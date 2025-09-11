right way to wear a pearl for more benefits in hindi Gemstone: इस तरह से धारण करेंगे मोती तो टेंशन होगी दूर, जानें रखने का सही तरीका
Gemstone: इस तरह से धारण करेंगे मोती तो टेंशन होगी दूर, जानें रखने का सही तरीका

Correct Way To Wear Pearl: रत्नशास्त्र में मोती पहनने के कई फायदे बताए गए हैं। वहीं इसे धारण करने से पहले कई नियम भी होते हैं, जिनका पालन करने से इससे मिलने वाले लाभ दोगुने हो सकते हैं। नीचे जानें कि आखिर इसे सही तरीके से कैसे पहना और रखा जाता है?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 01:49 PM
जिंदगी में उतार-चढ़ाव हर कोई देखता है। वहीं कुछ लोगों की शिकायत होती है कि हमारी तो किस्मत ही खराब है। बता दें कि कई बार बात किस्मत से नहीं बल्कि ग्रहों की स्थिति की वजह से नहीं बनती है। दरअसल कुंडली में कई हाउस होते हैं। इनकी वजह से ही हमारी जिंदगी के कई राज खुलते हैं। इनके हिसाब से अगर कोई ग्रह सही स्थिति में नहीं हुआ है तो वो जिस भी हाउस में होगा, वहां उथल-पुथल मचनी तय है। बता दें कि कुंडली मौजूद इन हाउस के जरिए किसी भी व्यक्ति के करियर, शादी और बच्चों समेत कई चीजों के बारे में गहराई से समझ सकते हैं। वहीं जिंदगी में मची उथल-पुथल को रत्नों की मदद से सही कर सकते हैं। हालांकि इन्हें धारण करने का सही तरीका मालूम होना चाहिए। आज बात करेंगे मोती की। रत्नशास्त्र में मोती की गिनती खास रत्नों में होती है। जानिए आखिर इसे पहनने का सही तरीका क्या है और इसे किस तरीके से रखना चाहिए?

मोती धारण करने का सही तरीका

मोती पहनने से मन शांत रहता है। साथ ही इसे धारण करने से एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस भी आता है और जिंदगी से हर टेंशन धीरे-धीरे छूमंतर भी हो जाता है। हालांकि मोती को कई लोग ऐसे ही धारण कर लेते है। अगर इसे सही तरीके से पहना जाए तो ये और भी असरदार हो जाता है। शास्त्र के हिसाब से मोती धारण करने से पहले इसका शुद्धिकरण जरूरी है। शुद्ध जल से इसे साफ करना चाहिए। इसके लिए कच्चा दूध भी ले सकते हैं। कोशिश करें कि एक कटोरी में इसे भरकर मोती को इसमें लगभग 20 मिनट तक रखें। इसे धारण करते वक्त ॐ सों सोमाय नमः या फिर ॐ श्रां श्रीं श्रौं सः चंद्रमसे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का उच्चारण अगर 108 बार किया जाए तो बात अलग ही होगी। इस दौरान भगवान शिव और चंद्रदेव की पूजा करना भी शुभ माना जाता है।

मोती धारण करने का सही दिन

शास्त्र के हिसाब से मोती को हमेशा सबसे छोटी उंगली यानी कनिष्ठा में पहनना चाहिए। इसे चांदी की अंगूठी में ही जड़वाना चाहिए। मोती को धारण सिर्फ शुक्ल पक्ष के सोमवार को करना चाहिए। इसे पूर्णिमा के दिन धारण करना भी सही रहता है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इसे कभी भी नीलम या फिर गोमेद के साथ धारण नहीं करना चाहिए। साथ ही एक बार इसे धारण करने से पहले ज्योतिषी की सलाह ले लेंगे तो और भी अच्छा होगा।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए रत्नशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)