धन लाभ के लिए पहने जाते हैं ये रत्न, पैसों की तंगी दूर होने की है मान्यता

संक्षेप: हर किसी की इच्छा होती है कि उसके जीवन में कभी पैसों की कमी न हो और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, लेकिन कई बार मेहनत करने के बावजूद धन टिकता नहीं या बिना वजह खर्च हो जाता है। ऐसे में रत्न शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए जाते हैं, जिनसे धन-संपत्ति में वृद्धि और स्थिरता आती है।

हर किसी की इच्छा होती है कि उसके जीवन में कभी पैसों की कमी न हो और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, लेकिन कई बार मेहनत करने के बावजूद धन टिकता नहीं या बिना वजह खर्च हो जाता है। ऐसे में रत्न शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए जाते हैं, जिनसे धन-संपत्ति में वृद्धि और स्थिरता आती है। आइए जानते हैं ऐसे 5 रत्नों के बारे में जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं…

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सुनहला रत्न- अगर बार-बार पैसों की हानि हो रही है या मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो सुनहला रत्न धारण करना शुभ माना गया है। कहा जाता है कि इस रत्न से किस्मत का पहिया घूमने लगता है और घर में धन टिकने लगता है। यह आत्मविश्वास बढ़ाता है और लक्ष्य प्राप्ति में मदद करता है।

हरे रंग का जेड स्टोन- जो लोग नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या काम में स्थिरता की तलाश में हैं, उनके लिए यह रत्न बेहद लाभकारी है। जेड स्टोन व्यक्ति की सोच और निर्णय क्षमता को मजबूत करता है। कहा जाता है कि इससे व्यापार में सफलता और आर्थिक मजबूती मिलती है।

टाइगर रत्न- टाइगर रत्न को रत्न शास्त्र में सबसे तेज़ असर करने वाला रत्न बताया गया है। कहते हैं कि इसे पहनने से बिगड़े काम बनने लगते हैं और आत्मविश्वास कई गुना बढ़ता है। यह रत्न खासकर उन लोगों के लिए शुभ है जो अपने जीवन में रुकावटें झेल रहे हैं।

माक्षिक रत्न- माक्षिक रत्न एक चमकदार खनिज होता है जो गंधक से मिलकर बना होता है।कहा जाता है कि इसे धारण करने से पैसे कमाने के नए रास्ते खुलते हैं। यह न सिर्फ धन आकर्षित करता है बल्कि आत्मबल और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है।

ग्रीन एवेंच्यूरिन- व्यापारियों और नौकरीपेशा लोगों के लिए यह रत्न बेहद शुभ माना गया है। यह रत्न धन और अवसर दोनों को आकर्षित करता है। जो लोग अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं या नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं, उनके लिए ग्रीन एवेंच्यूरिन एक प्रभावी विकल्प है।