pisces lucky gemstone yellow sapphire for strong jupiter meen rashi walo ko kaun sa ratn pahnana Gemstone: पुखराज पहनते ही इस राशि को मिलती है मानसिक शांति, खूब आता है पैसा
Yellow Sapphire Benefits in Hindi: रत्नशास्त्र में पुखराज के कई फायदे बताए गए हैं। इस रत्न की मदद से कुंडली में गुरू ग्रह मजबूत हो जाता है, जिसके बाद करियर और शादी से जुड़ी दिक्कतें खत्म हो जाती हैं।जानिए किस राशि के लिए पुखराज बेस्ट होता है?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 30 Aug 2025 01:24 PM
Yellow Sapphire Benefits: जिंदगी हमेशा मन मुताबिक नहीं चल सकती है। ग्रहों का प्रभाव जिंदगी के हर पहलू पर देखने को मिलता है। लव, मनी, करियर और हेल्थ पर कई बार इस ग्रहों का प्रभाव काफी गहरा पड़ता है। रत्नशास्त्र के अनुसार राशि के अनुसार अगर रत्न धारण किए जाए तो जिंदगी में आने वाली बाधाओं को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। आज बात करेंगे पुखराज की जिसे यलो सफायर के नाम से भी जाता है। पुखराज बृहस्पति यानी की गुरू (जूपिटर) को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे में पुखराज हमेशा से गुरू ग्रह को मजबूती देता है। इससे जिंदगी में कभी भी धन-धान्य की कमी नहीं होती है। जानते हैं कि आखिर किस राशि के लिए ये रत्न सबसे ज्यादा सूटेबल होता है।

इस राशि के लिए परफेक्ट है पुखराज

रत्नशास्त्र के हिसाब से पुखराज मीन राशि के लिए सही जाता है। राशिचक्र में सबसे आखिरी यानी की 12वीं राशि मीन है। मीन राशि वालों का ग्रह स्वामी बृहस्पति होता है और इसी वजह से इन्हें पुखराज जरूर धारण करना चाहिए। मीन राशि के अलावा धनु राशि वाले भी पुखराज को धारण कर सकते हैं। पुखराज को धारण करने से करियर और शादी से जुड़ी समस्याएं भी धीरे-धीरे खत्म होने लगती हैं। हालांकि पंडित से पूछकर ही इसे धारण करना सही होता है।

इस दिन धारण करें पुखराज

पुखराज को हमेशा चांदी या फिर सोने की अंगूठी में ही बनवाना चाहिए। इसे हमेशा दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में ही धारण किया जाता है। गलत उंगली में पहनने से इसके परिणाम गलत भी हो सकते हैं। इसे धारण करने के लिए गुरुवार का दिन सबसे शुभ माना जाता है। सबसे पहले इसे गंगाजल या फिर दूध से शुद्ध कर लेना चाहिए। इसके बाद ॐ बृं बृहस्पतये नमः मंत्र के उच्चारण के साथ ही पुखराज को धारण करने से इसके अनगिनत लाभ मिलते हैं।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए ज्योतिष की सलाह जरूर लें।)