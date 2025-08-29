धन लाभ के लिए धारण किए जाते हैं ये रत्न, कर्ज से मुक्ति मिलने की है मान्यता

रत्नशास्त्र के अनुसार जीवन की सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए अलग-अलग रत्नों को धारण करना चाहिए। इन रत्नों के शुभ प्रभाव से व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए भी ज्योतिषीय सलाह लेकर कुछ खास रत्नों को पहना जा सकता है।

Gemstones For Money : रत्नशास्त्र का बहुत अधिक महत्व होता है। रत्न धारण करना शुभ माना जाता है। रत्नशास्त्र में हर समस्या के निवारण के लिए रत्न बताए गए हैं। रत्नशास्त्र के अनुसार जीवन की सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए अलग-अलग रत्नों को धारण करना चाहिए। इन रत्नों के शुभ प्रभाव से व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए भी ज्योतिषीय सलाह लेकर कुछ खास रत्नों को पहना जा सकता है। अगर आप भी आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं तो इससे मुक्ति पाने के लिए भी कुछ रत्न धारण कर सकते हैं। इन रत्नों को धारण करने से आर्थिक लाभ होता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि बिना ज्योतिषीय सलाह के कोई भी रत्न धारण न करें। रत्न धारण करने से पहले ज्योतिषीय सलाह अवश्य लें। आइए जानते हैं, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कौनसे रत्न धारण करने चाहिए...

गार्नेट : आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए गार्नेट धारण करना चाहिए। रत्नशास्त्र में गार्नेट को राहु का रत्न माना गया है। रत्नशास्त्र के अनुसार गार्नेट रत्न को पहनने से विभिन्न स्तोत्रों से धन लाभ होता है और कर्ज से मुक्ति मिलती है।

पुखराज : पुखराज को धारण करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव होते हैं। पुखराज पहनने से आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ ही जीवन में खूब मान-सम्मान भी मिलता है। रत्नशास्त्र के अनुसार इस रत्न को पहनने से कभी आर्थिक समस्याओं से नहीं जुझना पड़ता है।

पायराइट : रत्नशास्त्र के अनुसार पायराइट धारण करने से आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। विभिन्न स्तोत्रों से धन लाभ होता है। जीवन में सुख-समृद्धि और खुशियों के आगमन के लिए पायराइट रत्न पहनने की सलाह दी जाती है।

सिट्रीन : सिट्रीन रत्न को आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इस रत्न को सिर्फ धारण करना ही नहीं बल्कि तिजोरी में रखना भी शुभ होता है।

ग्रीन एवेंच्यूरिन : ग्रीन एवेंच्यूरिन धारण करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। विशेष रूप से नए व्यवसाय या नौकरी की शुरुआत करने वालों के लिए यह रत्न बेहद ही शुभ माना गया है।

टाइगर आई: आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए टाइगर आई रत्न भी धारण कर सकते हैं। रत्नशास्त्र के अनुसार इस रत्न को पहनने से भाग्योदय हो जाता है।

जेड: कर्ज से मुक्ति के लिए जेड रत्न भी धारण किया जा सकता है। रत्नशास्त्र के अनुसार जेड रत्न धन को आकर्षित करता है। इसे पहनने से जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलते हैं।