Gemstone: बार-बार उंगली से उतारते हैं रत्न वाली अंगूठी? होगा ये बड़ा नुकसान

कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि किसी रत्न को धारण करने के बाद उसकी देखभाल कैसे करनी है? इसके अलावा कई लोग अंगूठी को बार-बार निकालकर इधर-उधर रख देते हैं। नीचे विस्तार से समझिए कि आखिर ऐसा करना सही है या नहीं?

कुंडली में मौजूदा ग्रह हमारी जिंदगी को खूब प्रभावित करते हैं। समय-समय पर बदलती इन ग्रहों की चाल से हमारे मन पर काफी गहरा असर पड़ता है। अक्सर इनके प्रभाव को कम करने के लिए ज्योतिषी कोई ना कोई रत्न पहनने की सलाह देते हैं। लोग सलाह मानकर इसे धारण तो कर लेते हैं लेकिन कइयों के लिए इन रत्नों को संभालना मुश्किल होता है। तमाम लोग कन्फ्यूज होते हैं कि इसे कब उतारा जाना चाहिए या कब नहीं। या फिर इसकी सफाई कैसे की जाए? नीचे जानते हैं कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब...

नहीं उतारनी चाहिए अंगूठी? रत्नशास्त्र के हिसाब किसी भी रत्न वाली अंगूठी को बार-बार नहीं उतारना चाहिए। ऐसा करना सही नहीं माना जाता है। पुखराज, मोती, नीलम, माणिक्य और हीरा इत्यादि समेत सभी रत्नों पर ये नियम लागू होता है। दरअसल इसके पीछे ज्योतिषीय के साथ-साथ वैज्ञानिक वजहें हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इसके पीछे के ज्योतिषीय वजहें कौन-कौन सी हैं? जब हम ग्रहों को ध्यान में रखते हुए कोई रत्न धारण करते हैं तो धीरे-धीरे इसका असर हमारे शरीर पर पड़ने लगता है। रत्न और हमारी त्वचा के बीच का जो फ्लो है, वो अगर टूटेगा तो इसका प्रभाव कम भी हो सकता है। जब किसी रत्न को नियमित रूप से पहना जाएगा तभी वह असरदार होगा।

ये भी हैं वजहें रत्न को बार-बार ना उतारने के पीछे के वैज्ञानिक वजहें ये हैं कि ऐसा बार-बार करने से चीजें ठीक नहीं होती हैं। इसे बार-बार निकालने से रत्न के गिरकर टूटने का डर रहता है। साथ ही स्किन पर रगड़ खाने से इसका बुरा असर भी पड़ सकता है। ऐसे में अंगूठी को बार-बार ना निकाल जाए तो ही अच्छा होता है। रत्न हमेशा से शरीर की एनर्जी के साथ काम करता है। ऐसे में इसे बार-बार हटाना इस प्रोसेक को कमजोर बनाता है।