि संन्यासी आध्यात्मिक अनुशासन के लिए परिवार और समाज को त्याग देता है, जबकि त्यागी व्यक्ति परिवार और समाज में रहकर अपने कर्मों के फल की चिंता किए बिना भगवान को समर्पित होकर निष्काम कर्म करता है, इसलिए त्याग, संन्यास से श्रेष्ठ है। भगवद्गीता का मूल भाव यही है कि व्यक्ति को संशय मुक्त होकर निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए। गीता दुविधाग्रस्त मनुष्य की दुविधा दूर करती है।