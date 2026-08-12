Vastu Tips: घर की नजर उतारने से पहले करें ये 3 काम, मिनटों में दूर होगी नेगेटिविटी
अगर आप घर की नजर रेगुलर उतारते हैं और ज्यादा असर मालूम नहीं पड़ता है तो आपको कुछ बदलाव की जरूरत है। अबसे नजर उतारने से पहले कुछ चीजें घर में जरूर करें ताकि इसका असर लंबा हो।
क्या आपके घर में बिना किसी वजह के ही अक्सर लड़ाइयां हो रही हैं? तनाव की स्थिति के बीच कोई भी काम नहीं बन पा रहा है? मन परेशान है या फिर घर आते ही भारीपन सा महसूस होने लगता है? अगर इन सवालों का जवाब हां में है तो इस बात के पूरे चांस है कि घर में नजर दोष है। वास्तु शास्त्र के अनुसार इसे बुरी नजर और नेगेटिव एनर्जी से जोड़कर देखा जाता है।
वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर किसी घर को बुरी नजर लगी है तो वहां रहने वाले हर एक सदस्य की जिंदगी में कोई ना कोई दिक्कत आती रहेगी। घर में कलेश होंगे। ऐसे में लोग कपूर और लौंग का धुआं दिखाकर घर की नजर उतारते हैं। हालांकि सिर्फ इतना ही करना काफी नहीं होता है। यहां जानिए कि वास्तु शास्त्र में नजर उतारने से पहले का क्या प्रोसेस बताया गया है?
अपने घर की नजर उतारने से पहले कें ये काम
1. नजर उतारने से पहले आपको अपने घर के मेनगेट और मुख्य द्वार को साफ करना है। इसके अलावा घर की उत्तर-पूर्व दिशा यानी ईशान कोण की सफाई अच्छे से कर लें। कोशिश करें कि यहां पर किसी भी तरह का बेकार सामान ना पड़ा हो। साथ ही यहां पर कूड़ा, डस्टबिन या फिर कोई भी टूटी हुई चीज ना रखें। वास्तु में इस दिशा को सबसे अहम माना जाता है। ऐसे में इसका साफ और सलीके से होना बेहद ही जरूरी है।
2. नजर उतारने से पहले आप एक बार पूरे घर में पोछा लगा दें। पानी में थोड़ा सेंधा नमक मिला दें। वास्तु शास्त्र की मान्यता के अनुसार नमक से नेगिटिव एनर्जी काफी हद तक दूर होती है। घर के हर एक कोने और उन जगहों को अच्छे से साफ करें जहां पर धूल और गंदगी जमा रहती है। जब आप पूरी सफाई के बाद घर की नजर उतारेंगे तो कुछ ही मिनट में आपको बदलती हुई एनर्जी का एहसास होगा।
3. पूजा घर को भी साफ कर लें। अब पूरा घर साफ होने के बाद कपूर और लौंग लें। इसे धूपबत्ती वाले पॉट में रखें। इसके बाद इसे जलाकर इसका धुआं पूरे घर में दिखाएं। घर के हर एक कोने में धुआं दिखाएं। ना सिर्फ इससे घर में अच्छी खुशबू फैल जाएगी बल्कि एक तरह से एनर्जी का शिफ्ट क्लियरली नजर आएगा। घर का माहौल बदलेगा और मन शांत रहने लगेगा। हालांकि इस दौरान ध्यान रखें कि धुआं दिखाने के बाद कपूर और लौंग वाले वाले पॉट को किसी सुरक्षित जगह रख दें ताकि किसी का हाथ ना लगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र