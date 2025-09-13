top 3 gemstone for career growth in hindi Gemstone: करियर में नहीं मिल रही ग्रोथ? काम आएंगे ये 3 रत्न
Gemstone: करियर में नहीं मिल रही ग्रोथ? काम आएंगे ये 3 रत्न

Gemstone for Career: कई बार ऐसा होता है कि ढेर सारी मेहनत करने के बाद भी मन के हिसाब से करियर में ग्रोथ नहीं मिलती है। कई बार ऐसा हमारे ग्रहों की स्थिति की वजह से भी होता है। करियर ग्रोथ में आ रही बाधाओं को खत्म करने के लिए कुछ रत्नों को धारण करने से लाभ मिल सकता है।

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 13 Sep 2025 01:04 PM
करियर में ग्रोथ हर कोई चाहता है। कई बार ऐसा होता है कि एड़ी चोटी का जोर लगाकर भी सालों से करियर जस का तस रहता है। ऐसे में कई लोगों का मनोबल भी कमजोर पड़ने लगता है। अगर आपके साथ भी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दरअसल रत्नशास्त्र में बताया गया है कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, जिसका हल रत्नों के पास ना हो। रत्नों की मदद से ना सिर्फ मनचाही नौकरी पा सकते हैं बल्कि करियर में तरक्की के रास्ते भी खुलने लगते हैं। नीचे जानते हैं कुछ ऐसे ही रत्नों के बारे में जिन्हें धारण करने से करियर में अच्छी ग्रोथ मिलती है।

माणिक्य: रत्नशास्त्र में माणिक्य की गिनती खास रत्नों में की जाती है। माणिक्य का संबंध सूर्य ग्रह से होता है। इस रत्न की मदद से करियर में अच्छी खासी ग्रोथ मिलने की संभावना रहती है। इसे धारण करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। गोल को पाने के लिए रोजाना जो शक्ति और पैशन चाहिए इस रत्न को पहनने से मिलता है। पॉलिटिक्स और बिजनेस से जुड़े लोगों को माणिक्य काफी शूट करता है। इन लोगों को ज्योतिष से परार्मश लेकर इस रत्न को जरूर धारण करना चाहिए। साथ ही जिनकी पोजीशन हाई है, उनके लिए भी ये रत्न लक लेकर आता है।

मूंगा: मूंगा भी खास रत्नों में से एक है। इसका संबंध मंगल ग्रह से होता है। इस रत्न की मदद से व्यक्ति के अंदर साहस आता है। इस रत्न के पहनते ही मंगल का प्रभाव कम हो जाता है, जिसके बाद करियर में आ रही बाधा अपने आप खत्म हो जाती है। इस रत्न की मदद से भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। साथ ही मूंगा की मदद से स्किन संबंधी एलर्जी भी दूर हो जाती है।

पन्ना: पन्ना का संबंध सीधे तौर पर बुध ग्रह से होता है। पढ़ाई-लिखाई में एकाग्रता बनाए रखते लिए पन्ना का धारण करना जरूरी है। खासकर जो स्टूडेंट्स प्रतियोगी परीक्षा देने वाले हैं, उन्हें लिए ये रत्न किसी वरदान से कम नहीं है। इस रत्न की मदद से करियर में भी अच्छी-खासी ग्रोथ मिल जाती है। पन्ना पहनने से मानसिक शांति भी बहुत मिलती है। इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि ज्योतिषी की मदद से अपनी राशि के अनुसार ही किसी रत्न को धारण करना चाहिए।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए रत्नशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)