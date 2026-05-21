घर की नींव में क्यों दबाए जाते हैं चांदी के नाग-नागिन? नहीं किया हो ये उपाय तो अब करें ये काम
घर की नींव में चांदी के नाग-नागिन क्यों दबाए जाते हैं? क्या आपको पता है? जानें इससे जुड़ी मान्यता के बारे में। साथ में ये भी जानें कि अगर आपने ये उपाय नहीं करवाया है तो अब क्या किया जा सकता है?
अपना घर बनवाना हर व्यक्ति की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना होता है। यही वजह है कि लोग घर बनवाते वक्त किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ते हैं। घर के निर्माण के समय भूमि पूजन से लेकर शुभ मुहूर्त और बाकी वास्तु नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। घर बनवाते वक्त सबसे अहम पड़ाव होता है नींव रखवाना। इस दौरान चांदी के नाग-नागिन को दबवाने की पुरानी परंपरा है। इसके पीछे कई मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। आइए जाते हैं इसके बारे में और साथ में समझेंगे कि अगर किसी के घर की नींव में चांदी के नाग-नागिन ना दबवाए गए हो तो वो लोग क्या उपाय कर सकते हैं?
नींव में क्यों दबाते हैं चांदी के नाग-नागिन
धार्मिक मान्यता है कि नाग देवता इस पूरी धरती की रक्षा करते हैं। उनकी मौजूदगी से लोग इस धरती पर सुरक्षित हैं। इसी वजह से जब भी कोई अपना नया घर बनवाता है तो भूमि पूजन के दौरान चांदी के नाग-नागिन को रखने की मान्यता है। माना जाता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और खुश-शांति हमेशा बनी रहती है। चांदी की गिनती शुभ धातु में होती है और ये उपाय लोग परिवार की खुशहाली और सुरक्षा के लिए करते हैं।
नींव में नाग-नागिन ना रखने पर लगेगा दोष?
तमाम लोगों के मन ये डर रहता है कि अगर घर की नींव में चांदी के नाग-नागिन ना रखें तो वास्तु दोष वगैरह लग सकता है। वास्तु और धार्मिक मान्यता के आधार पर इस उपाय को करना शुभ माना जाता है और इससे की दोष अपने आप दूर हो जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने इस उपाय को नहीं किया है तो उनके घर में कोई गड़बड़ हुई हो। बावजूद इसके अगर मन में शंका हो या फिर किसी भी तरह का डर हो तो आप आसान से उपाय करके मन को शांत रख सकते हैं।
नींव में नहीं रखा नाग-नागिन तो करें ये उपाय
अगर आप घर बनवाते समय नींव में चांदी के नाग-नागिन डलवाना भूल गए हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप घर के मंदिर में चांदी के छोटे नाग-नागिन की विधिवत तरीके से पूजा करने के बाद स्थापना करवा सकते हैं। अगर बाकी उपायों की बात की जाए तो लोग भगवान शिव को जल चढ़ाते वक्त शिवलिंग के पास इसे रखकर पूजा करते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से शुभ फल मिलता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है।
डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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