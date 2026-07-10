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Vastu Shastra: घर के मुख्य द्वार पर मोरपंख लगाने के 3 फायदे, जानें सही नियम

By Garima Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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Mor Pankh Benefits: वास्तु शास्त्र के अनुसार घर पर मोर पंख रखने से खूब फायदे मिलते हैं। हालांकि इसे सही तरीके और जगह पर लगाया जाए तो ये असरदार होता है।

Vastu Shastra: घर के मुख्य द्वार पर मोरपंख लगाने के 3 फायदे, जानें सही नियम

वास्तु शास्त्र में घर के हर एक कमरे और हर एक कोने को बहुत ही खास माना जाता है। वहीं मुख्य द्वार को बहुत ही अहम दिया जाता है क्योंकि यहीं से घर में पॉजिटिव एनर्जी और खुशियों की एंट्री होती है। इसी वजह से वास्तु में मुख्य द्वार को हमेशा सही तरीके से रखने की सलाह दी जाती है। वहीं वास्तु में ऐसी भी मान्यता है कि कुछ चीजें को मुख्य द्वार पर रखने या फिर लगाने से भी घर की नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। इन्हीं में से एक चीज है मोर पंख। इसे पॉजिटिव एनर्जी के प्रतीक के रूप में देखते हैं। जानिए आखिर मुख्य द्वार पर मोर पंख को लगाने का सही तरीका क्या है और इसके क्या-क्या फायदे मिलते हैं?

मुख्य द्वार पर मोर पंख लगाने से मिलते हैं ये तीन फायदे-

1. नजरदोष से होता है बचाव

वास्तु शस्त्र में माना जाता है कि अगर घर में बार-बार बिना किसी वजह के ही दिक्कत होने लगे या फिक बार-बार बुरी नजर लगे तो मुख्य द्वार पर मोर पंख जरूर रखना चाहिए। ऐसी स्थिति में इसे शुभ माना जाता है। मान्यता है कि मोर पंख को यहां पर लगाने से घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी आसानी से नहीं आ पाती है। इसी वजह से वास्तु में मोर पंख को सुरक्षा के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है।

2. घर में बनी रहती है पॉजिटिव एनर्जी

मोर पंख का संबंध अच्छी एनर्जी से जुड़ा हुआ होता है। वास्तु मान्यता है कि अगर इसे सही तरीके से घर में रखा जाए तो माहौल बहुत ही पॉजिटिव बनता है। वहीं परिवार के सभी सदस्यों के बीच अच्छा तालमेल बैठता है और लोगों के बीच आपसी समझ और प्यार बढ़ता है। साथ ही ये घर में फैले तनाव को कम करके शांत माहौल बनाता है।

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3. घर में आएगी सुख-समृद्धि

अगर आप घर के मुख्य द्वार पर मोर पंख लगाते हैं तो ये घर में पैसों और सुख-समृद्धि वाली एनर्जी को अट्रैक्ट करेगा। वास्तु मान्यता है कि मोर पंख को मुख्य द्वार पर लगाने से घर में खूब बरकत आती है। वहीं इसकी एनर्जी से आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे ही सही लेकिन सुधरने लगती है। वैसे इसके लिए सही फैसला और मेहनत भी जरूरी है।

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मोर पंख लगाने का सही तरीका

वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य तार पर एक नहीं बल्कि तीन मोरपंख लगाना शुभ होता है। नियम के हिसाब से आप तीनों मोर पंख को लाल या फिर पीले रंग के धागे में बांध दें। इसके बाद इसे दरवाजे के ऊपर एकदम बीचों बीचन लगा दें। यहां पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि मोर पंख सही हो और टूटा हुआ ना हो। समय-समय पर इसकी सफाई की जानी भी जरूरी है। अगर ये खराब हो जाता है तो इसे हटाकर नया मोर पंख जरूर लगाएं। आप चाहे तो इसे और भी शुभ करने के लिए दरवाजे पर सिंदूर से स्वास्तिक भी बना सकते हैं।

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डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

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