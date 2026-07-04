घर में कपूर का धुआं दिखाते वक्त कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए?
घर में कपूर का धुआं दिखाते हुए कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए? क्या इस सवाल का जवाब देते हुए आप कन्फ्यूज होते हैं? अगर हां तो यहां पढ़ें कि इस दौरान किस मंत्र से इसे और भी असरदार बनाया जा सकता है?
वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कपूर जलाकर हर कमरे में इसका धुआं दिखाने से नकारात्मक ऊर्जा कम होती है। मान्यता है कि इससे घर का माहौल काफी हद तक सकारात्मक बनता है। शाम में इस प्रक्रिया को करने से इसका असर ज्यादा होता है। लोग अपने-अपने तरीके से कपूर के साथ तेजपत्ता, लौंग और इलायती या फिर पीली सरसों को इसके साथ जलाते हैं। इन चीजों को दिन के हिसाब से जलाया जाए तो ये ज्यादा प्रभाव डालती है। हालांकि कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या घर में धुआं दिखाते हुए कोई मंत्र पढ़ना चाहिए? वास्तु और ज्योतिषीय मान्यता है कि इस दौरान भगवान शिव का खास मंत्र पढ़ा जाए तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। चलिए जानते हैं आखिर ये मंत्र कौन सा है।
कपूर जलाते वक्त पढ़ें ये मंत्र
मान्यता है कि भगवान शिव के इस मंत्र को पढ़ते हुए पूरे घर में धुआं दिखाने से मन शांत रहता है और घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है।
कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्।
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि॥
कपूर का धुआं दिखाने से मिलते हैं ये लाभ-
1. माना जाता है कि घर में कपूर जलाकर इसका धुआं हर कमरे में दिखाने से घर में सुख-शांति बनी रहती है और वातावरण भी अच्छा होता है। अगर आपको अपने ही घर में भारीपन सा महसूस होने लगा है तो इस उपाय से काफी हद तक फायदा मिल सकता है।
2. इस उपाय के लिए वास्तु दोष कम होने की भी मान्यता है। वास्तु शास्त्र में माना जाता है कि नियमित रूप से घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष का असर धीरे-धीरे कम होने लगता है। कोशिश करें कि पूजा घर और मुख्य द्वार के अलावा घर के हर कोने में धुआं दिखाया जाए।
3. अगर घर में कपूर का धुआं हमेशा दिखाया जाए तो इससे बरकत आने की भी मान्यता है। जब नकारात्मकता खत्म होगी तो फालतू के तनाव कम होंगे और इससे हर काम में मन लगेगा और उसका अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा।
कपूर का धुआं दिखाने का सही तरीका
शाम की पूजा के बाद कपूर जलाएं। कपूर जलाने के लिए पीतल का बर्तन लें। आप चाहें तो छोटे हवन पॉट को भी ले सकते हैं। इसमें धूप कप रखें। इस पर पीली सरसों के साथ लौंग रखें। अब इसे जलाकर इसका धुआं घर में हर जगह दिखा दें। सबसे पहले पूजा घर में धुआं दिखाएं। इसके बाद मुख्य द्वार और फिर सारे कमरे में धुआं दिखा दें। इस दौरान भगवान शिव के मंत्र का जाप करते रहें। कपूर जल जाने के बाद उसे किसी सुरक्षित जगह पर रख दें ताकि उस पर किसी के पैर ना पड़ें। ठंडा हो जाने के बाद इसकी राख को गमले की मिट्टी में दबा सकते हैं।
डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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