Hindi Newsधर्म न्यूज़Gemstones for Love Best Crystals for Relationships

इन रत्नों को धारण करने से बना रहेगा लाइफ में रोमांस

Gemstones for Love in Hindi: रत्न शास्त्र में कई रत्नों का उल्लेख किया गया है। कुछ रत्न ऐसे भी हैं, जो प्रेम को आकर्षित करते हैं, रोमांस को बढ़ावा देते हैं और रिश्तों को स्वाभाविक रूप से मजबूत करते हैं।

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 24 Aug 2025 11:32 PM
Gemstones for Love: सदियों से रत्नों को न केवल उनकी सुंदरता के लिए, बल्कि उनमें छुपी अनोखी एनर्जी के लिए भी मूल्यवान माना जाता रहा है। अगर आप अपने जीवन में और अधिक स्नेह और इमोशनल तौर पर बेहतर व मजबूत महसूस करना चाहते हैं, तो कुछ रत्नों की मदद ले सकते हैं। रत्न शास्त्र में कई ऐसे रत्नों का वर्णन हैं, जो सूट करने पर लाइफ में पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। कुछ रत्नों को धारण करने या इनके साथ मेडिटेट करने से आपको रोमांस को बढ़ाने और अपनी लाइफ में प्यार को जिंदा रखने में मदद मिलेगी।

रोज क्वार्ट्ज

रत्न शास्त्र के अनुसार, रोज क्वार्ट्ज को धारण करने से लव लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। इसे गुलाबी स्फटिक और लव स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। यह रत्न गुलाबी रंग के कई तरह के शेड्स में आता है। आप गलतफहमियों को दूर करने और इमोशनल कनेक्शन को मजबूत करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रत्न को गले में नेकलेस, अंगूठी बनवाकर या हाथ में ब्रेसलेट के तौर पर पहन सकते हैं। आप यह रत्न अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं। इससे में रोमांस बढ़ाने व रिश्तों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

रूबी

रत्न शास्त्र के अनुसार, रूबी रत्न का संबंध सूर्य ग्रह से माना जाता है। यह रत्न धारण करने से रिश्ते में उत्साह बना रहता है। आप कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव महसूस कर सकते हैं। इस रत्न की मदद से लव लाइफ को अधिक रोमांटिक बनाया जा सकता है। रिलेशनशिप से जुड़ी प्रॉब्लम्स भी दूर कर सकते हैं।

मूनस्टोन

मूनस्टोन रत्न धारण करने से अपनी फीलिंग्स को आसानी से जाहिर करने में मदद मिलती है। यह भावनाओं को संतुलित करने, विश्वास को बढ़ावा देने और भावनात्मक संबंधों को गहरा करने में मदद करता है। यह रत्न जीवन में शांति बनाने व तनाव कम करने में भी असरदार माना जाता है।

गार्नेट

गार्नेट रत्न आकर्षण को बढ़ाने और प्यार को जिंदा रखने में मदद कर सकता है। अपनी लव लाइफ को रोमांचक बनाना चाहते हैं तो ये रत्न धारण कर सकते हैं। यह रत्न चुनौतियों को दूर करने व आपके बॉन्ड को स्ट्रॉंग करने से मददगार साबित हो सकता है।

किसी भी रत्न को धारण करने से पहले कुंडली में ग्रहों की स्थिति जरूर देखनी चाहिए। जरूरी नहीं कोई भी रत्न आपको सूट कर जाए। किसी भी रत्न को धारण करने से पहले एस्ट्रोलॉजर की सलाह लेना बेहतर रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

