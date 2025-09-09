Gemstone: मोती को भूलकर भी ना पहनें ये 4 राशियां, बुरा हो सकता है परिणाम

रत्नशास्त्र के हिसाब से मोती को पहनने से कई अनगिनत फायदे मिलते हैं। हालांकि अगर गलत राशि के लोग इसे पहन लें तो इसका रिजल्ट उलटा भी आ जाएगा। चलिए जानते हैं कि आखिर किन-किन राशिके जातकों मोती गलती से भी नहीं पहनना चाहिए?

रत्नशास्त्र के अनुसार ग्रहों के हिसाब से अगर रत्न धारण किए जाए तो जिंदगी काफी हद तक आसान बन जाती है। हर एक रत्न किसी ना किसी ग्रह से संबंध जरूर रखता है। वहीं इन रत्नों की मदद से कुंडली में ग्रहों की कमजोर स्थिति से पड़ने वाला प्रभाव भी कम होते हैं। इन रत्नों की मदद से कमजोर स्थिति वाले ग्रह धीरे-धीरे हमारे फेवर में आने लगते हैं। अगर कोई भी इंसान बिना जांचे परखे कोई भी रत्न धारण कर लेगा तो उसकी जिंदगी उथल-पुथल भी हो सकती है। आपने भी कई दफा देखा होगा कि कुछ लोग शौकिया तौर पर किसी भी रत्न को धारण कर लेते हैं जोकि सही नहीं है। आज बात करेंगे सफेद मोती के बारे में। जानेंगे कि आखिर किन-किन राशि के जातकों को इसे नहीं धारण करना चाहिए?

मोती ना पहनें इस राशि के लोग बता दें कि मोती का संबंध सीधे तौर पर चंद्रमा से होता है। रत्नशास्त्र की मानें तो उन मकर, वृषभ, तुला और कुंभ राशि के जातकों को सफेद मोती पहनने से बचना चाहिए। दरअसल इन राशियों के ग्रह स्वामी की चंद्रदेव से नहीं बनती है। ऐसे में ये लोग अगर मोती धारण करेंगे तो उन्हें मानसिक परेशानी हो सकती है। साथ ही अगर राशि के हिसाब से मोती धारण नहीं किया जाए तो बिजनेस में दिक्कत हो सकती है। जो लोग मोती धारण कर रहे हैं, उन्हें बाकी और रत्नों को पहनते हुए भी सावधानी बरतनी चाहिए। बता दें कि मोती के साथ कभी भी नीलम और गोमेद नहीं पहनना चाहिए।