धन लाभ के लिए पहने जाते हैं ये रत्न, पैसों की तंगी दूर होने की है मान्यता

संक्षेप: हर किसी की इच्छा होती है कि उसके जीवन में कभी पैसों की कमी न हो और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, लेकिन कई बार मेहनत करने के बावजूद धन टिकता नहीं या बिना वजह खर्च हो जाता है। ऐसे में रत्न शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए जाते हैं, जिनसे धन-संपत्ति में वृद्धि और स्थिरता आती है।

Sat, 8 Nov 2025 07:54 PM
हर किसी की इच्छा होती है कि उसके जीवन में कभी पैसों की कमी न हो और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, लेकिन कई बार मेहनत करने के बावजूद धन टिकता नहीं या बिना वजह खर्च हो जाता है। ऐसे में रत्न शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए जाते हैं, जिनसे धन-संपत्ति में वृद्धि और स्थिरता आती है। आइए जानते हैं ऐसे 5 रत्नों के बारे में जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं…

सुनहला रत्न- अगर बार-बार पैसों की हानि हो रही है या मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो सुनहला रत्न धारण करना शुभ माना गया है। कहा जाता है कि इस रत्न से किस्मत का पहिया घूमने लगता है और घर में धन टिकने लगता है। यह आत्मविश्वास बढ़ाता है और लक्ष्य प्राप्ति में मदद करता है।

हरे रंग का जेड स्टोन- जो लोग नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या काम में स्थिरता की तलाश में हैं, उनके लिए यह रत्न बेहद लाभकारी है। जेड स्टोन व्यक्ति की सोच और निर्णय क्षमता को मजबूत करता है। कहा जाता है कि इससे व्यापार में सफलता और आर्थिक मजबूती मिलती है।

टाइगर रत्न- टाइगर रत्न को रत्न शास्त्र में सबसे तेज़ असर करने वाला रत्न बताया गया है। कहते हैं कि इसे पहनने से बिगड़े काम बनने लगते हैं और आत्मविश्वास कई गुना बढ़ता है। यह रत्न खासकर उन लोगों के लिए शुभ है जो अपने जीवन में रुकावटें झेल रहे हैं।

माक्षिक रत्न- माक्षिक रत्न एक चमकदार खनिज होता है जो गंधक से मिलकर बना होता है।कहा जाता है कि इसे धारण करने से पैसे कमाने के नए रास्ते खुलते हैं। यह न सिर्फ धन आकर्षित करता है बल्कि आत्मबल और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है।

ग्रीन एवेंच्यूरिन- व्यापारियों और नौकरीपेशा लोगों के लिए यह रत्न बेहद शुभ माना गया है। यह रत्न धन और अवसर दोनों को आकर्षित करता है। जो लोग अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं या नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं, उनके लिए ग्रीन एवेंच्यूरिन एक प्रभावी विकल्प है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
