Vastu Tips: घर में करवाने जा रहे हैं रुद्राभिषेक? वास्तु के इन 4 नियमों का रखें ख्याल
क्या आप घर पर रुद्राभिषेक कराने वाले हैं? जानें वास्तु के अनुसार इस पूजा से पहले किन 4 बातों का खास ख्याल रखना होता है? स्टेप बाय स्टेप जानें सारे नियम।
सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में भगवान शिव की पूजा करने का खास महत्व होता है। मान्यता है कि इस दौरान सच्चे मन से पूजा की जाए तो भगवान शिव की असीम कृपा मिलती है। सावन के महीने में कई लोग घर में रुद्राभिषेख करवाते हैं। अगर सही विधि विधान के साथ शिवलिंग की पूजा और अभिषेक किया जाए तो माना जाता है कि इससे घर में शांति और सुकून आता है। लोग हफ्ते भर पहले से ही इस पूजा की तैयारी शुरू कर देते हैं। हालांकि पूजा की सामग्री ही नहीं बल्कि घर की साफ-सफाई के साथ-साथ सही दिशा का चयन करना भी जरूरी होता है। अगर आप भी रुद्राभिषेक करवाने जा रहे हैं तो पूजा से पहले वास्तु से जुड़ी 4 बातों का खास ध्यान रखें।
रुद्राभिषेक से पहले रखें इन बातों का ध्यान-
1. पूजा-पाठ के लिए चुनें ये दिशा
वास्तु शास्त्र में ईशान कोण यानी उत्तर-दिशा को सबसे पवित्र माना जाता है। रुदाभिषेक के लिए आप घर की उत्तर-पूर्व दिशा ही चुनें। इस जगह को अच्छी तरह से साफ कर लें। ध्यान रखें कि इस दिशा में किसी भी तरह की गंदगी नहीं होनी चाहिए। साफ-सफाई के बाद यहां पर गंगाजल छिड़क दें। हमेशा से यही कोशिश करें कि जहां पर शिवलिंग और शिव परिवार बनाए जाने हैं वो जगह सलीके से साफ की गई हो।
2. मुख्य द्वार की करें सफाई
जिस दिन आपके घर में रुद्राभिषेक हो तो उस दिन मुख्य दरवाजे को साफ जरूर करें। किसी बर्तन में पानी लें और उसमें गंगाजल मिला लें। मुख्य द्वार पर सभी जगह इसे छिड़क दें। इसी के साथ मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण लगाएं। आप चाहें तो अशोक के पत्तों का तोरण भी लगा सकते है। वास्तु शास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार पर तोरण लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। तोरण लगाने के बाद मुख्य द्वार की दोनों साइड में स्वास्तिक भी बना दें।
3. पूजा वाली जगह ना हो बेकार सामान
जिस कमरे में आप रुद्राभिषेक करवाने की सोच रहे हैं, उस जगह अगर कहीं पर भी बेकार सामान पड़े हैं तो उन्हें कहीं और शिफ्ट कर दें। कोशिश करें कि कमरे में पुराने कपड़े, गंदे जूते-चप्पल या फिर लेदर का कोई भी सामान ना हो। वहीं पूजा वाली जगह पर कोई भी भारी सामान ना रखें। आप पूजा वाली जगह को जितना खुला और साफ रखेंगे उतना अच्छा होगा।
4. पूजा से पहले कर लें ये काम
जिस दिन रुद्राभिषेक होना है उस दिन पूरे घर को अच्छे से साफ कर लें। घर में धूप बत्ती या फिर लोबान का धुआं दिखा दें। वास्तु के अनुसार इसे काफी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर में स्टक पड़ी हुई एनर्जी बाहर चली जाती है और माहौल हल्का हो जाता है। एनर्जी के मामले में घर जितना सुकून भरा होगा पूजा का माहौल उतना ही सुंदर होगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
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गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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