घर में रोज हो रही है कलह? अपनाएं फेंगशुई के ये आसान उपाय
अगर आपके घर में हमेशा तनाव की स्थिति बनी हुई है तो फेंगशुई के कुछ आसान से उपाय करके इससे निजात पा सकते हैं। जानें छोटी आदतों से कैसे घर में शांति लाई जा सकती है?
फेंगशुई और वास्तुशास्त्र के अनुसार उस घर की एनर्जी सबसे अच्छी होती है जहां पर सभी प्यार से रहते हैं। एक दूसरे का साथ देते हैं और हर सुख-दुख में एक-दूसरे की ढाल बनते हैं। वहीं जिन घरों में हमेशा तनाव रहता है और हर छोटी-छोटी बात पर झगड़ा होता है वहां का माहौल नेगेटिव होने लगता है। अगर आपके साथ में ऐसी स्थिति रोज होने लगी है तो फेंगशुई के कुछ उपाय अपनाकर घर में शांति और खुशहाली ला सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वास्तु के कुछ आसान से उपाय जानते हैं जिनसे घर की एनर्जी हमेशा अच्छी बनी रहती है और लोगों के बीच अच्छा तालमेल बनता है।
फेंगशुई के इन उपायों से घर में आएगी शांति-
बेडरूम में शीशा ना लगवाएं
अगर परिवार के लोगों के बीच हमेशा तनातनी की स्थिति रहती है तो बेडरूम की ओर नजर डालें। क्या आप बेडरूम में शीशा रखते हैं? नियम के हिसाब से सोते समय आपको अपने सामने शीशा नहीं दिखना चाहिए। फेंगशुई मान्यता है कि इससे ना सिर्फ नींद खराब होती है बल्कि कमरे के साथ-साथ पूरे घर की एनर्जी प्रभावित होती है। इसके अलावा बेड में इलेक्ट्रॉनिक सामान भी ज्यादा ना रखें। कोशिश करें कि बेडरूम हमेशा साफ हो और यहां पर रखी हर चीज सलीके से हो।
घर में लगाएं हरे-भरे पौधे
घर में अगर सही जगहों पर पौधे लगाया जाए तो इससे अच्छी एनर्जी बनी रहती है। फेंगशुई के अनुसार घर के मुख्यद्वार, लिविंग एरिया और बालकनी में कुछ पौधे जरूर लगाने चाहिए। फेंगशुई के अनुसार लकी बैम्बू, लिली और स्नेक प्लांट घर की एनर्जी को क्लीन और पॉजिटिव बनाते हैं। बस कोशिश करें कि पौधे जहां भी रखें वहां अच्छी खासी लाइट आती रहे। पौधे ना सिर्फ घर में एक फ्रेशनेस का एहसास देते हैं बल्कि ये किसी भी तरह की नेगेटिविटी को अपनी ओर खींच भी लेते हैं।
घर में शांति बनाए रखें
फेंगशुई ही नहीं बल्कि वास्तुशास्त्र में भी ये बात कही जाती है कि घर की शांति हमेशा बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे घरों में ही अच्छी एनर्जी आती है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि घर में हर एक चीज सही जगह पर प्लेस हो। परिवार के लोगों के साथ आप अच्छे से और प्यार से बात करें और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। हर एक बात का मुद्दा बनाने की बजाय सामने वाले की बात को सुनकर समझने की कोशिश करें। अगर करेक्शन करना है तो प्यार से समझाकर भी कर सकते हैं। छोटी-छोटी आदतों से आप घर की शांति खुद ही बनाए रख सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
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फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र